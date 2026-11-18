Var Mısın Yok Musun'da Bankanın Teklifini Kabul Etti, Kutusundan 1 Milyon TL Çıktı!
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ATV’de Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun’da Rizeli Hande Asel Belis, babasına araba alma hayaliyle kutusunun başına geçti. Bankanın 455 bin TL’lik teklifini reddeden genç yarışmacı, iki büyük ödülü de kaybedince yedinci turda 425 bin TL’ye “Varım” dedi. Ancak Esra Erol 17 numaralı kutuyu açtığında stüdyoda buz gibi bir sessizlik oluştu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Rize'de sekiz kişilik bir ailede büyüyen Hande Asel Belis, amcasını kaybettikten sonra yarışmaya başvurdu.
Üçüncü turda üst üste gelen mavi kutular stüdyoda sevinç yarattı, ancak 5 milyon TL'lik kutu kısa sürede gitti.
455 bin TL'yi reddeden Hande Asel, 425 bin TL'ye "Varım" dedi; 17 numaralı kutusundan 1 milyon TL çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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