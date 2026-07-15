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NOW'ın İddialı Dizisi Ömür Usta'nın Kadrosuna Genç İsim Dahil Oldu

NOW'ın İddialı Dizisi Ömür Usta'nın Kadrosuna Genç İsim Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2026 - 15:10
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NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Ömür Usta için hazırlıklar sürüyor. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı yapımın kadrosuna son olarak Bahar dizisindeki performansıyla dikkat çeken Devrim Kabacaoğlu katıldı. Başarılı oyuncunun dizide hayat vereceği karakterin hikayedeki kritik rolü ise şimdiden merak uyandırdı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı yapım, 25 Temmuz'da sete çıkmaya hazırlanırken kadroya genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri daha katıldı.

Bahar dizisinde rol alan genç oyuncu Devrim Kabacaoğlu, Ömür Usta dizisine dahil oldu.

Bahar dizisinde rol alan genç oyuncu Devrim Kabacaoğlu, Ömür Usta dizisine dahil oldu.

Son olarak Bahar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Devrim Kabacaoğlu, Ömür Usta ekibiyle anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu, dizide Koray karakterini canlandıracak.

Koray, hikayede Ömür Usta'nın kızı Nazlı (Cemre Arda) ile yakınlaşacak. Ancak ilerleyen bölümlerde karakterin geçmişine dair büyük bir sır taşıdığı ortaya çıkacak ve hikayenin dengeleri değişecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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