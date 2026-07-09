Kızına Koyduğu İsimle Eleştirilen Ege Kökenli'den Sert Çıkış!
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Ege Kökenli, kızına verdiği 'Tal' ismi nedeniyle sosyal medyada gelen eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi. İlk bebeğini kaybettikten sonra dünyaya gelen kızına anlamı kendisi için çok özel olan bir isim seçen oyuncu, 'Bu benim çocuğum, sevdim ve koydum' diyerek tepkisini dile getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yılların en sevilen oyuncuları arasında gösterilen Ege Kökenli, ekran yolculuğuna oldukça genç yaşta başladı.
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Acı dolu sürecin ardından yeniden anne olacağını öğrenen Ege Kökenli, bu kez hamileliğini çok daha gözlerden uzak yaşamayı seçti.
Kızına verdiği isim hakkında yapılan yorumlar zaman geçmesine rağmen sona ermedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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