Rahmetli Reha Muhtar ve Nilüfer'in Kızı Ayşe Nazlı Evlendi!
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Türk televizyonculuğunun ve haber dünyasının en unutulmaz isimlerinden biri olan Reha Muhtar, kendine has sunum tarzı, güçlü hitabeti ve yıllarca ekranlara damga vuran haberciliğiyle hafızalara kazınmıştı.
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Reha Muhtar'ın özel hayatında en önemli yere sahip isimlerden biri ise hiç kuşkusuz Türk pop müziğinin efsane sanatçılarından Nilüfer'di.
Reha Muhtar'ın vefatının ardından yaşadığı büyük acıyla gündeme gelen Ayşe Nazlı'dan bu kez mutlu bir haber geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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