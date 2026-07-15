Survivor'da Bıyıkları Olduğu İddia Edilen Nefise'den Açıklama Geldi
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Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle yarışma boyunca bıyığı olduğu iddiasıyla gündem olmuştu. Söz konusu durumu güneş lekesi veya dudak dolgusu olarak açıklayan Nefise aylar sonra ilk kez konuştu.
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Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, yarışma sırasında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.
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Survivor Nefise'nin bıyık açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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