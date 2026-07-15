NOW'ın İddialı Dizisi Ömür Usta'nın Kadrosuna Genç İsim Dahil Oldu
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NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Ömür Usta için hazırlıklar sürüyor. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı yapımın kadrosuna son olarak Bahar dizisindeki performansıyla dikkat çeken Devrim Kabacaoğlu katıldı. Başarılı oyuncunun dizide hayat vereceği karakterin hikayedeki kritik rolü ise şimdiden merak uyandırdı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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Bahar dizisinde rol alan genç oyuncu Devrim Kabacaoğlu, Ömür Usta dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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