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Karın Kaslarının Nereden Çıktığı Belli Oldu: Oğuzhan Koç İçin Uzmandan "Karın Kası Ameliyatı" İddiası!

Karın Kaslarının Nereden Çıktığı Belli Oldu: Oğuzhan Koç İçin Uzmandan "Karın Kası Ameliyatı" İddiası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.07.2026 - 20:44
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Alaçatı tatilinde görüntülenen Oğuzhan Koç'un belirgin karın kasları sosyal medyada günlerce konuşuldu. Tartışmalar sürerken Uzman Doktor Dağıstan Ayan, şarkıcının 'six-pack ameliyatı yaptırmış olabileceğini' öne süren dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk pop müziğinin son 15 yılına damga vuran isimlerden biri olan Oğuzhan Koç, yalnızca şarkılarıyla değil, oyunculuğu, sunuculuğu ve özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Türk pop müziğinin son 15 yılına damga vuran isimlerden biri olan Oğuzhan Koç, yalnızca şarkılarıyla değil, oyunculuğu, sunuculuğu ve özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

İlk kez 2000'li yılların sonunda BKM Mutfak ekibinde yer alarak geniş kitlelerin karşısına çıkan Koç, yazdığı skeçler ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Ancak onun asıl yükselişi müzik kariyeriyle geldi. 'Ben Hala Rüyada', 'Bulutlara Esir Olduk', 'Aşk Beni Yendi', 'Küsme Aşka', 'Heyecandan' ve 'Yüzük' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla pop müziğin en güçlü erkek vokallerinden biri haline gelen Oğuzhan Koç, konserleri ve sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettirdi.

Başarılı kariyerinin yanında özel hayatı da yıllardır magazin basınının yakın takibinde oldu. Geçmişte yaşadığı ilişkiler kadar oyuncu Demet Özdemir ile evlenmesi ve kısa süre sonra yollarını ayırması da uzun süre gündemden düşmedi.

Son dönemde ise kalbini oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdı. 2024 yılında ortak arkadaş çevreleri sayesinde başlayan ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zamanla birlikte katıldıkları davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını saklamamaya başladı. Birbirlerine verdikleri destekle sık sık gündeme gelen çift, uyumları ve doğal halleriyle hayranlarından tam not alırken, haklarında çıkan evlilik iddiaları da magazin gündemindeki yerini koruyor. Oğuzhan Koç'un son dönemde yaptığı 'Sonbaharda bakacağız inşallah.' açıklaması evlilik beklentilerini daha da güçlendirmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Yoğun konser maratonunun ardından yaz sezonunu açan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Temmuz ayında rotayı Çeşme Alaçatı'ya çevirmişti. Ne olduysa da Alaçatı'da oldu!

Yoğun konser maratonunun ardından yaz sezonunu açan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Temmuz ayında rotayı Çeşme Alaçatı'ya çevirmişti. Ne olduysa da Alaçatı'da oldu!

Çifte tatilde yakın dostları Berfu ve Eser Yenenler ile Berkay Şahin de eşlik etti. Gün boyunca birbirlerinden ayrılmayan çift, samimi tavırları ve doğal halleriyle dikkat çekerken sosyal medyada konuşulan konu ikilinin romantik görüntüleri olmamıştı... 

Plajdan servis edilen fotoğraflarda Oğuzhan Koç'un belirgin karın kasları kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle uzun süredir bu kadar fit bir görüntü vermeyen şarkıcının karın bölgesindeki keskin hatlar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Yorumlar ise ikiye bölündü. Bir kesim, Oğuzhan Koç'un son dönemde düzenli spor yaparak ve beslenmesine dikkat ederek bu fiziğe ulaştığını savundu. Bir başka kesim ise karın kaslarının vücudunun genel görünümüne kıyasla alışılmadık derecede belirgin durduğunu öne sürerek estetik müdahale ihtimalini tartışmaya açtı. Kısa sürede binlerce yorum yapılan görüntüler, yaz sezonunun en çok konuşulan magazin karelerinden biri haline geldi.

Yapay karın kası meselesi Oğuzhan Koç'un durumu fitillemesiyle yeniden olay olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Oğuzhan Koç'un plaj görüntüleri sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, geçtiğimiz saatlerde konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Oğuzhan Koç'un plaj görüntüleri sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, geçtiğimiz saatlerde konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Uzman Doktor Dağıstan Ayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Koç'un görüntüsünü değerlendirerek şarkıcının karın kası görünümünün 'six-pack ameliyatı' olarak bilinen estetik bir işlem sonucu oluşmuş olabileceğini öne sürdü. Ayan, bunun kesin bir tespit değil kendi değerlendirmesi olduğunu belirtirken, vücudun genel yağ oranıyla karın kaslarının görünümü arasında uyumsuzluk bulunduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca bu işlemin uygulanabilmesi için erkeklerde yağ oranının belirli seviyelerin altında olması gerektiğini, aksi durumda ortaya doğal görünmeyen sonuçlar çıkabileceğini savundu.

Dağıstan Ayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Oğuzhan Koç muhtemelen six-pack ameliyatı yaptırmış. Bu ameliyatın yapılabilmesi için erkeklerde yağ oranının %18'in altında olması gerekiyor yoksa sonuç böyle absürt durabiliyor. Kollara, yanlara ve göğüslere bakınca yağ oranı muhtemelen %23-25 arası şu an. Bacaklar zaten facia. Bacak çalışmıyorsanız, hiç boşuna spor yapmayın arkadaşlar. Uzun ve sağlıklı yaşamın yolu, bacak kaslarından geçiyor. Kaslarımızın %60'ını bacak kasları oluşturuyor çünkü.'

Şu ana kadar Oğuzhan Koç cephesinden bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla Dağıstan Ayan'ın paylaşımı, kamuya açık görüntülere dayanan kişisel bir değerlendirme niteliği taşıyor ve doğrulanmış bir bilgi olarak kabul edilmiyor. Buna rağmen paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, sosyal medyada başlayan 'karın kası ameliyatı' tartışmasını daha da büyüttü!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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