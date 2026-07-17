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Uzak Şehir'e Rakip Geliyor! TRT 1'in Yeni Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu

Uzak Şehir'e Rakip Geliyor! TRT 1'in Yeni Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu

TRT Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 18:02
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Taşacak Bu Deniz'le reytingleri altüst eden TRT 1, yeni sezon için iddialı bir dizi duyurdu. Fikret Kuşkan'ın başrolde yer alacağı 'Evlilik Güzeldir' dizisinin hazırlıkları başlarken merak edilen dizinin yayın günü belli oldu. TRT 1'in iddialı dizisi, Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'e rakip oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in ardından sezona damga vuracak yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.

TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in ardından sezona damga vuracak yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.

Cuma akşamları ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, kısa sürede reytinglerde zirveye oturdu. Haftalık reyting sıralamasında Uzak Şehir'i sollayan Taşacak Bu Deniz'in başarısı herkesi şaşırtırken TRT, sezon için yeni bir dizi hazırladığını duyurdu.

Fikret Kuşkan'ın başrolde yer alacağı 'Evlilik Güzeldir' dizisi geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en merak edilen işlerinden olurken yeni TRT dizisinin yayın günü belli oldu.

TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e rakip oldu! TRT dizisi pazartesi akşamı yayınlanacak.

TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e rakip oldu! TRT dizisi pazartesi akşamı yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in 17 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor. Böylece yeni TRT dizisi, Kanal D'de 3. sezonuyla ekrana gelecek reyting rekortmeni Uzak Şehir'le rakip olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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