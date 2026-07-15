Survivor'da Bıyıkları Olduğu İddia Edilen Nefise'den Açıklama Geldi

Geçirdiği estetik operasyonların ardından ekran görüntüleri üzerinden 'bıyığı var' yorumlarına maruz kalan Karatay, aylar sonra ilk kez iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Katıldığı bir programda konuya değinen eski Survivor yarışmacısı, yüzünde görülen görüntünün estetik operasyonlardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Karatay, bunun güneş lekesi ya da dudak dolgusu nedeniyle oluşmuş olabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamasında, 'Güneş lekesinden ya da dudak dolgusundan şüpheleniyorum. Sanki beni bilerek yakın çekime almışlar gibi. Ya gölge, ya leke. Bu olayı kapatalım.' sözlerini kullanan Karatay, uzun süre gündemde kalan tartışmaya son noktayı koymak istediğini belirtti.