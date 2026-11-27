Geçtiğimiz haftaya kadar dört dizinin reyting mücadelesi verdiği perşembe akşamlarında Halef'in final yapmasıyla birlikte dengeler değişti. Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Muhtemel Aşk'ın yeni bölümleriyle ekranlara geldiği gecede futbol karşılaşmaları da reyting rekabetine dahil oldu. Bir dizinin yarıştan çekilmesine rağmen kalan dizilerin reyting tablosu pek iç açıcı olmadı.

Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizisi reytinglerindeki düşüşü durduramasa da üç kategoride rakiplerini geride bırakmayı başardı. Total'de 5,32 reytingle üçüncü olan dizi, AB'de 3,21 reytingle beşinci, ABC1'de ise 4,24 reytingle altıncı sırada yer aldı. Gecenin en çok izlenen dizisi olan Sevdiğim Sensin, genel sıralamada hiçbir kategoride zirveye ulaşamadı.

ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisi, haftalık reyting performansıyla dikkat çekti. Üç kategoride de düşüş yaşayan dizinin kayıpları bir puana yaklaştı. Total'de 4,33 reytingle yedinci olan Güneşin Doğduğu Yer, AB'de 2,53 reytingle dokuzuncu, ABC1'de ise 3,71 reytingle yedinci sıraya yerleşti.

Gecenin en düşük reyting alan yeni bölümlü dizisi ise Muhtemel Aşk oldu. Total'de 2,11 reytingle 17'nci sırada yer alan dizi, AB'de 1,42 reytingle 20'nci, ABC1'de ise 1,98 reytingle 14'üncü olabildi. AB ve ABC1 kategorilerinde 2 reytingin de altına düşen Muhtemel Aşk'ın önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Halef'in ekranlara veda etmesi perşembe dizilerine bu hafta beklenen avantajı sağlamadı. Üç diziden yalnızca Sevdiğim Sensin, Total kategorisinde 5 reyting barajını aşabildi.