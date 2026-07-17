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Show TV, Didem Arslan'la Yollarını Ayırdı! RTÜK'ün Hamlesi Sonrası Kanallarda Yeni Dönem!

Show TV, Didem Arslan'la Yollarını Ayırdı! RTÜK'ün Hamlesi Sonrası Kanallarda Yeni Dönem!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 20:19
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Yeni yayın sezonu öncesinde televizyon kulislerinde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik son uyarılarının ardından, yayın politikalarında değişiklik hazırlıkları yapıldığı öne sürülürken, Didem Aslan Yılmaz ile yolların ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Kulislerde ayrıca Müge Anlı ve Esra Erolun programlarında da yeni sezonda format değişikliğine gidilebileceği konuşuluyor.

KAYNAK: Sacit Aslan

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TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

Televizyonlarda yeni yayın sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik son dönemde yaptığı uyarılar ve açıkladığı etik ilkeler, kanalların yayın politikalarında değişikliklere gidileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Sektör kulislerinde konuşulanlara göre, yeni dönemde yalnızca ekran yüzleri değil, uzun yıllardır devam eden gündüz kuşağı programlarının formatları da yeniden değerlendiriliyor.

Bu süreçte ilk somut adımın TMSF yönetimindeki Show TV'de atıldığı öne sürüldü. Sacit Aslan'ın haberine göre, kanal yönetimi Didem Aslan Yılmaz ile yollarını ayırdı.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Müge Anlı ve Esra Erol cephesiyle ilgili. İddiaya göre iki başarılı sunucu da yeni sezonda mevcut program formatlarında bazı değişikliklere hazırlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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