Doğuştan Görme Engelliydi: Var mısın Yok musun'da "Varım" Diyen Esra'nın Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!
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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'un 25 Kasım akşamki bölümüne görme engelli yarışmacı Esra Durmuş damga vurdu. Daha ilk turda büyük ödülleri birer birer kaybeden genç kadın, bankanın teklifleri karşısında geri adım atmayınca izleyiciler de ekran başına kilitlendi. Esra'nın ailesiyle konuşarak verdiği son karar ve kutusundan çıkan rakam ise gecenin en çok konuşulan anı oldu.
Esra Durmuş, doğuştan görme engelli bir memur olarak yarışmaya dünyayı gezme hayaliyle katıldı.
Var Mısın Yok Musun'da Esra'nın ilk turda açtırdığı kutulardan en büyük ödüller çıktı.
Ablası Ebrar'la konuşan Esra Durmuş, 940 bin TL'lik teklife "Varım" dedi ve kutusu açıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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