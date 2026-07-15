Yıllar Sonra İtiraf Etti: Somer Şef, MasterChef'te Şans Eseri Jüri Olmuş!

Saba Tümer'in programına konuk olan ünlü şef, MasterChef'e katılırken yaşadığı sürprizi paylaştı. Yarışmaya ilk davet edildiğinde yalnızca konuk olarak programa çıkacağını düşündüğünü söyleyen Somer Sivrioğlu, görüşme sırasında bambaşka bir teklif aldığını açıkladı. Yapım ekibinin kendisini jüri koltuğunda görmek istediğini öğrendiğini belirten Sivrioğlu, bu gelişmenin kendisi için de beklenmedik olduğunu ifade etti.

Yıllar sonra yaptığı bu itiraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, MasterChef izleyicileri de ünlü şefin programa katılma sürecini ilk kez öğrenmiş oldu.