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Yaprak Dökümü'nün Orijinal Şevket'i Caner Kurtaran'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Yaprak Dökümü'nün Orijinal Şevket'i Caner Kurtaran'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.07.2026 - 20:40
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Yaprak Dökümü'nün ilk Şevket'i olarak hafızalara kazınan Caner Kurtaran, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 47 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları denildiğinde akla gelen ilk dizilerden biri hiç kuşkusuz Yaprak Dökümü oluyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları denildiğinde akla gelen ilk dizilerden biri hiç kuşkusuz Yaprak Dökümü oluyor.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan dizi, 2006 yılında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu ve kısa sürede milyonları ekran başına kilitledi. Beş sezon boyunca yayınlanan, toplam 174 bölüm süren yapım; aile bağları, ihanetler, aşk, fedakârlık ve hayatın acı gerçeklerini anlatan hikâyesiyle dönemin en çok konuşulan dizileri arasına adını yazdırdı.

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Tolga Karel, Seda Demir, Bedia Ener ve daha birçok başarılı ismi aynı kadroda buluşturan dizi, adeta yıldızlar geçidine dönüşmüştü. Oyuncuların performansları kadar senaryosundaki sürpriz gelişmeler de uzun yıllar boyunca gündemden düşmedi. Üstelik final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Yaprak Dökümü, her yaz televizyon ekranlarında yeniden yayınlandığında hala yüksek ilgi görüyor. Dizinin tekrar bölümleri sosyal medyada yeniden konuşuluyor, unutulmaz sahneler paylaşılıyor ve yeni nesil izleyiciler bile Ali Rıza Bey'in ailesinin hikâyesine ilk günkü heyecanla ortak oluyor. Bu yönüyle Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin eskimeyen klasiklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yaprak Dökümü denildiğinde hafızalara kazınan olaylardan biri de Şevket karakterinde yaşanan oyuncu değişikliği olmuştu, izleyenler mutlaka bilir.

Yaprak Dökümü denildiğinde hafızalara kazınan olaylardan biri de Şevket karakterinde yaşanan oyuncu değişikliği olmuştu, izleyenler mutlaka bilir.

Ali Rıza Bey'in tek oğlu olarak hikâyenin merkezinde yer alan Şevket karakterine dizinin ilk yıllarında Caner Kurtaran hayat verdi. Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede izleyicinin benimsediği isimlerden biri olan Kurtaran, karakterin yaşadığı iniş çıkışları ekrana taşımayı başarmıştı.

Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yapım ekibi, Caner Kurtaran ile yollarını ayırma kararı aldı ve dizinin 97. bölümünden itibaren Şevket karakterini Hasan Küçükçetin canlandırmaya başladı. O dönem yaşanan bu değişiklik televizyon dünyasında büyük yankı uyandırırken, izleyiciler uzun süre yeni Şevket'e alışamadıklarını dile getirdi. Hatta dizi toplam 174 bölüm sürmesine rağmen, birçok izleyici için 'gerçek Şevket' hala Caner Kurtaran olarak kaldı.

Caner Kurtaran'ın projeden ayrılık süreci de uzun süre konuşulmuştu. O dönem kulislere yansıyan iddialara göre oyuncunun özel hayatında yaşadığı bağımlılık sorunları ve set düzenini olumsuz etkilediği öne sürülen disiplinsiz davranışları nedeniyle yapım şirketi böyle bir karar aldı. Her ne kadar dizi yoluna yeni oyuncusuyla devam etse de, bu değişim Yaprak Dökümü tarihinin en çok konuşulan kırılma noktalarından biri olarak hafızalara kazındı.

Yaprak Dökümü'nün ardından zaman zaman farklı projelerde izleyici karşısına çıkan Caner Kurtaran, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Yaprak Dökümü'nün ardından zaman zaman farklı projelerde izleyici karşısına çıkan Caner Kurtaran, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Başarılı oyuncu son olarak 2023 yılında yayınlanan 'Adalet' dizisinde ve yine aynı yıl vizyona giren 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filminde rol aldı. Bu projelerin ardından ise adeta ortadan kayboldu. Uzun süredir kameralardan uzak kalan oyuncudan yeni bir kare gelmemesi, hayranlarının da sık sık 'Şimdi ne yapıyor?' sorusunu sormasına neden oluyordu.

Merak edilen o soru geçtiğimiz saatlerde yanıt buldu. Caner Kurtaran, tamamen tesadüf eseri gittiği bir diş hekimi randevusunda çekilen fotoğrafıyla yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kare, Yaprak Dökümü hayranlarını adeta yıllar öncesine götürdü.

Bugün 47 yaşında olan Caner Kurtaran'ın son hali kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin başlıklarından biri oldu. Pek çok kullanıcı oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandığını söylerken, bir kısmı ise yılların ona yakıştığını dile getirdi. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta nostalji rüzgarına kapıldı. Yıllardır ekranlardan uzak kalan oyuncunun tek bir karesi bile, Yaprak Dökümü hayranlarını geçmişe götürmeye yetti. Bir miktar da dillere düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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