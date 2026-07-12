Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Radikal Karar: Yakında Türkiye'den Taşınıyorlar!

Göz önünde olmalarına rağmen ilişkilerini gösterişten uzak yaşamayı tercih eden ikili, yıllar içinde hem kariyerleri hem de kurdukları aileyle örnek gösterilen çiftlerden biri haline geldi.

Hazal Kaya'yı ilk olarak genç yaşta rol aldığı dizilerle tanıdık. 'Genco' ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, asıl büyük çıkışını 'Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakteriyle yaptı. Ardından 'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye' ve daha birçok başarılı projeyle Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasına adını yazdırdı. Oyunculuğunun yanı sıra doğal tavırları, dobra açıklamaları ve samimiyetiyle de yıllardır magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ali Atay ise bambaşka bir kulvardan hayatımıza girdi. Tiyatro kökenli oyuncu; 'Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle adeta bir fenomene dönüştü. Oyunculuğun yanında yönetmenlik, senaristlik ve müzisyen kimliğiyle de üretmeye devam eden Atay, yıllardır Türkiye'nin en özgün isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

İkilinin yolları 2013 yılında kesişti. Bir süre gözlerden uzak ilerleyen ilişkileri zamanla magazin dünyasının en sevilen aşk hikayelerinden birine dönüştü. Yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay, evlilikleri boyunca da birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getirmekten çekinmedi.

Özellikle Hazal Kaya'nın eşi hakkında yaptığı açıklamalar yıllardır sosyal medyada gündem oluyor. Röportajlarında Ali Atay'a duyduğu hayranlığı ve sevgiyi açık açık anlatan oyuncu, her fırsatta eşini ne kadar çok sevdiğini dile getiriyor. İkilinin birbirlerine duyduğu saygı ve destek ise magazin dünyasında örnek gösterilen evliliklerden biri olmalarının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.