2025-2026 Sezonunda En Çok Hangi Gün Yayınlanan Diziler Erken Final Yaptı?
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Dünya çapında bir başarı yakalayan Türk dizileri büyük bir krizle karşı karşıya.
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2025-2026 sezonuna başlayan dizilerden en çok çarşamba günü yayınlananlar final yaptı.
Sezonun en şaşırtıcı ve olumlu hikayesi ise Perşembe gününden geldi. Kağıt üzerinde yeni bir dizi tutundurmanın en zor olduğu günlerden biri Perşembe'ydi. Çünkü ekranın karşısında devasa bir rakip vardı: Futbol.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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