Yaprak Dökümü'nün Orijinal Şevket'i Caner Kurtaran'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ali Rıza Bey'in tek oğlu olarak hikâyenin merkezinde yer alan Şevket karakterine dizinin ilk yıllarında Caner Kurtaran hayat verdi. Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede izleyicinin benimsediği isimlerden biri olan Kurtaran, karakterin yaşadığı iniş çıkışları ekrana taşımayı başarmıştı.

Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yapım ekibi, Caner Kurtaran ile yollarını ayırma kararı aldı ve dizinin 97. bölümünden itibaren Şevket karakterini Hasan Küçükçetin canlandırmaya başladı. O dönem yaşanan bu değişiklik televizyon dünyasında büyük yankı uyandırırken, izleyiciler uzun süre yeni Şevket'e alışamadıklarını dile getirdi. Hatta dizi toplam 174 bölüm sürmesine rağmen, birçok izleyici için 'gerçek Şevket' hala Caner Kurtaran olarak kaldı.

Caner Kurtaran'ın projeden ayrılık süreci de uzun süre konuşulmuştu. O dönem kulislere yansıyan iddialara göre oyuncunun özel hayatında yaşadığı bağımlılık sorunları ve set düzenini olumsuz etkilediği öne sürülen disiplinsiz davranışları nedeniyle yapım şirketi böyle bir karar aldı. Her ne kadar dizi yoluna yeni oyuncusuyla devam etse de, bu değişim Yaprak Dökümü tarihinin en çok konuşulan kırılma noktalarından biri olarak hafızalara kazındı.