2001 doğumlu Hande Asel Belis, Rize'de kalabalık bir ailenin içinde büyüdü. Yarışmaya başvurma kararını ise acı bir kaybın ardından verdi. Amcasını 3 Mayıs'ta kaybeden Hande Asel'in tek bir hayali vardı: Kazanacağı parayla babasına bir araba almak.

Yarışmaya temkinli başlayan Hande Asel, bankanın 87 bin TL'lik ilk teklifine 'Yokum' diyerek devam etti. İkinci turda 5 TL'lik kutunun yanında 2 milyon TL'lik kutu da elendi. Banka teklifini 127 bin TL'ye çıkardı ama yanıt yine değişmedi.