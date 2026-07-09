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Midyeci Ahmet, Şebnem Ferah'ın Bir Oturuşta Kaç Midye Yediğini İlk Kez Açıkladı!

Midyeci Ahmet, Şebnem Ferah'ın Bir Oturuşta Kaç Midye Yediğini İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.07.2026 - 19:57
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Yıllar sonra sahnelere dönen Şebnem Ferah, bu kez müzik kariyeriyle değil yıllar öncesinden gelen şaşırtıcı bir anıyla gündemde. Midyeci Ahmet, ünlü rockçının midye tutkusunu ve bir oturuşta kaç midye yiyebildiğini ilk kez anlattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllar süren sessizliğini bozmuş, dönüşüyle yine olay olmuştu!

Yıllar süren sessizliğini bozmuş, dönüşüyle yine olay olmuştu!

Türk rock müziğinin tartışmasız en güçlü kadın seslerinden biri olan Şebnem Ferah, 90'lı yılların ortalarından itibaren yalnızca sesiyle değil, yazdığı şarkılar ve sahnedeki duruşuyla da müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri oldu. Müzik kariyerine Volvox grubuyla adım atan Ferah, daha sonra solo kariyerine geçerek 'Kadın', 'Sil Baştan', 'Sigara', 'Can Kırıkları', 'Perdeler', 'Çakıl Taşları', 'Ben Şarkımı Söylerken', 'Mayın Tarlası', 'Hoşçakal' ve daha onlarca unutulmaz parçayla milyonlarca kişinin hayatına dokundu. Yazdığı her şarkıda dinleyicisinin duygularına tercüman olmayı başaran sanatçı, yıllar boyunca yalnızca rock müziğin değil, Türkiye müzik tarihinin de en özel isimlerinden biri haline geldi.

Ancak Şebnem Ferah hayranlarını en çok üzen mesele, uzun yıllar boyunca sahnelerden uzak kalması olmuştu. Son konserini 2020 yılının şubat ayında veren başarılı sanatçı, pandemiyle birlikte başlayan süreçte yeni bir konser açıklaması yapmadı. Aradan geçen yıllar boyunca sosyal medyada ve hayran platformlarında en çok sorulan sorulardan biri 'Şebnem Ferah ne zaman geri dönecek?' olmuştu. Beş yılı aşkın süre boyunca konser vermeyen sanatçının sessizliği, her geçen yıl onu daha da özlenen bir isim haline getirdi.

Beklenen haber ise geçtiğimiz aylarda gelmişti. Şebnem Ferah, 27 Haziran 2026'da İstanbul'da düzenlediği konserle tam 6 yıl 4 ay sonra yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Konser haberi duyurulur duyurulmaz yaşanan ilgi ise adeta rekor kırdı. Satışa çıkan ilk biletler yalnızca 20 dakika içinde tamamen tükendi. Yoğun talep üzerine organizasyona yeni konser tarihleri eklenmesine karar verildi ancak o biletler de ilkinde olduğu gibi dakikalar içinde yok sattı. Yıllardır sahnelerden uzak kalmasına rağmen hayranlarının sevgisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren Ferah, dönüşüyle müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Sosyal medyada günlerce konuşulan konser görüntüleri, konsere giden gidemeyen binlerce kişinin aynı şarkıları hep bir ağızdan söylemesine vesile oldu.

Başlığa bakınca ilk anda "Şebnem Ferah ile Midyeci Ahmet'in yolları nasıl kesişti?" diye düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız...

Başlığa bakınca ilk anda "Şebnem Ferah ile Midyeci Ahmet'in yolları nasıl kesişti?" diye düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız...

Türkiye'nin en tanınmış sokak lezzeti markalarından birini kuran Midyeci Ahmet, yıllar içinde yalnızca sattığı midyelerle değil, sosyal medyada oluşturduğu dev kitleyle de fenomen haline geldi. İstanbul sokaklarında küçük bir tezgahla başladığı yolculuğunu bugün hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurt dışına uzanan büyük bir markaya dönüştüren Ahmet Çiçek, girişimcilik hikâyesiyle de sık sık gündeme geliyor. Paylaştığı videolar, samimi tavırları ve kendine özgü üslubuyla milyonlarca kişiye ulaşan Midyeci Ahmet, sosyal medyada en çok takip edilen işletmecilerden biri olmayı sürdürüyor.

Elbette böylesine popüler bir markanın müdavimleri arasında sayısız ünlü isim de bulunuyor. Oyunculardan şarkıcılara, sporculardan fenomenlere kadar Türkiye'nin tanınmış simalarının yolu yıllar içinde mutlaka Midyeci Ahmet'le kesişti. Özellikle İstanbul'un eğlence hayatının en hareketli dönemlerinde, konser çıkışlarında ve gece hayatının yoğun olduğu saatlerde birçok sanatçının soluğu midye tezgahında aldığı biliniyor. Bugün itibariyle öğrendiğimiz kadarıyla Şebnem Ferah da bu isimler arasındaymış. İlk bakışta birbirinden tamamen farklı dünyalara ait gibi görünen bu iki ismin ortak noktası ise yıllar öncesinde Ankara'nın efsane mekanlarından Kemancı'nın önünde yaşanan o samimi gece sohbetleriymiş!

Midyeci Ahmet, geçtiğimiz saatlerde İzzet Çağa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olarak geçmiş yıllardan birbirinden ilginç anılarını anlattı.

Midyeci Ahmet, geçtiğimiz saatlerde İzzet Çağa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olarak geçmiş yıllardan birbirinden ilginç anılarını anlattı.

Özellikle Kemancı'nın önünde kurduğu tezgahta yaşadıklarını anlatan Ahmet, o dönemde neredeyse bütün sanatçıların uğrak noktalarından biri olduğunu söyledi. Midyeci Ahmet'in anlattıkları arasında en çok dikkat çeken detay ise Şebnem Ferah ve Teoman'ın iştahı oldu. Ahmet, en çok midye yiyen isimlerin başında bu iki sanatçının geldiğini söylerken, Şebnem Ferah'la ilgili anlattığı anı herkesi şaşırttı. Ünlü işletmeci, Ferah'ın ilk kez midye tattığında şaşkınlığını gizleyemediğini ve 'Ben bunu neden bugüne kadar yememişim?' dediğini anlattı. Daha sonra ise adeta müdavimi haline geldiğini söyleyen Midyeci Ahmet, sanatçının bir oturuşta 70-80 tane midye yiyebildiğini ifade etti.

Sözlerine Kıraç'ı da ekleyen Ahmet, başarılı müzisyenin de inanılmaz iştahlı olduğunu, hatta 'kafasını tepsiye gömer gibi midye yerdi' sözleriyle o günleri esprili bir dille anlattı. O dönem Şebnem Ferah'ı henüz tanımadığını, sanatçının aşağıdaki mekânda sahne aldığını sonradan öğrendiğini söyleyen Midyeci Ahmet, konser sonrası yapılan midye sohbetlerinin ise unutamadığı anılar arasında yer aldığını dile getirdi.

Böylece hepimiz de Şebnem Ferah hakkında daha önce hiç bilmediğimiz oldukça şaşırtıcı bir ayrıntıyı öğrenmiş olduk. Rock müziğin mesafeli, karizmatik ve güçlü sahne duruşuyla hafızalara kazınan ikon isimlerinden birini, önünde kocaman bir tepsi dolusu midyeyle keyifle sohbet ederken hayal etmek doğrusu pek çoğumuzun aklına gelecek son şeylerden biriydi. Ama bu da oldu! Şebnem Ferah'ın yıllardır gizli kalan 'midye sevgisi' de Midyeci Ahmet'in yıllar sonra anlattığı bu eğlenceli anıyla birlikte; yapay zeka sağ olsun hayat buldu!

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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