Dizi Sayısı 3'e Düştü, Show TV Dizisi 1 Reytingle İlk 10'a Giremedi: 26 Kasım Perşembe Reytingleri
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26 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Geçtiğimiz hafta Halef: Köklerin Çağrısı'nın final yapmasıyla perşembe akşamı yayınlanan dizi sayısı dörtten üçe düştü. Ancak bir rakibin eksilmesi diğer dizilere yaramadı. TRT 1'de yayınlanan maçların üst sıralarda yer aldığı gecede Sevdiğim Sensin düşüşünü sürdürürken Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de kan kaybetti. Muhtemel Aşk ise hiçbir kategoride ilk 10'a giremedi.
İşte 26 Kasım Perşembe reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
26 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
26 Kasım Perşembe TOTAL reyting sonuçları:
26 Kasım Perşembe AB reyting sonuçları:
26 Kasım Perşembe ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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