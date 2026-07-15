Yıllar Sonra İtiraf Etti: Somer Şef, MasterChef'te Şans Eseri Jüri Olmuş!
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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yıllar sonra yarışmaya katılış hikayesini anlattı. Saba Tümer'in programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Somer Şef, ilk başta MasterChef'e konuk olacağını düşündüğünü, ancak yapım ekibinin kendisini jüri olarak görmek istediğini sonradan öğrendiğini söyledi.
KAYNAK: Saba Tümer'le / CNBC-e
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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmaya dahil olma hikayesini yıllar sonra ilk kez anlattı.
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Somer Şef'in MasterChef itirafını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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