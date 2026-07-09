article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dünyaca Ünlü Çiftin Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğullarının Son Hali Görenleri Şoka Soktu!

Dünyaca Ünlü Çiftin Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğullarının Son Hali Görenleri Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.07.2026 - 21:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıllarca gözlerden uzak büyütülen Julie Depardieu ve Philippe Katerine'in büyük oğlu Billy, bu kez Paris Moda Haftası'ndaki sıra dışı tarzı ve öz güveniyle gündem oldu. Henüz 15 yaşındaki Billy'nin görüntüleri sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransız sinema ve müzik dünyasının en renkli çiftlerinden biri olarak gösterilen Julie Depardieu ile Philippe Katerine, uzun yıllardır hem kariyerleri hem de alışılmışın dışındaki yaşam tarzlarıyla ülkelerinde adeta bir fenomene dönüşmüş durumda.

Fransız sinema ve müzik dünyasının en renkli çiftlerinden biri olarak gösterilen Julie Depardieu ile Philippe Katerine, uzun yıllardır hem kariyerleri hem de alışılmışın dışındaki yaşam tarzlarıyla ülkelerinde adeta bir fenomene dönüşmüş durumda.

Usta oyuncu Gérard Depardieu'nün kızı olan Julie Depardieu, oyunculuk yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak Fransa'nın en saygın kadın oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon yapımında rol alan başarılı oyuncu, özellikle La Petite Lili, Un Secret ve La Tourneuse de Pages gibi yapımlardaki performanslarıyla büyük beğeni topladı. César Ödülleri başta olmak üzere birçok prestijli ödüle uzanan Julie, yıllardır Fransız sinemasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Partneri Philippe Katerine ise tek bir mesleğe sığdırılması neredeyse imkansız isimlerden... Şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, yazar ve performans sanatçısı kimliğiyle tanınan Katerine, eksantrik tarzı, sıra dışı sahne şovları ve absürt mizah anlayışıyla Fransa'nın en aykırı sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle müzik kariyerindeki cesur işleri ve son yıllarda rol aldığı sinema projeleriyle adından sıkça söz ettiren sanatçı, kırmızı halılarda yaptığı sürprizlerle de magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık on beş yılı aşkın süredir birlikte olan Julie Depardieu ile Philippe Katerine ise ilişkilerini hiçbir zaman klasik kalıplar içine sokmayı tercih etmedi. Evlilik kurumuna ihtiyaç duymadıklarını birçok kez dile getiren çift, resmi nikah yapmadan birlikte mutlu olduklarını her fırsatta ifade etti. Bu birliktelikten dünyaya gelen oğulları Billy ve Alfred ise uzun yıllar boyunca tamamen gözlerden uzak büyütüldü. Magazin basınının yoğun ilgisine rağmen çocuklarını kameralardan uzak tutmayı tercih eden ikili, aile yaşamlarını mümkün olduğunca özel alanlarında yaşamayı seçti. Hatta uzun yıllar boyunca Billy ve Alfred'in güncel görüntülerine ulaşmak neredeyse imkansızdı. Ünlü çift, çocuklarını bilinçli olarak kamuoyundan uzak büyütmeyi tercih ederek magazin dünyasında alışık olmadığımız bir duruş sergiledi.

Yaklaşık bir ay önce ise yıllardır merak edilen o an sonunda yaşandı. Julie Depardieu ve Philippe Katerine, bu kez yalnız değildi.

Yaklaşık bir ay önce ise yıllardır merak edilen o an sonunda yaşandı. Julie Depardieu ve Philippe Katerine, bu kez yalnız değildi.

Ünlü çift, Philippe Katerine'in rol aldığı 'Les Derniers Jours de Charles Baudelaire' filminin tanıtımı kapsamında düzenlenen gala gecesine iki oğulları Billy ve Alfred ile birlikte katıldı. Böylece yıllardır objektiflerden uzak tutulan kardeşler ilk kez anne ve babalarıyla aynı kırmızı halıda boy göstermiş oldu.

Doğal olarak gecenin yıldızları filmin oyuncularından çok Depardieu-Katerine ailesi haline geldi. Fotoğrafçılar peş peşe deklanşöre basarken davetliler de yıllardır yalnızca isimlerini duydukları Billy ve Alfred'i ilk kez bu kadar yakından görme fırsatı yakaladı. Sosyal medya ise daha ilk dakikalardan itibaren bu aileyi konuşmaya başladı. Çünkü herkesin dikkatini çeken yalnızca ünlü çift değildi; çocukların kamera karşısındaki birbirinden tamamen farklı tavırları da kısa sürede gündem olmayı başardı.

Ailenin büyük oğlu Billy, objektiflerle tanışır tanışmaz adeta yıllardır bu dünyanın içindeymiş gibi davranıyordu. Kameralar ona çevrildiği anda öz güveniyle dikkat çeken genç isim, rahat duruşu, kendinden emin gülümsemesi ve poz verirken sergilediği doğal tavırlarla profesyonel modelleri aratmadı. Sosyal medyada birçok kullanıcı Billy'nin anne ve babasından aldığı sanatçı ruhunun daha şimdiden ortaya çıktığını söylerken, kimileri de 'Sahne ışıkları üzerine doğmuş' yorumları yaptı. Elbette her zamanki gibi farklı düşünenler de vardı. Bazı kullanıcılar Billy'nin enerjisini 'fazlasıyla ilginç' bulurken, sosyal medyada uzun süre tartışılan isimlerden biri haline geldi.

Küçük kardeş Alfred ise abisinin tam tersiydi. Fotoğrafçılar karşısında son derece çekingen görünen genç isim, flaşlar patladıkça ne yapacağını bilemez bir tavır sergiledi. Zaman zaman bakışlarını yere indiren, zaman zaman ailesinin arkasına saklanmaya çalışan Alfred'in utangaç halleri de sosyal medyada en az Billy kadar konuşuldu. İki kardeşin aynı kare içinde birbirine tamamen zıt enerjiler sergilemesi ise kullanıcıların gözünden kaçmamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aradan sadece birkaç hafta geçti... Bu kez Billy tek başına Paris Moda Haftası'nın yıldızına dönüştü!

İlk kırmızı halı deneyiminin yankıları henüz dinmemişti ki bu kez gündeme gelen isim yalnızca Billy oldu. Bugün, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Jean Paul Gaultier Haute Couture defilesinin ardından görüntülenen 15 yaşındaki Billy, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden birine dönüştü.

Defile çıkışında kaydedilen görüntülerde Billy'nin tarzı kadar tavırları da dikkat çekiyordu. Üzerinde vücuduna oturan uzun kollu bir üst, bol kesim dökümlü bir pantolon, yüzünde kırmızı kalp formundaki dikkat çekici güneş gözlükleri ve elinde mavi renkli, oyuncak otomobil formunda taşlarla süslenmiş iddialı bir çanta taşıyan genç isim, daha ilk andan itibaren bütün kameraları üzerine çekti.

Ancak sosyal medyada en çok konuşulan detay kıyafetlerinden çok öz güveni oldu. Sokakta kendisini bekleyen moda takipçileri ve içerik üreticilerinin kameraları karşısında son derece rahat hareket eden Billy, çantasını adeta bir aksesuar şovu yaparcasına sallıyor, farklı açılara dönerek peş peşe pozlar veriyor, profesyonel modelleri aratmayan rahatlığıyla dikkat çekiyordu. Uzun saçları, ince yüz hatları ve cinsiyet kalıplarının dışına çıkan stil tercihleri de sosyal medyada binlerce yorumun yapılmasına neden oldu. Pek çok kullanıcı Billy'nin görünümünü 'yüksek moda estetiği' olarak yorumlarken, kimileri onu ilk bakışta genç bir kadın sandığını itiraf etti.

Videolar kısa sürede milyonlarca kez izlenirken Fransız sanat dünyasının ikonik isimlerinden Arielle Dombasle da genç isme desteğini gizlemedi. Dombasle, paylaşımın altına bıraktığı 'Kendi küçük Billy'mle gurur duyuyorum. Çok cool, çok benzersiz.' yorumuyla dikkat çekti.

Yorumlar ise adeta ikiye bölündü. Bir kesim Billy'nin henüz 15 yaşında olmasına rağmen moda dünyasının ruhunu çoktan yakaladığını savunurken, birçok kişi de babası Philippe Katerine'in sıra dışı karakterini ve cesur sanat anlayışını birebir miras aldığını yazdı. 

Henüz birkaç hafta önce anne ve babasının yanında ilk kez objektiflere poz veren Billy'nin, bu kadar kısa süre içinde tek başına Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan genç isimlerinden biri haline gelmesi ise şimdiden kariyerinin hangi yöne evrileceğine dair merakı artırmış durumda. Julie Depardieu ile Philippe Katerine'in yıllarca gözlerden uzak büyüttüğü oğulları artık kendi ışığıyla konuşulacak gibi duruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın