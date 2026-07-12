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Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Radikal Karar: Yakında Türkiye'den Taşınıyorlar!

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Radikal Karar: Yakında Türkiye'den Taşınıyorlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.07.2026 - 15:40
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Hazal Kaya, Ricky Martin konseri öncesinde yaptığı açıklamayla ailesiyle birlikte Amsterdam merkezli yeni bir hayata başlayacaklarını duyurdu. 'Yarı yarıya bir hayat olacak. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk orada.' diyen oyuncu, Ali Atay ve çocuklarıyla birlikte yeni düzenlerini ilk kez anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Magazin dünyasında yıllardır adlarından yalnızca başarılarıyla değil, birbirlerine duydukları sevgiyle de söz ettiren çiftlerden biri şüphesiz Hazal Kaya ve Ali Atay.

Magazin dünyasında yıllardır adlarından yalnızca başarılarıyla değil, birbirlerine duydukları sevgiyle de söz ettiren çiftlerden biri şüphesiz Hazal Kaya ve Ali Atay.

Göz önünde olmalarına rağmen ilişkilerini gösterişten uzak yaşamayı tercih eden ikili, yıllar içinde hem kariyerleri hem de kurdukları aileyle örnek gösterilen çiftlerden biri haline geldi.

Hazal Kaya'yı ilk olarak genç yaşta rol aldığı dizilerle tanıdık. 'Genco' ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, asıl büyük çıkışını 'Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakteriyle yaptı. Ardından 'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye' ve daha birçok başarılı projeyle Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasına adını yazdırdı. Oyunculuğunun yanı sıra doğal tavırları, dobra açıklamaları ve samimiyetiyle de yıllardır magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ali Atay ise bambaşka bir kulvardan hayatımıza girdi. Tiyatro kökenli oyuncu; 'Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle adeta bir fenomene dönüştü. Oyunculuğun yanında yönetmenlik, senaristlik ve müzisyen kimliğiyle de üretmeye devam eden Atay, yıllardır Türkiye'nin en özgün isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

İkilinin yolları 2013 yılında kesişti. Bir süre gözlerden uzak ilerleyen ilişkileri zamanla magazin dünyasının en sevilen aşk hikayelerinden birine dönüştü. Yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay, evlilikleri boyunca da birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getirmekten çekinmedi.

Özellikle Hazal Kaya'nın eşi hakkında yaptığı açıklamalar yıllardır sosyal medyada gündem oluyor. Röportajlarında Ali Atay'a duyduğu hayranlığı ve sevgiyi açık açık anlatan oyuncu, her fırsatta eşini ne kadar çok sevdiğini dile getiriyor. İkilinin birbirlerine duyduğu saygı ve destek ise magazin dünyasında örnek gösterilen evliliklerden biri olmalarının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Son birkaç yıl hem Hazal Kaya hem de Ali Atay için oldukça hareketli geçti.

Son birkaç yıl hem Hazal Kaya hem de Ali Atay için oldukça hareketli geçti.

İkili bir yandan kariyerlerinde peş peşe yeni projelere imza atarken diğer yandan aile hayatlarının keyfini çıkarmayı sürdürdü.

Geçtiğimiz aylarda Ali Atay, uzun yıllardır hayranlarının yeniden bir araya gelmesini beklediği Leyla The Band'i yeniden topladı. Yıllar sonra ilk kez sahneye çıkan grup, nostalji rüzgarı estirirken konser büyük ilgi gördü ve sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Öte yandan çift, kariyerlerinde de ilk kez aynı projede buluştu. Disney+ için hazırlanan 'Sekizinci Aile' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Hazal Kaya ve Ali Atay, izleyicilerden tam not aldı. Haluk Bilginer başta olmak üzere birbirinden güçlü isimleri bir araya getiren yapım yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş, ikinci sezonunun geleceği konuşulmaya başlanmıştı. Ancak kısa süre önce dizinin devam etmeyeceği ve projenin iptal edildiği bilgisi de gündeme gelmişti.

Kariyerlerinin yanı sıra aile hayatları da yıllardır hayranlarının ilgiyle takip ettiği konuların başında geliyor. Çift, 2019 yılında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı. 2023 yılında ise aileye bu kez kızları Süreyya Leyla katıldı.

Sosyal medyada zaman zaman çocuklarıyla birlikte paylaştıkları kareler kısa sürede gündem olurken, Fikret Ali'nin babası Ali Atay'ın adeta küçük bir kopyası olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyor. Minik Süreyya Leyla için ise 'Hazal Kaya'nın klonu' yorumları yapılıyor. Ne zaman ailecek görüntülenseler sosyal medyada 'inanılmaz bir aile tablosu', 'aynı filmden çıkmış gibiler' ve 'tam bir mutluluk fotoğrafı' yorumları peş peşe geliyor.

Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda, kariyerleri yükselişte ve aile hayatları son derece keyifli görünüyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde Hazal Kaya'nın yaptığı açıklama, çiftin hayatında yepyeni bir dönemin başlayacağını ortaya koydu.

Dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen ve haftalardır büyük heyecan yaratan Ricky Martin konseri İstanbul'un en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

Gecede sahneye Ricky Martin'den önce çıkan Edis performansıyla büyük alkış alırken, konser alanına gelen çok sayıda ünlü isim de objektiflere yansıdı.

O isimlerden biri de Hazal Kaya'ydı.

Basın mensuplarıyla oldukça samimi bir sohbet gerçekleştiren başarılı oyuncu, gecenin en dikkat çeken açıklamalarından birine imza attı. Hazal Kaya, ailesiyle birlikte Amsterdam merkezli yeni bir düzene geçeceklerini duyurarak şunları söyledi:

'Yarı yarıya bir hayat olacak. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk orada.'

Kısa ama oldukça dikkat çeken bu açıklama, çiftin gelecek planlarını da büyük ölçüde ortaya koymuş oldu. Görünen o ki Hazal Kaya ve Ali Atay bundan sonra yalnızca Türkiye'de üretmekle yetinmeyecek; uluslararası projelere daha yakın olabilecekleri yeni bir yaşam düzeni kurmaya hazırlanıyor.

Elbette bu karar, 'Türkiye'yi tamamen bırakıyorlar' anlamına gelmiyor. Hazal Kaya'nın da söylediği gibi hayatlarını iki ülke arasında sürdürecekler. Ancak yeni merkezlerinin Amsterdam olması, bundan sonraki süreçte onları İstanbul'da eskisi kadar sık göremeyeceğimiz anlamına geliyor.

Bu yeni düzen, akıllara uzun süredir Londra ile İstanbul arasında bir yaşam kuran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftini de getirdi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın da benzer bir modeli tercih ederek hem uluslararası projelerde yer almayı hem de Türkiye ile bağlarını koparmamayı planladıkları anlaşılıyor.

Başarılı kariyerlerini yurt dışına taşıma hedefiyle atılan bu adımın, önümüzdeki dönemde ikiliye yeni kapılar açıp açmayacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdiden söyleyebiliriz ki Atay-Kaya ailesi için yol gözüktü! Onlara yeni hayatlarında başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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