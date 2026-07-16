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Var Mısın Yok Musun'da Kutusuna Giden Yarışmacı Sezonun Rekor Ödülünü Kazandı

Var Mısın Yok Musun'da Kutusuna Giden Yarışmacı Sezonun Rekor Ödülünü Kazandı

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2026 - 12:43
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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yeniden izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, sezonun en unutulmaz anlarından birine sahne oldu. Yağmur Albayrak Zamur, bankanın 1 milyon 830 bin TL'lik teklifini reddederek büyük bir risk aldı. Finalde ise sezgilerine güvenen genç yarışmacının kutusundan çıkan 3 milyon TL, yarışmanın bu sezonki en yüksek ödülü olarak kayıtlara geçti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yıllar sonra Esra Erol'un sunumuyla ekranlara dönen Var Mısın Yok Musun, yeni sezonunda da unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.

Yıllar sonra Esra Erol'un sunumuyla ekranlara dönen Var Mısın Yok Musun, yeni sezonunda da unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.

Yarışmanın 20. bölümünde hem büyük heyecan yaşandı hem de sezonun en yüksek ödülü sahibini buldu.

Yarışmaya en büyük hayalinin kendi güzellik merkezini açmak olduğunu söyleyerek katılan Yağmur Albayrak Zamur, oyun boyunca cesur kararlarıyla dikkat çekti. Yarışmanın kritik anında bankadan gelen 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi geri çeviren yarışmacı, risk almayı tercih etti.

Finale yalnızca 1 milyon TL ve 3 milyon TL değerindeki kutular kaldı. Sezgilerine güvenen Yağmur Albayrak Zamur, teklif yerine kendi kutusunu açtırmayı seçti.

Var Mısın Yok Musun'da sezonun rekor ödülü verildi!

Var Mısın Yok Musun'da sezonun rekor ödülü verildi!

Kendi kutusuna giden yarışmacının kutusundan 3 milyon TL çıktı. Böylece genç yarışmacı, Var Mısın Yok Musun'un bu sezonki en yüksek ödülünü kazanarak yarışma tarihinin en dikkat çeken anlarından birine imza attı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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