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2025-2026 Sezonunda En Çok Hangi Gün Yayınlanan Diziler Erken Final Yaptı?

2025-2026 Sezonunda En Çok Hangi Gün Yayınlanan Diziler Erken Final Yaptı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2026 - 14:01
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Sezon boyu pek çok dizi büyük umutlarla yayın hayatına başladı. Artan maliyetler, düşük reklam gelirleri, reyting kaygısı derken pek çok dizi erken final yaparak sezona veda etti. Reyting uzmanı, yayınladığı raporda en çok hangi gün yayınlanan dizilerin final yaptığına yer verdi.

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Dünya çapında bir başarı yakalayan Türk dizileri büyük bir krizle karşı karşıya.

Dünya çapında bir başarı yakalayan Türk dizileri büyük bir krizle karşı karşıya.

Bakanlığın el attığı Türk dizi sektörü ne yazık ki büyük bir iyileşme göremedi. Oyuncuların kaşeleri, artan çekim maliyetleri, İstanbul dışı çekimlerin artması, reyting kaygısı, reklam gelirlerinin düşüklüğü gibi nedenler dizilerin erken final yapmasına neden oluyor. Belli bir bölüm sayısının altında erken final yapan yapımlar yurt dışına da satılamadığından kanallara 100-150 milyonluk zarar ettirmiş oluyorlar.

2025-2026 sezonuna başlayan dizilerden en çok çarşamba günü yayınlananlar final yaptı.

2025-2026 sezonuna başlayan dizilerden en çok çarşamba günü yayınlananlar final yaptı.

Sezonun en yüksek elenme oranı Çarşamba gününde yaşandı. Yayına çıkan 5 diziden tam 4'ü (%80'i) izleyiciye veda etmek zorunda kaldı. Salı ekranı da benzer bir kadere sahne oldu. Yarışa başlayan 7 dizinin 5'i ekran yolculuğunu erken noktaladı. Haftanın son gününde de durum pek farklı değildi. Yayınlanan 6 diziden 4'ü sezon içinde final yaparak arşivdeki yerini aldı. 

Geçtiğimiz sezon yeni yapımlar için tam bir 'öğütücü' görevi gören Pazartesi günü, bu sezon yapımcıların ve kanalların en çok korktuğu gün haline geldi. Bu korkunun arkasında ise tek bir isim vardı: 'Uzak Şehir'.

Sektör standartlarında, ilk sezonunda zirveye oturan dizilerin ikinci sezonlarında %15-20 bandında bir reyting kaybı yaşaması normal kabul edilir. Ancak 'Uzak Şehir' bu kuralı yıktı ve ikinci sezonunda da olağanüstü gücünü koruyarak rakiplerine nefes aldırmadı.

Bu muazzam başarı, kanalların Pazartesi gününe yeni iş koyma cesaretini kırdı. Günün 'en az yeni dizi başlayan gün' olmasına rağmen, cesaret edip yayına giren 3 yeni dizinin tamamı güçlü rakibinin gölgesinde kalarak final yaptı. 

Sezonun en şaşırtıcı ve olumlu hikayesi ise Perşembe gününden geldi. Kağıt üzerinde yeni bir dizi tutundurmanın en zor olduğu günlerden biri Perşembe'ydi. Çünkü ekranın karşısında devasa bir rakip vardı: Futbol.

Sezonun en şaşırtıcı ve olumlu hikayesi ise Perşembe gününden geldi. Kağıt üzerinde yeni bir dizi tutundurmanın en zor olduğu günlerden biri Perşembe'ydi. Çünkü ekranın karşısında devasa bir rakip vardı: Futbol.

Sezonun en şaşırtıcı ve olumlu hikayesi ise Perşembe gününden geldi. Kağıt üzerinde yeni bir dizi tutundurmanın en zor olduğu günlerden biri Perşembe'ydi. Çünkü ekranın karşısında devasa bir rakip vardı: Futbol.

Sezonun ilk 4 ayında Avrupa Ligi, yılbaşından sonra ise Türkiye Kupası maçları açık kanallarda yayınlandı. 2 Ekim ile 26 Şubat arasındaki 14 haftalık kesitte; tam 10 kez Fenerbahçe, 1 kez Galatasaray maçı açık kanalda 8-10 reyting bandına ulaşarak ekranı domine etti. Kalan 2 haftada ise Kandil geceleri nedeniyle genel televizyon izlenme oranları düştü. Bu devasa spor engeline ve zorlu şartlara rağmen, Perşembe günü başlayan 3 yeni diziden 2'si ayakta kalmayı başardı ve her ikisi de sezon sonu 'Top 10' listesine adını yazdırdı. Böylece Perşembe'nin yeni başlayan dizilerdeki final oranı %33 gibi sezonun en düşük seviyelerinde kaldı.Sektör analistlerine göre bu başarının sırrı, dizilerin türünde gizli. Kadın odaklı dramalar, ekran karşısında erkek izleyicinin futbol maçlarına kaydığı anlarda bile kendi sadık kadın izleyici kitlesini korumayı başardı ve maçı kayıpsız atlattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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