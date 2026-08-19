3 Milyon TL'yi Riske Atıp 1 Milyonu Aldı! Var Mısın Yok Musun'da Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı

Var Mısın Yok Musun'un ilerleyen dakikalarında bankanın yarışmacı Tuğberk'e yaptığı ilk teklif 470 bin TL oldu. Genç yarışmacı bu teklifi kabul etmeyerek kutuları açmaya devam etti. Tuğberk'in oyunda ilerlemesiyle bankanın teklifi de yükseldi. Son iki kutuya gelindiğinde oyunda 3 milyon TL ve 5 bin TL kalırken Banka bu kez 1 milyon 110 bin TL teklif etti.