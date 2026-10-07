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Sağlığa Faydasıyla Öne Çıkan 5 Deniz Ürünü: Çinko, Omega-3 ve İyot Kaynakları

Sağlığa Faydasıyla Öne Çıkan 5 Deniz Ürünü: Çinko, Omega-3 ve İyot Kaynakları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 13:48
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Deniz ürünü deyince çoğumuzun aklına ilk olarak balık gelir. Oysa denizin sunduğu besinler sadece balıkla sınırlı değil. Büyük balıklarda görülebilen ağır metal birikimi nedeniyle beslenme uzmanları, zincirin alt basamağında yer alan bazı canlıların ve küçük balıkların da sofraya eklenmesini öneriyor. Peki bu deniz ürünleri neler ve sağlık açısından hangi yönleriyle öne çıkıyor?

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İstiridye, çinko deposu olarak biliniyor.

İstiridye, çinko deposu olarak biliniyor.

Çinko bakımından en zengin besinlerin başında istiridye geliyor. Bu mineral bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasında, hücrelerin yenilenmesinde ve üreme sağlığında rol oynuyor. Bir porsiyon istiridye, günlük çinko ihtiyacının büyük kısmını, hatta bazı türlerde tamamını karşılayabiliyor. Üstelik B12 vitamini açısından da zengin olduğu için sinir sistemi ve kan yapımı için değerli bir seçenek sayılıyor.

Krill, omega-3 kaynağı olarak öne çıkıyor.

Krill, omega-3 kaynağı olarak öne çıkıyor.

Deniz besin zincirinin en altında yer alan krill, küçük yapısı sayesinde büyük balıklara kıyasla cıva gibi ağır metalleri daha az biriktiriyor. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, kalp ve beyin sağlığıyla ilişkilendiriliyor. Krill yağındaki omega-3'ün fosfolipit yapısı sayesinde vücut tarafından daha kolay emilebileceği düşünülüyor. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar henüz balık yağıyla kesin bir üstünlük karşılaştırması yapacak kadar kapsamlı değil. Krill genellikle yağ kapsülü olarak tüketildiği için kullanmadan önce doktora danışmakta fayda var.

Deniz yosunları, balıkta bulunmayan lifleri barındırıyor.

Deniz yosunları, balıkta bulunmayan lifleri barındırıyor.

Kelp gibi kahverengi deniz yosunları, balıkta bulunmayan prebiyotik lifler ve bitkisel antioksidanlar sunuyor. Bu lifler bağırsakta yaşayan yararlı bakterilere besin oluyor. Yosunların en dikkat çekici özelliği ise iyot içeriği. Tiroid bezinin hormon üretebilmesi için iyota ihtiyaç var. Yine de yosunlardaki iyot miktarı türe göre çok değişiyor ve fazlası da tiroid dengesini bozabiliyor. Bu yüzden düzenli tüketimde ölçülü olmak gerekiyor.

Deniz hıyarı, kolajen bakımından zengin bir canlı.

Deniz hıyarı, kolajen bakımından zengin bir canlı.

Özellikle Uzak Doğu mutfağında yer alan deniz hıyarı, kolajen ve kondroitin sülfat içeriğiyle biliniyor. Bu bileşenler eklem sıvısının ve kıkırdak dokunun yapısında bulunuyor, cildin elastikiyetiyle de ilişkilendiriliyor. Deniz hıyarının eklemlere ve cilde etkisine dair araştırmalar sürüyor. Bu nedenle bir tedavi yöntemi olarak değil, besleyici bir gıda olarak görmek daha doğru olur.

Sardalya ve hamsi gibi küçük balıklar, besin değeri yüksek seçenekler.

Sardalya ve hamsi gibi küçük balıklar, besin değeri yüksek seçenekler.

Kısa ömürlü oldukları için sardalya ve hamsi gibi küçük balıklar cıvayı büyük balıklar kadar biriktirmiyor. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan bu balıklar, kılçığıyla birlikte yenebildiğinde kalsiyum ve fosfor da sağlıyor. Hamsiyi kızartma ya da ızgara olarak sofraya taşımak, kemik sağlığını destekleyen bu minerallerden yararlanmak için kolay bir yol. Somon ve ton balığı gibi büyük türlerin yerine arada bir küçük balıkları seçmek de iyi bir alternatif.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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