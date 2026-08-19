3 Milyon TL'yi Riske Atıp 1 Milyonu Aldı! Var Mısın Yok Musun'da Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı
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ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı, final etabında 3 milyon TL ve 5 bin TL arasında kaldı. Kutusundan hangi ödülün çıkacağını bilmeyen yarışmacı 1 milyon 110 bin TL değerindeki teklifi kabul ederken kutusundan çıkan ödül şoke etti.
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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde gecenin finali büyük heyecana sahne oldu.
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Bankanın milyonluk teklifini kabul etti, kutusundan çıkan ödül şoke etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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