Bu hayallerle masaya oturan Esra, ilk turda açtırdığı kutulardan tablonun en büyük ödülleri çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yarışma tarihine bir ilk olarak geçen bu talihsizliğe rağmen pes etmeyen genç kadın, arkadaşlarının desteğiyle oyuna devam etti. İkinci turda 1 milyon ve 3 milyon TL'lik kutular da elenince gerilim iyice tırmandı, üçüncü ve dördüncü turda açılan mavi ve sarı kutular ise yarışmacının yüzünü yeniden güldürdü. Beşinci turda 750 bin TL'lik kutunun gitmesiyle bankanın teklifi 195 bin TL'ye kadar geriledi ve Esra bu rakamın hayallerine yetmeyeceğini düşünerek 'Yokum' dedi. Bankanın sırasıyla sunduğu 35 bin, 40 bin, 80 bin, 130 bin, 195 bin ve 345 bin TL'lik teklifleri tek tek geri çeviren yarışmacı, kararlılığıyla izleyicileri de peşinden sürükledi.