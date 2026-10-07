Sağlığa Faydasıyla Öne Çıkan 5 Deniz Ürünü: Çinko, Omega-3 ve İyot Kaynakları
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Deniz ürünü deyince çoğumuzun aklına ilk olarak balık gelir. Oysa denizin sunduğu besinler sadece balıkla sınırlı değil. Büyük balıklarda görülebilen ağır metal birikimi nedeniyle beslenme uzmanları, zincirin alt basamağında yer alan bazı canlıların ve küçük balıkların da sofraya eklenmesini öneriyor. Peki bu deniz ürünleri neler ve sağlık açısından hangi yönleriyle öne çıkıyor?
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İstiridye, çinko deposu olarak biliniyor.
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Krill, omega-3 kaynağı olarak öne çıkıyor.
Deniz yosunları, balıkta bulunmayan lifleri barındırıyor.
Deniz hıyarı, kolajen bakımından zengin bir canlı.
Sardalya ve hamsi gibi küçük balıklar, besin değeri yüksek seçenekler.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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