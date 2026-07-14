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Rahmetli Reha Muhtar ve Nilüfer'in Kızı Ayşe Nazlı Evlendi!

Rahmetli Reha Muhtar ve Nilüfer'in Kızı Ayşe Nazlı Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.07.2026 - 18:17
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3 Haziran'da hayatını kaybeden usta gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın evlatlık kızı Ayşe Nazlı, Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi. Nilüfer'in paylaştığı düğün kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Ayşe Nazlı'nın zarafeti de beğeni topladı.

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Türk televizyonculuğunun ve haber dünyasının en unutulmaz isimlerinden biri olan Reha Muhtar, kendine has sunum tarzı, güçlü hitabeti ve yıllarca ekranlara damga vuran haberciliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Türk televizyonculuğunun ve haber dünyasının en unutulmaz isimlerinden biri olan Reha Muhtar, kendine has sunum tarzı, güçlü hitabeti ve yıllarca ekranlara damga vuran haberciliğiyle hafızalara kazınmıştı.

1990'lı yıllardan itibaren sunduğu ana haber bültenleriyle milyonlarca izleyicinin akşam rutinine ortak olan Muhtar, yalnızca gazeteciliğiyle değil; zaman zaman özel hayatı, sivri çıkışları ve magazin gündeminden hiç düşmeyen yaşamıyla da uzun yıllar konuşuldu. Televizyon ekranlarında oluşturduğu kendine özgü üslup, onu meslek hayatı boyunca Türkiye'nin en çok tanınan medya figürlerinden biri haline getirdi.

Ancak 3 Haziran'da gelen acı haber, hem medya dünyasını hem de onu yıllardır takip eden milyonlarca kişiyi derinden sarstı. Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesi, gazetecilik camiasında büyük üzüntü yaratırken, sevenleri ve meslektaşları peş peşe taziye mesajları yayımladı. Cenaze töreninde yaşanan duygusal anlar ise hafızalara kazındı. Özellikle ailesi ve çocuklarının yaşadığı büyük acı, törene katılan herkesi derinden etkiledi. Ardında unutulmaz bir televizyon kariyeri ve sayısız anı bırakan Reha Muhtar'ın vefatı, uzun süre gündemde kalmaya devam etti.

Reha Muhtar'ın özel hayatında en önemli yere sahip isimlerden biri ise hiç kuşkusuz Türk pop müziğinin efsane sanatçılarından Nilüfer'di.

Reha Muhtar'ın özel hayatında en önemli yere sahip isimlerden biri ise hiç kuşkusuz Türk pop müziğinin efsane sanatçılarından Nilüfer'di.

İkili 2001 yılında birlikte olmaya başladı ve kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. Evlilik kararı almasalar da ilişkilerini güçlü bir aile bağıyla taçlandıran çift, hayatlarının en önemli kararlarından birini vererek henüz dört aylık olan Ayşe Nazlı'yı evlat edindi.

Ayşe Nazlı'nın ailelerine katılmasıyla birlikte ilişkileri yalnızca romantik bir birliktelik olmaktan çıktı; gerçek anlamda bir aile oldular. Reha Muhtar ve Nilüfer, kızlarını gözlerden uzak, sevgi dolu bir ortamda büyütmeye özen gösterdi. Çift 2003 yılında yollarını ayırmış olsa da Ayşe Nazlı, ikisini de birbirine bağlayan en güçlü bağ olarak hayatlarındaki yerini korudu. Reha Muhtar da ayrılığın ardından kızının yaşamından hiçbir zaman kopmadı. Eğitiminden özel hayatına kadar her önemli anında yanında olmaya çalışan Muhtar, Ayşe Nazlı ile yıllar içinde örnek gösterilen güçlü bir baba-kız ilişkisi kurdu.

Bu güçlü bağ, Reha Muhtar'ın vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde de herkesi duygulandırdı. Ayşe Nazlı, kardeşleri Mina ve Poyraz ile birlikte babasını son yolculuğuna uğurlarken kameralara yansıdı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan genç isim, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışsa da yaşadığı büyük acı yüzünden okunuyordu. Törenin ardından uzun süre sessiz kalmayı tercih eden Ayşe Nazlı, günler sonra yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımıyla yürekleri burkmuştu.

Babasına duyduğu sevgiyi ve özlemi satırlarına taşıyan Ayşe Nazlı, Reha Muhtar'ı kamuoyunun tanıdığı ünlü televizyoncu kimliğinden çok, kendisine 'kızım' diye seslenen, birlikte güldüğü, dertleştiği ve hayatını paylaştığı babası olarak anlattı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Reha Muhtar'ın vefatının ardından yaşadığı büyük acıyla gündeme gelen Ayşe Nazlı'dan bu kez mutlu bir haber geldi.

Reha Muhtar'ın vefatının ardından yaşadığı büyük acıyla gündeme gelen Ayşe Nazlı'dan bu kez mutlu bir haber geldi.

Birkaç ay önce Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandığı öğrenilen Ayşe Nazlı'nın, yaşadığı acı kayba rağmen düğün tarihini ertelemediği ortaya çıktı. Genç çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade ama son derece şık bir törenle dünyaevine girdi.

Düğünden ilk kareler ise kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Nilüfer de kızının bu özel gününden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak duygularını, 'Çok mutlu olun yavrularım.' notuyla dile getirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altı tebrik mesajlarıyla dolup taşarken, birçok kişi hem Ayşe Nazlı hem de Batuhan Yağlıoğlu için mutluluk dileklerinde bulundu.

Özellikle Ayşe Nazlı'nın sade ama son derece zarif gelinliği ve doğal güzelliği sosyal medyada övgü topladı. Gösterişten uzak tercihleri, samimi düğün atmosferi ve yüzünden eksik olmayan tebessümü dikkat çeken genç isim için çok sayıda kullanıcı, 'Annesinin zarafetini almış', 'Çok asil görünüyor' ve 'Babasının ardından gelen en güzel haber oldu' yorumlarını yaptı.

Henüz kısa süre önce babasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Ayşe Nazlı'nın hayatındaki bu yeni başlangıç, sosyal medyada pek çok kişi tarafından hem duygusal hem de umut veren bir gelişme olarak değerlendirildi. Bir yanda büyük bir kaybın hüznünü taşıyan genç isim, diğer yanda sevdiği insanla yeni bir hayata 'evet' diyerek yaşamında bambaşka bir sayfa açtı. Düğünden paylaşılan kareler ise kısa sürede gündem olurken, Ayşe Nazlı'nın mutluluğu ve zarif görüntüsü günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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