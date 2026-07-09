Midyeci Ahmet, Şebnem Ferah'ın Bir Oturuşta Kaç Midye Yediğini İlk Kez Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllar sonra sahnelere dönen Şebnem Ferah, bu kez müzik kariyeriyle değil yıllar öncesinden gelen şaşırtıcı bir anıyla gündemde. Midyeci Ahmet, ünlü rockçının midye tutkusunu ve bir oturuşta kaç midye yiyebildiğini ilk kez anlattı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar süren sessizliğini bozmuş, dönüşüyle yine olay olmuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlığa bakınca ilk anda "Şebnem Ferah ile Midyeci Ahmet'in yolları nasıl kesişti?" diye düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız...
Midyeci Ahmet, geçtiğimiz saatlerde İzzet Çağa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olarak geçmiş yıllardan birbirinden ilginç anılarını anlattı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın