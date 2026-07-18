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Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, Yeni Dizisi İçin Saçlarına Kaynak Taktırdı

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, Yeni Dizisi İçin Saçlarına Kaynak Taktırdı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 14:50
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki Mustafa karakteriyle beğeni toplayan Emrah Altıntoprak, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı Aşk ve Taht dizisi için imajını yeniledi. Saçlarını kaynakla uzatan oyuncu, kostümlü okuma provasında yeni görünümüyle ilk kez kamera karşısına geçti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imaj değiştirdi.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imaj değiştirdi.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Aşk ve Taht dizisinin çekimleri başlarken, oyuncular da karakterleri için hazırlıklarını tamamlıyor. Dizide rol alacak Emrah Altıntoprak, yeni karakteri için imajını tamamen yeniledi.

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Mustafa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, Aşk ve Taht için saçlarını kaynakla uzattı. Hafta içinde gerçekleştirilen kostümlü okuma provasında da yeni görünümüyle ilk kez kamera karşısına çıktı.

İşte Emrah Altıntoprak'ın Aşk ve Taht dizisindeki yeni imajı:

İşte Emrah Altıntoprak'ın Aşk ve Taht dizisindeki yeni imajı:

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Aşk ve Taht'ta Emrah Altıntoprak, Emir Karaarslan karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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