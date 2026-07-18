Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, Yeni Dizisi İçin Saçlarına Kaynak Taktırdı
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki Mustafa karakteriyle beğeni toplayan Emrah Altıntoprak, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı Aşk ve Taht dizisi için imajını yeniledi. Saçlarını kaynakla uzatan oyuncu, kostümlü okuma provasında yeni görünümüyle ilk kez kamera karşısına geçti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imaj değiştirdi.
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İşte Emrah Altıntoprak'ın Aşk ve Taht dizisindeki yeni imajı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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