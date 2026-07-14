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Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım Baba Oldu: Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!

Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım Baba Oldu: Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.07.2026 - 19:56
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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model eşi Oriana Correia Gomis, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin erkek bebeklerine verdiği 'Fernando Savaş' ismi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tebrik mesajları peş peşe geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bertuğ Yıldırım, genç yaşına rağmen Avrupa'ya uzanan başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

Bertuğ Yıldırım, genç yaşına rağmen Avrupa'ya uzanan başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici genç forvetlerden biri olan Bertuğ Yıldırım, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Futbola Sarıyer altyapısında başlayan milli futbolcu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekerek Hatayspor'a transfer oldu. Süper Lig'de sergilediği mücadeleci futbolu, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliği sayesinde yalnızca kulüplerin değil, A Milli Takım teknik heyetinin de radarına girmeyi başardı.

Hatayspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın yolunu tutan Bertuğ, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. Kariyerine günümüzde İstanbul Başakşehir takımında devam eden ve Avrupa futbolunu yakından tanıma fırsatı bulan genç golcü, gelişimini sürdürürken milli takım formasını da giymeyi başardı. Ay-yıldızlı formayla attığı goller ve ortaya koyduğu mücadeleyle geleceğin önemli santrfor adaylarından biri olarak gösterilen Bertuğ Yıldırım, saha içindeki performansının yanı sıra disiplinli yaşam tarzı ve gözlerden uzak özel hayatıyla da takdir topluyor.

Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz aylarda futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelmişti.

Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz aylarda futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelmişti.

Uzun süredir birlikte olduğu Portekizli model Oriana Correia Gomis ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden milli futbolcu, sevenlerini şaşırtan bir kararla dünyaevine girdi.

Çift, Portekiz'in Porto kentinde ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade ama oldukça şık bir törenle evlendi. Gösterişten uzak organizasyonları ve samimi düğün kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, çiftin mutluluğu kısa sürede spor ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Paylaşılan fotoğraflar binlerce beğeni alırken, Bertuğ Yıldırım'ın takım arkadaşlarından ve futbol dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Ancak düğünden sonra ortaya çıkan bir ayrıntı, nikah kadar konuşuldu. Bertuğ Yıldırım'ın eşi Oriana Correia Gomis'in, Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Bafétimbi Gomis'in akrabası olduğunun öğrenilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hem evlilik haberi hem de ortaya çıkan bu ilginç detay, genç çifti uzun süre magazin gündeminde tuttu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mutlu evlilikleriyle konuşulan Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomis cephesinden kısa süre sonra bir güzel haber daha gelmişti.

Mutlu evlilikleriyle konuşulan Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomis cephesinden kısa süre sonra bir güzel haber daha gelmişti.

Çiftin ilk bebeklerini beklediği ortaya çıkarken, bir erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Bekleyiş sona erdi ve Bertuğ Yıldırım ile Oriana Correia Gomis ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Müjdeli haberi yakın çevreleriyle paylaşan çiftin, oğullarına Fernando Savaş adını verdiği öğrenildi.

Bebeğin ismi ise sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Çiftin iki farklı kültürü tek isimde buluşturduğu yorumları yapılırken, sosyal medya kullanıcılarından yorumlar peş peşe geldi. 

Futbolseverler de şimdiden minik bebeğin geleceğine dair esprili yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Kimi kullanıcılar 'Yeni bir milli futbolcu geliyor' derken, kimileri ise 'Bertuğ'un izinden mi gidecek, yoksa annesi gibi modellik mi yapacak?' yorumlarıyla dikkat çekti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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