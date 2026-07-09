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Kızına Koyduğu İsimle Eleştirilen Ege Kökenli'den Sert Çıkış!

Kızına Koyduğu İsimle Eleştirilen Ege Kökenli'den Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.07.2026 - 17:53
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Ege Kökenli, kızına verdiği 'Tal' ismi nedeniyle sosyal medyada gelen eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi. İlk bebeğini kaybettikten sonra dünyaya gelen kızına anlamı kendisi için çok özel olan bir isim seçen oyuncu, 'Bu benim çocuğum, sevdim ve koydum' diyerek tepkisini dile getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en sevilen oyuncuları arasında gösterilen Ege Kökenli, ekran yolculuğuna oldukça genç yaşta başladı.

Son yılların en sevilen oyuncuları arasında gösterilen Ege Kökenli, ekran yolculuğuna oldukça genç yaşta başladı.

Çocuk yaşlardan itibaren kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, özellikle gençlik dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken zaman içinde yer aldığı farklı yapımlarla oyunculuğunu da kanıtladı. Samimi tavırları, doğal oyunculuğu ve göz önünde olmasına rağmen magazinsel polemiklerden uzak durmayı tercih eden duruşuyla kendine has bir hayran kitlesi oluşturan Kökenli, sosyal medyada da en çok ilgi gören isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Kariyerindeki yükseliş kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen oyuncu, uzun yıllar birlikte olduğu Lior Ahituv ile 2022 yılında nikâh masasına oturarak mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştı. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında anılan ikili, evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşamış ancak büyük bir acıyla sarsılmıştı. İlk bebeğini hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde kaybeden Ege Kökenli, yaşadığı zorlu süreci oldukça sessiz geçirmeyi tercih etmiş; hem yaptığı açıklamalar hem de uzun süre gözlerden uzak kalmasıyla sevenlerini derinden üzmüştü. Oyuncunun yaşadığı bu kayıp, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, birçok kişi Kökenli'ye destek mesajları göndermişti.

Acı dolu sürecin ardından yeniden anne olacağını öğrenen Ege Kökenli, bu kez hamileliğini çok daha gözlerden uzak yaşamayı seçti.

Acı dolu sürecin ardından yeniden anne olacağını öğrenen Ege Kökenli, bu kez hamileliğini çok daha gözlerden uzak yaşamayı seçti.

İlk deneyiminde yaşadığı büyük kaybın ardından daha temkinli davranan oyuncu, hamileliği boyunca özel hayatını mümkün olduğunca kendine sakladı. O kadar ki hamile olduğundan son ana kadar haberimiz yoktu. Aylar sonra ise sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldığını duyurarak takipçilerini sevindirdi.

Doğum haberini sosyal medya hesabından paylaşan Kökenli, minik kızıyla verdiği ilk karelerde bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçiler bu kez başka bir ayrıntının peşine düştü. Oyuncu, kızının adından hiç bahsetmeyince sosyal medyada 'Bebeğinin ismi ne?', 'Adını neden açıklamıyor?' yorumları peş peşe gelmeye başladı. Ancak Ege Kökenli bu konuda uzun süre sessiz kalmayı tercih etti.

Merak edilen soru ise geçtiğimiz mayıs ayında yanıt buldu. Oyuncu, kızına 'Tal' adını verdiklerini ilk kez açıklarken bu ismi neden seçtiklerini de anlattı. Kökenli, yaptığı açıklamada, 'Tabii ki ismi saklamıyorum. Duyuru yaparken hiç aklıma adını söylemek gelmedi. Yorumlarda adını soruyorlar ama bana orada söylemek saçma geldi. Adını Tal koyduk. Anlamı çiğ demek. Aynı zamanda da derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen büyük mutluluk demekmiş.' ifadelerini kullanmıştı.

İlk bebeğini kaybettikten sonra dünyaya gelen kızına böylesine anlam yüklü bir isim vermesi birçok kişiyi duygulandırırken, 'Tal' ismi de kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Daha önce çok sık karşılaşılmayan bu isim, kimileri tarafından oldukça anlamlı bulunurken kimileri tarafından ise alışılmışın dışında olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Günlerce süren yorumların ardından oyuncunun isim tercihine yönelik farklı görüşler sosyal medyada tartışma yaratmaya devam etti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kızına verdiği isim hakkında yapılan yorumlar zaman geçmesine rağmen sona ermedi.

Kızına verdiği isim hakkında yapılan yorumlar zaman geçmesine rağmen sona ermedi.

Özellikle sosyal medyada 'fazla marjinal bir tercih', 'neden daha bilinen bir isim seçmedi?' şeklindeki değerlendirmelerin artması üzerine Ege Kökenli ilk kez bu eleştirilere doğrudan yanıt vermeyi tercih etti.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla tepkisini açık bir dille dile getiren oyuncu, ebeveynlerin çocuklarına vereceği ismin tamamen kişisel bir karar olduğunun altını çizdi. Gelen yorumların sınırı aştığını düşünen Kökenli, kızının ismi üzerinden yapılan değerlendirmelere sert sözlerle karşılık verdi.

Oyuncu açıklamasında, 'Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Bu benim çocuğum, sevdim ve koydum. Sırf beni ekranda görüyorsunuz diye benim çocuğuma ne isim koyduğuma, ne yiyip içtiğime karışma hakkına sahip olamazsınız.' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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