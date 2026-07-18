Burak Özçivit'in Yeni Partneri, Rolü Kapınca Yeraltı Dizisinden Ayrılmış!
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Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Başrol kadın oyuncusu Beyza Gümülcine'nin, üç adayın katıldığı deneme çekiminde Burak Özçivit ile kamera karşısına geçerek Leyla rolünü kazandığı öğrenildi. Gümülcine, deneme çekiminin ardından rolü kapınca rol aldığı Yeraltı dizisinden ayrılmış.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
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Burak Özçivit'le partner olmak için Yeraltı'ndan ayrılmış!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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