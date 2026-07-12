Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Radikal Karar: Yakında Türkiye'den Taşınıyorlar!
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Hazal Kaya, Ricky Martin konseri öncesinde yaptığı açıklamayla ailesiyle birlikte Amsterdam merkezli yeni bir hayata başlayacaklarını duyurdu. 'Yarı yarıya bir hayat olacak. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk orada.' diyen oyuncu, Ali Atay ve çocuklarıyla birlikte yeni düzenlerini ilk kez anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Magazin dünyasında yıllardır adlarından yalnızca başarılarıyla değil, birbirlerine duydukları sevgiyle de söz ettiren çiftlerden biri şüphesiz Hazal Kaya ve Ali Atay.
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Son birkaç yıl hem Hazal Kaya hem de Ali Atay için oldukça hareketli geçti.
Dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen ve haftalardır büyük heyecan yaratan Ricky Martin konseri İstanbul'un en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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