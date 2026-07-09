Dünyaca Ünlü Çiftin Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğullarının Son Hali Görenleri Şoka Soktu!

Usta oyuncu Gérard Depardieu'nün kızı olan Julie Depardieu, oyunculuk yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak Fransa'nın en saygın kadın oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon yapımında rol alan başarılı oyuncu, özellikle La Petite Lili, Un Secret ve La Tourneuse de Pages gibi yapımlardaki performanslarıyla büyük beğeni topladı. César Ödülleri başta olmak üzere birçok prestijli ödüle uzanan Julie, yıllardır Fransız sinemasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Partneri Philippe Katerine ise tek bir mesleğe sığdırılması neredeyse imkansız isimlerden... Şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, yazar ve performans sanatçısı kimliğiyle tanınan Katerine, eksantrik tarzı, sıra dışı sahne şovları ve absürt mizah anlayışıyla Fransa'nın en aykırı sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle müzik kariyerindeki cesur işleri ve son yıllarda rol aldığı sinema projeleriyle adından sıkça söz ettiren sanatçı, kırmızı halılarda yaptığı sürprizlerle de magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık on beş yılı aşkın süredir birlikte olan Julie Depardieu ile Philippe Katerine ise ilişkilerini hiçbir zaman klasik kalıplar içine sokmayı tercih etmedi. Evlilik kurumuna ihtiyaç duymadıklarını birçok kez dile getiren çift, resmi nikah yapmadan birlikte mutlu olduklarını her fırsatta ifade etti. Bu birliktelikten dünyaya gelen oğulları Billy ve Alfred ise uzun yıllar boyunca tamamen gözlerden uzak büyütüldü. Magazin basınının yoğun ilgisine rağmen çocuklarını kameralardan uzak tutmayı tercih eden ikili, aile yaşamlarını mümkün olduğunca özel alanlarında yaşamayı seçti. Hatta uzun yıllar boyunca Billy ve Alfred'in güncel görüntülerine ulaşmak neredeyse imkansızdı. Ünlü çift, çocuklarını bilinçli olarak kamuoyundan uzak büyütmeyi tercih ederek magazin dünyasında alışık olmadığımız bir duruş sergiledi.