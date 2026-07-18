Aşk ve Taht'tan İlk Partner Fotoğrafı Geldi! Akın Akınözü ve Merjem Šiljak Gündem Oldu
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Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Aşk ve Taht dizisinde önemli bir eşik geride kaldı. Oyuncu kadrosu kostümlü okuma provasında ilk kez bir araya gelirken, dizinin başrollerini paylaşan Akın Akınözü ile Merjem Šiljak'ın ilk partner fotoğrafı da yayınlandı.
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Yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
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İşte Aşk ve Taht'ın başrolleri Akın Akınözü ve Merjem Siljak'ın ilk partner karesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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