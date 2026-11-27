4,5 Milyon TL Gönderdiği Kadının Yüzünü İlk Kez Gördü! Süleyman Amca Esra Erol'da İsyan Etti
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Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde 70 yaşındaki Süleyman amcanın yaşadıkları gündem olmuştu. İnternet üzerinden tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği bir kadına gönlünü kaptıran Süleyman amca, evini ve arabasını satarak toplam 4,5 milyon TL gönderdiğini söylemişti. Dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol'a başvuran Süleyman amcanın para gönderdiği kadının görüntüsü ortaya çıktı. Kadını sesinden tanıyan Süleyman amca, canlı yayında isyan etti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
70 yaşındaki Süleyman amcanın sanal aşk hikâyesi Esra Erol'a damga vurmuştu.
Süleyman amcanın hiç yüz yüze görüşmediği kadının görüntüsü ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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