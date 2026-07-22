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Var Mısın Yok Musun'da 425 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Milyon Çıktı!

Var Mısın Yok Musun'da 425 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Milyon Çıktı!

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 12:53
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ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da yarışan yarışmacı aldığı kararlarla gündem oldu. Yarışma boyunca milyonluk ödülleri eleyen yarışmacı, sonunda bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul etti. Ancak kutusu açıldığında ortaya çıkan sonuç hem stüdyoda hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu.

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada bu kez 26 yaşındaki Dilara Kaya, aldığı riskli kararlarla geceye damga vurdu.

Yarışmaya mavi kutu açarak umut verici bir başlangıç yapan Dilara Kaya'nın şansı kısa sürede tersine döndü. Peş peşe açılan kutulardan önce 2 milyon TL, ardından 5 milyon TL çıkınca stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı. İkinci turda diğer 5 milyon TL'lik ödülün de elenmesi yarışmacıyı gözyaşlarına boğdu. Buna rağmen 1 TL ve 25 TL'lik mavi kutuları bulmasıyla moralini toparlayan Dilara, yarışmaya devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı banka teklifini kabul etti, kutusundan milyonluk ödül çıktı.

Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı banka teklifini kabul etti, kutusundan milyonluk ödül çıktı.

Yarışmada yedinci turda açılan 3 milyon TL'lik kutu dengeleri değiştirdi. Finale doğru bankadan gelen son teklif olan 425 bin TL'yi uzun süre düşündükten sonra kabul eden Dilara Kaya, yarışmadan bu ödülle ayrılmayı seçti.

Asıl sürpriz ise anlaşmanın ardından yaşandı. Esra Erol'un yönlendirmesiyle yarışmacının kendi kutusu açıldığında içinden 1 milyon TL çıktı. Böylece Dilara Kaya'nın, bankanın teklifini kabul ederek 575 bin TL daha az kazandığı ortaya çıktı.

Yarışmanın ardından Dilara Kaya'nın yaşadığı büyük hayal kırıklığı sosyal medyada da gündem olurken, izleyiciler yarışmacının kararını uzun süre tartıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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