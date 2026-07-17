Uzak Şehir'e Rakip Geliyor! TRT 1'in Yeni Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu
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Taşacak Bu Deniz'le reytingleri altüst eden TRT 1, yeni sezon için iddialı bir dizi duyurdu. Fikret Kuşkan'ın başrolde yer alacağı 'Evlilik Güzeldir' dizisinin hazırlıkları başlarken merak edilen dizinin yayın günü belli oldu. TRT 1'in iddialı dizisi, Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'e rakip oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in ardından sezona damga vuracak yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.
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TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e rakip oldu! TRT dizisi pazartesi akşamı yayınlanacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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