Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım Baba Oldu: Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model eşi Oriana Correia Gomis, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin erkek bebeklerine verdiği 'Fernando Savaş' ismi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tebrik mesajları peş peşe geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bertuğ Yıldırım, genç yaşına rağmen Avrupa'ya uzanan başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz aylarda futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelmişti.
Mutlu evlilikleriyle konuşulan Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomis cephesinden kısa süre sonra bir güzel haber daha gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın