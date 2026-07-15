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Yıllar Sonra İtiraf Etti: Somer Şef, MasterChef'te Şans Eseri Jüri Olmuş!

Yıllar Sonra İtiraf Etti: Somer Şef, MasterChef'te Şans Eseri Jüri Olmuş!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2026 - 11:47
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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yıllar sonra yarışmaya katılış hikayesini anlattı. Saba Tümer'in programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Somer Şef, ilk başta MasterChef'e konuk olacağını düşündüğünü, ancak yapım ekibinin kendisini jüri olarak görmek istediğini sonradan öğrendiğini söyledi. 

KAYNAK: Saba Tümer'le / CNBC-e

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmaya dahil olma hikayesini yıllar sonra ilk kez anlattı.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmaya dahil olma hikayesini yıllar sonra ilk kez anlattı.

Saba Tümer'in programına konuk olan ünlü şef, MasterChef'e katılırken yaşadığı sürprizi paylaştı. Yarışmaya ilk davet edildiğinde yalnızca konuk olarak programa çıkacağını düşündüğünü söyleyen Somer Sivrioğlu, görüşme sırasında bambaşka bir teklif aldığını açıkladı. Yapım ekibinin kendisini jüri koltuğunda görmek istediğini öğrendiğini belirten Sivrioğlu, bu gelişmenin kendisi için de beklenmedik olduğunu ifade etti.

Yıllar sonra yaptığı bu itiraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, MasterChef izleyicileri de ünlü şefin programa katılma sürecini ilk kez öğrenmiş oldu.

Somer Şef'in MasterChef itirafını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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