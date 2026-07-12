Karın Kaslarının Nereden Çıktığı Belli Oldu: Oğuzhan Koç İçin Uzmandan "Karın Kası Ameliyatı" İddiası!

İlk kez 2000'li yılların sonunda BKM Mutfak ekibinde yer alarak geniş kitlelerin karşısına çıkan Koç, yazdığı skeçler ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Ancak onun asıl yükselişi müzik kariyeriyle geldi. 'Ben Hala Rüyada', 'Bulutlara Esir Olduk', 'Aşk Beni Yendi', 'Küsme Aşka', 'Heyecandan' ve 'Yüzük' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla pop müziğin en güçlü erkek vokallerinden biri haline gelen Oğuzhan Koç, konserleri ve sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettirdi.

Başarılı kariyerinin yanında özel hayatı da yıllardır magazin basınının yakın takibinde oldu. Geçmişte yaşadığı ilişkiler kadar oyuncu Demet Özdemir ile evlenmesi ve kısa süre sonra yollarını ayırması da uzun süre gündemden düşmedi.

Son dönemde ise kalbini oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdı. 2024 yılında ortak arkadaş çevreleri sayesinde başlayan ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zamanla birlikte katıldıkları davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını saklamamaya başladı. Birbirlerine verdikleri destekle sık sık gündeme gelen çift, uyumları ve doğal halleriyle hayranlarından tam not alırken, haklarında çıkan evlilik iddiaları da magazin gündemindeki yerini koruyor. Oğuzhan Koç'un son dönemde yaptığı 'Sonbaharda bakacağız inşallah.' açıklaması evlilik beklentilerini daha da güçlendirmişti, belki denk gelmişsinizdir.