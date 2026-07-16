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ATV'nin Aşk ve Taht Dizisine Sürpriz Transfer! Kadroya Yeni İsim Katıldı

ATV'nin Aşk ve Taht Dizisine Sürpriz Transfer! Kadroya Yeni İsim Katıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2026 - 16:51
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı ve Kuruluş Osman'ın ardından ekranlara gelecek Aşk ve Taht dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Akın Akınözü, Simay Barlas, Meryem Siljak ve Ayça Bingöl gibi isimleri buluşturan yapımın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın ardından ekranlara gelecek yapım, güçlü oyuncu kadrosuna bir ismi daha ekledi.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in oturacağı dizide Akın Akınözü, Meryem Siljak, Simay Barlas ve Ayça Bingöl gibi isimler başrolleri paylaşacak. Merakla beklenen yapımın kadrosuna son olarak sürpriz bir isim geldi.

Oyuncu Halil İbrahim Temizoğlu, yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Halil İbrahim Temizoğlu, yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.

Merakla beklenen yapımın kadrosuna son olarak oyuncu Halil İbrahim Temizoğlu katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Temizoğlu, Aşk ve Taht dizisinde Yalboğan karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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