Midyeci Ahmet, Şebnem Ferah'ın Bir Oturuşta Kaç Midye Yediğini İlk Kez Açıkladı!

Türk rock müziğinin tartışmasız en güçlü kadın seslerinden biri olan Şebnem Ferah, 90'lı yılların ortalarından itibaren yalnızca sesiyle değil, yazdığı şarkılar ve sahnedeki duruşuyla da müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri oldu. Müzik kariyerine Volvox grubuyla adım atan Ferah, daha sonra solo kariyerine geçerek 'Kadın', 'Sil Baştan', 'Sigara', 'Can Kırıkları', 'Perdeler', 'Çakıl Taşları', 'Ben Şarkımı Söylerken', 'Mayın Tarlası', 'Hoşçakal' ve daha onlarca unutulmaz parçayla milyonlarca kişinin hayatına dokundu. Yazdığı her şarkıda dinleyicisinin duygularına tercüman olmayı başaran sanatçı, yıllar boyunca yalnızca rock müziğin değil, Türkiye müzik tarihinin de en özel isimlerinden biri haline geldi.

Ancak Şebnem Ferah hayranlarını en çok üzen mesele, uzun yıllar boyunca sahnelerden uzak kalması olmuştu. Son konserini 2020 yılının şubat ayında veren başarılı sanatçı, pandemiyle birlikte başlayan süreçte yeni bir konser açıklaması yapmadı. Aradan geçen yıllar boyunca sosyal medyada ve hayran platformlarında en çok sorulan sorulardan biri 'Şebnem Ferah ne zaman geri dönecek?' olmuştu. Beş yılı aşkın süre boyunca konser vermeyen sanatçının sessizliği, her geçen yıl onu daha da özlenen bir isim haline getirdi.

Beklenen haber ise geçtiğimiz aylarda gelmişti. Şebnem Ferah, 27 Haziran 2026'da İstanbul'da düzenlediği konserle tam 6 yıl 4 ay sonra yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Konser haberi duyurulur duyurulmaz yaşanan ilgi ise adeta rekor kırdı. Satışa çıkan ilk biletler yalnızca 20 dakika içinde tamamen tükendi. Yoğun talep üzerine organizasyona yeni konser tarihleri eklenmesine karar verildi ancak o biletler de ilkinde olduğu gibi dakikalar içinde yok sattı. Yıllardır sahnelerden uzak kalmasına rağmen hayranlarının sevgisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren Ferah, dönüşüyle müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Sosyal medyada günlerce konuşulan konser görüntüleri, konsere giden gidemeyen binlerce kişinin aynı şarkıları hep bir ağızdan söylemesine vesile oldu.