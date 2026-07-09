Kızına Koyduğu İsimle Eleştirilen Ege Kökenli'den Sert Çıkış!

İlk deneyiminde yaşadığı büyük kaybın ardından daha temkinli davranan oyuncu, hamileliği boyunca özel hayatını mümkün olduğunca kendine sakladı. O kadar ki hamile olduğundan son ana kadar haberimiz yoktu. Aylar sonra ise sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldığını duyurarak takipçilerini sevindirdi.

Doğum haberini sosyal medya hesabından paylaşan Kökenli, minik kızıyla verdiği ilk karelerde bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçiler bu kez başka bir ayrıntının peşine düştü. Oyuncu, kızının adından hiç bahsetmeyince sosyal medyada 'Bebeğinin ismi ne?', 'Adını neden açıklamıyor?' yorumları peş peşe gelmeye başladı. Ancak Ege Kökenli bu konuda uzun süre sessiz kalmayı tercih etti.

Merak edilen soru ise geçtiğimiz mayıs ayında yanıt buldu. Oyuncu, kızına 'Tal' adını verdiklerini ilk kez açıklarken bu ismi neden seçtiklerini de anlattı. Kökenli, yaptığı açıklamada, 'Tabii ki ismi saklamıyorum. Duyuru yaparken hiç aklıma adını söylemek gelmedi. Yorumlarda adını soruyorlar ama bana orada söylemek saçma geldi. Adını Tal koyduk. Anlamı çiğ demek. Aynı zamanda da derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen büyük mutluluk demekmiş.' ifadelerini kullanmıştı.

İlk bebeğini kaybettikten sonra dünyaya gelen kızına böylesine anlam yüklü bir isim vermesi birçok kişiyi duygulandırırken, 'Tal' ismi de kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Daha önce çok sık karşılaşılmayan bu isim, kimileri tarafından oldukça anlamlı bulunurken kimileri tarafından ise alışılmışın dışında olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Günlerce süren yorumların ardından oyuncunun isim tercihine yönelik farklı görüşler sosyal medyada tartışma yaratmaya devam etti.