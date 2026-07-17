Show TV, Didem Arslan'la Yollarını Ayırdı! RTÜK'ün Hamlesi Sonrası Kanallarda Yeni Dönem!

Televizyonlarda yeni yayın sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik son dönemde yaptığı uyarılar ve açıkladığı etik ilkeler, kanalların yayın politikalarında değişikliklere gidileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Sektör kulislerinde konuşulanlara göre, yeni dönemde yalnızca ekran yüzleri değil, uzun yıllardır devam eden gündüz kuşağı programlarının formatları da yeniden değerlendiriliyor.

Bu süreçte ilk somut adımın TMSF yönetimindeki Show TV'de atıldığı öne sürüldü. Sacit Aslan'ın haberine göre, kanal yönetimi Didem Aslan Yılmaz ile yollarını ayırdı.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Müge Anlı ve Esra Erol cephesiyle ilgili. İddiaya göre iki başarılı sunucu da yeni sezonda mevcut program formatlarında bazı değişikliklere hazırlanıyor.