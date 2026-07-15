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Survivor'da Bıyıkları Olduğu İddia Edilen Nefise'den Açıklama Geldi

Survivor'da Bıyıkları Olduğu İddia Edilen Nefise'den Açıklama Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2026 - 10:43
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Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle yarışma boyunca bıyığı olduğu iddiasıyla gündem olmuştu. Söz konusu durumu güneş lekesi veya dudak dolgusu olarak açıklayan Nefise aylar sonra ilk kez konuştu.

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Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, yarışma sırasında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, yarışma sırasında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Geçirdiği estetik operasyonların ardından ekran görüntüleri üzerinden 'bıyığı var' yorumlarına maruz kalan Karatay, aylar sonra ilk kez iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Katıldığı bir programda konuya değinen eski Survivor yarışmacısı, yüzünde görülen görüntünün estetik operasyonlardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Karatay, bunun güneş lekesi ya da dudak dolgusu nedeniyle oluşmuş olabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamasında, 'Güneş lekesinden ya da dudak dolgusundan şüpheleniyorum. Sanki beni bilerek yakın çekime almışlar gibi. Ya gölge, ya leke. Bu olayı kapatalım.' sözlerini kullanan Karatay, uzun süre gündemde kalan tartışmaya son noktayı koymak istediğini belirtti.

Survivor Nefise'nin bıyık açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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