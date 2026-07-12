Karın Kaslarının Nereden Çıktığı Belli Oldu: Oğuzhan Koç İçin Uzmandan "Karın Kası Ameliyatı" İddiası!
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Alaçatı tatilinde görüntülenen Oğuzhan Koç'un belirgin karın kasları sosyal medyada günlerce konuşuldu. Tartışmalar sürerken Uzman Doktor Dağıstan Ayan, şarkıcının 'six-pack ameliyatı yaptırmış olabileceğini' öne süren dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop müziğinin son 15 yılına damga vuran isimlerden biri olan Oğuzhan Koç, yalnızca şarkılarıyla değil, oyunculuğu, sunuculuğu ve özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Yoğun konser maratonunun ardından yaz sezonunu açan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Temmuz ayında rotayı Çeşme Alaçatı'ya çevirmişti. Ne olduysa da Alaçatı'da oldu!
Oğuzhan Koç'un plaj görüntüleri sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, geçtiğimiz saatlerde konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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