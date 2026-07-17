Show TV, Didem Arslan'la Yollarını Ayırdı! RTÜK'ün Hamlesi Sonrası Kanallarda Yeni Dönem!
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Yeni yayın sezonu öncesinde televizyon kulislerinde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik son uyarılarının ardından, yayın politikalarında değişiklik hazırlıkları yapıldığı öne sürülürken, Didem Aslan Yılmaz ile yolların ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Kulislerde ayrıca Müge Anlı ve Esra Erolun programlarında da yeni sezonda format değişikliğine gidilebileceği konuşuluyor.
KAYNAK: Sacit Aslan
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TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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