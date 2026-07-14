Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım Baba Oldu: Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici genç forvetlerden biri olan Bertuğ Yıldırım, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Futbola Sarıyer altyapısında başlayan milli futbolcu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekerek Hatayspor'a transfer oldu. Süper Lig'de sergilediği mücadeleci futbolu, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliği sayesinde yalnızca kulüplerin değil, A Milli Takım teknik heyetinin de radarına girmeyi başardı.

Hatayspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın yolunu tutan Bertuğ, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. Kariyerine günümüzde İstanbul Başakşehir takımında devam eden ve Avrupa futbolunu yakından tanıma fırsatı bulan genç golcü, gelişimini sürdürürken milli takım formasını da giymeyi başardı. Ay-yıldızlı formayla attığı goller ve ortaya koyduğu mücadeleyle geleceğin önemli santrfor adaylarından biri olarak gösterilen Bertuğ Yıldırım, saha içindeki performansının yanı sıra disiplinli yaşam tarzı ve gözlerden uzak özel hayatıyla da takdir topluyor.