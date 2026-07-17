Show TV'nin Yeni Dizisi Eski Masal'a Tam 6 Oyuncu Dahil Oldu
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Yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen Eski Masal dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerde, dizinin adının Sevdan Bir Ateş olarak değiştirileceği konuşulurken, Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapımın kadrosuna yeni oyuncular da katıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eski Masal dizisinde isim değişikliği gündemde.
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Show TV'nin yeni dizisi Eski Masal'a tam 6 oyuncu birden dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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