Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Diziye Veda Etti: Cihat Süvarioğlu’nu Unutmadı

Hazal Çağlar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Bugün, hayatımın en özel yolculuklarından birine veda ediyorum…

Tam 6 yıl boyunca Asuman’a hayat verdim. Ama dönüp baktığımda görüyorum ki aslında o da bana çok şey kattı. Birlikte büyüdük… Her sahnede biraz daha öğrendim, biraz daha cesaret buldum, biraz daha kendimi keşfettim.

Bu yolculukta sayısız teşekkür biriktirdim.

En başta, ilk öğretmenlerim @yahya_samanci ve @aslikahramman … Bana sadece oyunculuğu değil; bu mesleğin disiplinini, sabrını ve sorumluluğunu öğrettiniz. Bana inandınız, yol gösterdiniz, emek verdiniz. İyi ki yollarımız kesişti. Adınızı her andığımda gözlerimi dolduran bir sevgi ve minnet olacak kalbimde. ♥️

Yol arkadaşlığı yaptığım, birlikte nice sahneyi paylaştığım partnerim @cihatsuvari birlikte kurduğumuz her sahnede emeğin, desteğin ve katkın benim için her zaman çok kıymetli. İyi ki bu yolun bir parçası oldun. Seni sevmekten de sana kızmaktan da asla vazgeçemem 🫶🏻

Birlikte çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristimiz @aliasafelmas ‘a , hocalarım @ozanuzunoglu ve @kupelihuseyin ‘e , @enginarslansaz ‘a @koprufilm ve @gonuldagitrt ailesine , kamera arkasında yıllarca büyük bir özveriyle emek veren tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Her biriniz bu hikâyede silinmeyecek izler bıraktınız.

En büyük teşekkür ise yıllardır Asuman’ı benimle birlikte seven, onun sevincine sevinen, hüznüne ortak olan ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sizlere… Varlığınız, bu yolculuğun en güzel hediyesi oldu.

Bazı vedalar kolay olmaz. Çünkü geride sadece bir karakter değil; altı yıla sığan emek, dostluklar, kahkahalar, gözyaşları ve ömür boyu kalbimde yaşayacak anılar kalır.

Hoşça kal Asuman… Bana kattığın her şey için minnettarım. Seni hep kalbimin en güzel köşesinde taşıyacağım.

Yeni hikâyelerde yeniden buluşmak dileğiyle… 🤍'