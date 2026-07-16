ATV'nin Aşk ve Taht Dizisine Sürpriz Transfer! Kadroya Yeni İsim Katıldı
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı ve Kuruluş Osman'ın ardından ekranlara gelecek Aşk ve Taht dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Akın Akınözü, Simay Barlas, Meryem Siljak ve Ayça Bingöl gibi isimleri buluşturan yapımın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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Oyuncu Halil İbrahim Temizoğlu, yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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