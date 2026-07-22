Var Mısın Yok Musun'da 425 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Milyon Çıktı!
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ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da yarışan yarışmacı aldığı kararlarla gündem oldu. Yarışma boyunca milyonluk ödülleri eleyen yarışmacı, sonunda bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul etti. Ancak kutusu açıldığında ortaya çıkan sonuç hem stüdyoda hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu.
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Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı banka teklifini kabul etti, kutusundan milyonluk ödül çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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