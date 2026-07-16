2025-2026 Sezonunda En Çok Hangi Gün Yayınlanan Diziler Erken Final Yaptı?

Sezonun en yüksek elenme oranı Çarşamba gününde yaşandı. Yayına çıkan 5 diziden tam 4'ü (%80'i) izleyiciye veda etmek zorunda kaldı. Salı ekranı da benzer bir kadere sahne oldu. Yarışa başlayan 7 dizinin 5'i ekran yolculuğunu erken noktaladı. Haftanın son gününde de durum pek farklı değildi. Yayınlanan 6 diziden 4'ü sezon içinde final yaparak arşivdeki yerini aldı.

Geçtiğimiz sezon yeni yapımlar için tam bir 'öğütücü' görevi gören Pazartesi günü, bu sezon yapımcıların ve kanalların en çok korktuğu gün haline geldi. Bu korkunun arkasında ise tek bir isim vardı: 'Uzak Şehir'.

Sektör standartlarında, ilk sezonunda zirveye oturan dizilerin ikinci sezonlarında %15-20 bandında bir reyting kaybı yaşaması normal kabul edilir. Ancak 'Uzak Şehir' bu kuralı yıktı ve ikinci sezonunda da olağanüstü gücünü koruyarak rakiplerine nefes aldırmadı.

Bu muazzam başarı, kanalların Pazartesi gününe yeni iş koyma cesaretini kırdı. Günün 'en az yeni dizi başlayan gün' olmasına rağmen, cesaret edip yayına giren 3 yeni dizinin tamamı güçlü rakibinin gölgesinde kalarak final yaptı.

Sezonun en şaşırtıcı ve olumlu hikayesi ise Perşembe gününden geldi. Kağıt üzerinde yeni bir dizi tutundurmanın en zor olduğu günlerden biri Perşembe'ydi. Çünkü ekranın karşısında devasa bir rakip vardı: Futbol.