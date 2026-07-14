Rahmetli Reha Muhtar ve Nilüfer'in Kızı Ayşe Nazlı Evlendi!

İkili 2001 yılında birlikte olmaya başladı ve kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. Evlilik kararı almasalar da ilişkilerini güçlü bir aile bağıyla taçlandıran çift, hayatlarının en önemli kararlarından birini vererek henüz dört aylık olan Ayşe Nazlı'yı evlat edindi.

Ayşe Nazlı'nın ailelerine katılmasıyla birlikte ilişkileri yalnızca romantik bir birliktelik olmaktan çıktı; gerçek anlamda bir aile oldular. Reha Muhtar ve Nilüfer, kızlarını gözlerden uzak, sevgi dolu bir ortamda büyütmeye özen gösterdi. Çift 2003 yılında yollarını ayırmış olsa da Ayşe Nazlı, ikisini de birbirine bağlayan en güçlü bağ olarak hayatlarındaki yerini korudu. Reha Muhtar da ayrılığın ardından kızının yaşamından hiçbir zaman kopmadı. Eğitiminden özel hayatına kadar her önemli anında yanında olmaya çalışan Muhtar, Ayşe Nazlı ile yıllar içinde örnek gösterilen güçlü bir baba-kız ilişkisi kurdu.

Bu güçlü bağ, Reha Muhtar'ın vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde de herkesi duygulandırdı. Ayşe Nazlı, kardeşleri Mina ve Poyraz ile birlikte babasını son yolculuğuna uğurlarken kameralara yansıdı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan genç isim, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışsa da yaşadığı büyük acı yüzünden okunuyordu. Törenin ardından uzun süre sessiz kalmayı tercih eden Ayşe Nazlı, günler sonra yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımıyla yürekleri burkmuştu.

Babasına duyduğu sevgiyi ve özlemi satırlarına taşıyan Ayşe Nazlı, Reha Muhtar'ı kamuoyunun tanıdığı ünlü televizyoncu kimliğinden çok, kendisine 'kızım' diye seslenen, birlikte güldüğü, dertleştiği ve hayatını paylaştığı babası olarak anlattı.