Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılıp Geri Çağrılmıştı! "Sevtap" Neslihan Yeldan Diziden Neden Çıkarıldığını Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda yaşanan oyuncu ayrılıkları uzun süre gündem olmuştu. Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in ardından Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan da kadrodan çıkarılmıştı. Senarist değişikliğinin ardından yeniden diziye çağrılan Yeldan, ayrılık kararının perde arkasını ve geri dönüş sürecinde yaşadığı kararsızlığı anlattı.
KAYNAK: Dolu TV/ YouTube
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Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonla birlikte pek çok karakter hikâyeye veda etmişti.
Neslihan Yeldan, diziden çıkarılmasının nedenini anlattı.
Meğer Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'ne dönmek konusunda günlerce kararsız kalmış!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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