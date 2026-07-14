Yaprak Dökümü'nün Orijinal Şevket'i Caner Kurtaran'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Yaprak Dökümü'nün ilk Şevket'i olarak hafızalara kazınan Caner Kurtaran, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 47 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları denildiğinde akla gelen ilk dizilerden biri hiç kuşkusuz Yaprak Dökümü oluyor.
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Yaprak Dökümü denildiğinde hafızalara kazınan olaylardan biri de Şevket karakterinde yaşanan oyuncu değişikliği olmuştu, izleyenler mutlaka bilir.
Yaprak Dökümü'nün ardından zaman zaman farklı projelerde izleyici karşısına çıkan Caner Kurtaran, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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