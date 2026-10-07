Sağlığa Faydasıyla Öne Çıkan 5 Deniz Ürünü: Çinko, Omega-3 ve İyot Kaynakları

Kısa ömürlü oldukları için sardalya ve hamsi gibi küçük balıklar cıvayı büyük balıklar kadar biriktirmiyor. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan bu balıklar, kılçığıyla birlikte yenebildiğinde kalsiyum ve fosfor da sağlıyor. Hamsiyi kızartma ya da ızgara olarak sofraya taşımak, kemik sağlığını destekleyen bu minerallerden yararlanmak için kolay bir yol. Somon ve ton balığı gibi büyük türlerin yerine arada bir küçük balıkları seçmek de iyi bir alternatif.