Var Mısın Yok Musun'da Kutusuna Giden Yarışmacı Sezonun Rekor Ödülünü Kazandı

Yarışmanın 20. bölümünde hem büyük heyecan yaşandı hem de sezonun en yüksek ödülü sahibini buldu.

Yarışmaya en büyük hayalinin kendi güzellik merkezini açmak olduğunu söyleyerek katılan Yağmur Albayrak Zamur, oyun boyunca cesur kararlarıyla dikkat çekti. Yarışmanın kritik anında bankadan gelen 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi geri çeviren yarışmacı, risk almayı tercih etti.

Finale yalnızca 1 milyon TL ve 3 milyon TL değerindeki kutular kaldı. Sezgilerine güvenen Yağmur Albayrak Zamur, teklif yerine kendi kutusunu açtırmayı seçti.