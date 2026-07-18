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Aşk ve Taht'tan İlk Partner Fotoğrafı Geldi! Akın Akınözü ve Merjem Šiljak Gündem Oldu

Aşk ve Taht'tan İlk Partner Fotoğrafı Geldi! Akın Akınözü ve Merjem Šiljak Gündem Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 14:07
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Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Aşk ve Taht dizisinde önemli bir eşik geride kaldı. Oyuncu kadrosu kostümlü okuma provasında ilk kez bir araya gelirken, dizinin başrollerini paylaşan Akın Akınözü ile Merjem Šiljak'ın ilk partner fotoğrafı da yayınlandı.

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Yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın üstlendiği yapımın okuma provasına Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu ve diğer oyuncular katıldı.

Kostümleriyle kamera karşısına geçen ekip, çekimler öncesinde karakterlerine ilk kez hayat verirken, dizinin merak edilen başrol çifti Akın Akınözü ile Merjem Šiljak'tan da ilk partner karesi paylaşıldı.

İşte Aşk ve Taht'ın başrolleri Akın Akınözü ve Merjem Siljak'ın ilk partner karesi:

İşte Aşk ve Taht'ın başrolleri Akın Akınözü ve Merjem Siljak'ın ilk partner karesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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