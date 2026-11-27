Dizinin eski senaristlerinin ayrılmasının ardından yapım şirketinin kendisini hemen aradığını belirten Yeldan, o sırada başka projelerden de teklifler aldığını açıkladı.

Oyuncu, karar verme sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Çok zor oldu benim için. Yani günlerce ‘Ne yapacağım? Ne yapacağım? Geri mi döneyim yoksa yeni bir işe, yeni bir projeye mi gideyim?’ İkisi arasında zorlu bir karar vermek zorunda kaldım.'

Eski senaristlerin kendisini yeni sezonun ilk senaryosuna yazmaması üzerine yapım şirketinin de üzüldüğünü belirten oyuncu, yeni senaristlerin gelişiyle birlikte aldığı telefonu şöyle anlattı:

'Ama onlar gidince, yeni senaristler gelince yapım şirketi hemen beni arayıp ‘Biz sizi özledik, istiyoruz’ dediler.'