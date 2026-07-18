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"Fazilet Hanım ve Kızları" Dizisinin Yunan Versiyonunun Afişi Yayınlandı

"Fazilet Hanım ve Kızları" Dizisinin Yunan Versiyonunun Afişi Yayınlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 11:15
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Deniz Baysal'ın başrollerinden birini paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları, bu kez Yunanistan uyarlamasıyla gündemde. Dizinin Yunan versiyonu için hazırlanan ilk afiş yayınlanırken, orijinal afişle olan dikkat çekici benzerliği sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

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Türk dizileri yurt dışındaki uyarlamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Türk dizileri yurt dışındaki uyarlamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Bir döneme damga vuran dizilerden Fazilet Hanım ve Kızları, Yunanistan'a uyarlanmasıyla dikkat çekti. Merakla beklenen uyarlamanın ilk afişi yayınlanırken, görsel kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlk bölümü 2017'de yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın üstlendiği dizi; Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimleri bir araya getirmişti. İki sezon süren yapım, 2018'de yayınlanan 50. bölümüyle final yapmıştı.

İşte Fazilet Hanım ve Kızları'nın Yunanistan uyarlamasının ilk afişleri:

İşte Fazilet Hanım ve Kızları'nın Yunanistan uyarlamasının ilk afişleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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