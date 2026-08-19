article/comments
article/share
Haberler
TV
3 Milyon TL'yi Riske Atıp 1 Milyonu Aldı! Var Mısın Yok Musun'da Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı

3 Milyon TL'yi Riske Atıp 1 Milyonu Aldı! Var Mısın Yok Musun'da Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 11:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı, final etabında 3 milyon TL ve 5 bin TL arasında kaldı. Kutusundan hangi ödülün çıkacağını bilmeyen yarışmacı 1 milyon 110 bin TL değerindeki teklifi kabul ederken kutusundan çıkan ödül şoke etti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde gecenin finali büyük heyecana sahne oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde gecenin finali büyük heyecana sahne oldu.

Var Mısın Yok Musun'un ilerleyen dakikalarında bankanın yarışmacı Tuğberk'e yaptığı ilk teklif 470 bin TL oldu. Genç yarışmacı bu teklifi kabul etmeyerek kutuları açmaya devam etti. Tuğberk'in oyunda ilerlemesiyle bankanın teklifi de yükseldi. Son iki kutuya gelindiğinde oyunda 3 milyon TL ve 5 bin TL kalırken Banka bu kez 1 milyon 110 bin TL teklif etti.

Bankanın milyonluk teklifini kabul etti, kutusundan çıkan ödül şoke etti.

Bankanın milyonluk teklifini kabul etti, kutusundan çıkan ödül şoke etti.

3 milyon TL için büyük bir riskle karşı karşıya kalan Tuğberk, bu kez teklif karşısında “Varım” dedi ve 19 numaralı kutusunu bankaya satarak 1 milyon 110 bin TL'nin sahibi oldu. Ancak gecenin asıl sürprizi Tuğberk'in kutusu açıldığında yaşandı. 19 numaralı kutudan yalnızca 5 bin TL çıktı. Böylece Tuğberk, 5 bin TL'lik kutusunu 1 milyon 110 bin TL'ye satarak yarışmaya veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın