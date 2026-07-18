Burak Özçivit'in Yeni Partneri, Rolü Kapınca Yeraltı Dizisinden Ayrılmış!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yeraltı dizisinde Hande karakterine hayat veren genç oyuncunun, başrolü deneme çekiminin ardından aldığı öğrenildi. Yapım şirketinde kurulan özel sette gerçekleştirilen seçmelerde Beyza Gümülcine'nin üç adayla birlikte kamera karşısına geçtiği ve Burak Özçivit ile diziden bir sahneyi canlandırdığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından performansıyla öne çıkan Beyza Gümülcine'nin Leyla rolüne seçildiği öğrenilirken, başarılı oyuncunun bu proje için Yeraltı dizisinden ayrılmak üzere yapım ekibinden izin istediği ifade edildi.