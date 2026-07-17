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Show TV'nin Yeni Dizisi Eski Masal'a Tam 6 Oyuncu Dahil Oldu

Show TV'nin Yeni Dizisi Eski Masal'a Tam 6 Oyuncu Dahil Oldu

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 22:01
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Yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen Eski Masal dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerde, dizinin adının Sevdan Bir Ateş olarak değiştirileceği konuşulurken, Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapımın kadrosuna yeni oyuncular da katıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eski Masal dizisinde isim değişikliği gündemde.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eski Masal dizisinde isim değişikliği gündemde.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre yapımın yeni adının Sevdan Bir Ateş olması bekleniyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin okuma provası 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Başrollerde Murat Ünalmış ile Özge Özacar yer alırken, Ünalmış Mirza, Özacar ise ismi henüz kesinleşmeyen Leyla karakterini canlandıracak.

Kapadokya'da çekilecek dizinin oyuncu kadrosu da genişlemeye devam ediyor.

Show TV'nin yeni dizisi Eski Masal'a tam 6 oyuncu birden dahil oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Eski Masal'a tam 6 oyuncu birden dahil oldu.

Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli ve Sezin Bozacı'nın ardından iddialı diziye Aslıhan Karalar, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Beyti Engin, Gökhan Atalay ve Yeşim Gül de katıldı.

Yeni isimle ekrana gelip gelmeyeceği merak edilen dizinin çekimlerine ise 23 Temmuz Perşembe günü başlanması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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