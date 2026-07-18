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Burak Özçivit'in Yeni Partneri, Rolü Kapınca Yeraltı Dizisinden Ayrılmış!

Burak Özçivit'in Yeni Partneri, Rolü Kapınca Yeraltı Dizisinden Ayrılmış!

yerli dizi Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 09:02
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Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Başrol kadın oyuncusu Beyza Gümülcine'nin, üç adayın katıldığı deneme çekiminde Burak Özçivit ile kamera karşısına geçerek Leyla rolünü kazandığı öğrenildi. Gümülcine, deneme çekiminin ardından rolü kapınca rol aldığı Yeraltı dizisinden ayrılmış.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakterini canlandıracağı dizide başrol kadın oyuncusu olarak Beyza Gümülcine ile anlaşılmıştı. Yapımda Gümülcine'nin canlandıracağı karakterin adında da son anda değişikliğe gidildi. İlk olarak Tina adıyla planlanan karakterin ismi Leyla olarak güncellendi.

Burak Özçivit'le partner olmak için Yeraltı'ndan ayrılmış!

Burak Özçivit'le partner olmak için Yeraltı'ndan ayrılmış!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yeraltı dizisinde Hande karakterine hayat veren genç oyuncunun, başrolü deneme çekiminin ardından aldığı öğrenildi. Yapım şirketinde kurulan özel sette gerçekleştirilen seçmelerde Beyza Gümülcine'nin üç adayla birlikte kamera karşısına geçtiği ve Burak Özçivit ile diziden bir sahneyi canlandırdığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından performansıyla öne çıkan Beyza Gümülcine'nin Leyla rolüne seçildiği öğrenilirken, başarılı oyuncunun bu proje için Yeraltı dizisinden ayrılmak üzere yapım ekibinden izin istediği ifade edildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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