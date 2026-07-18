"Fazilet Hanım ve Kızları" Dizisinin Yunan Versiyonunun Afişi Yayınlandı
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Deniz Baysal'ın başrollerinden birini paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları, bu kez Yunanistan uyarlamasıyla gündemde. Dizinin Yunan versiyonu için hazırlanan ilk afiş yayınlanırken, orijinal afişle olan dikkat çekici benzerliği sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
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Türk dizileri yurt dışındaki uyarlamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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İşte Fazilet Hanım ve Kızları'nın Yunanistan uyarlamasının ilk afişleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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