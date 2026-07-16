Var Mısın Yok Musun'da Kutusuna Giden Yarışmacı Sezonun Rekor Ödülünü Kazandı
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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yeniden izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, sezonun en unutulmaz anlarından birine sahne oldu. Yağmur Albayrak Zamur, bankanın 1 milyon 830 bin TL'lik teklifini reddederek büyük bir risk aldı. Finalde ise sezgilerine güvenen genç yarışmacının kutusundan çıkan 3 milyon TL, yarışmanın bu sezonki en yüksek ödülü olarak kayıtlara geçti.
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Yıllar sonra Esra Erol'un sunumuyla ekranlara dönen Var Mısın Yok Musun, yeni sezonunda da unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.
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Var Mısın Yok Musun'da sezonun rekor ödülü verildi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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