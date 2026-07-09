Dünyaca Ünlü Çiftin Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğullarının Son Hali Görenleri Şoka Soktu!
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Yıllarca gözlerden uzak büyütülen Julie Depardieu ve Philippe Katerine'in büyük oğlu Billy, bu kez Paris Moda Haftası'ndaki sıra dışı tarzı ve öz güveniyle gündem oldu. Henüz 15 yaşındaki Billy'nin görüntüleri sosyal medyada binlerce yorum aldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Fransız sinema ve müzik dünyasının en renkli çiftlerinden biri olarak gösterilen Julie Depardieu ile Philippe Katerine, uzun yıllardır hem kariyerleri hem de alışılmışın dışındaki yaşam tarzlarıyla ülkelerinde adeta bir fenomene dönüşmüş durumda.
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Yaklaşık bir ay önce ise yıllardır merak edilen o an sonunda yaşandı. Julie Depardieu ve Philippe Katerine, bu kez yalnız değildi.
Aradan sadece birkaç hafta geçti... Bu kez Billy tek başına Paris Moda Haftası'nın yıldızına dönüştü!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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