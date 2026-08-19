Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Diziye Veda Etti: Cihat Süvarioğlu’nu Unutmadı
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2020 yılında yayın hayatına başlayan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Çekimleri Eskişehir'de yapılan ve kemik bir izleyici kadrosu elde eden dizinin yeni sezon hazırlıkları başlarken sezon öncesi dizide bir ayrılığın yaşanacağı öğrenilmişti. Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren ve Cihat Süvarioğlu'nun ayrılmadan önce dizideki partneri olan Çağlar Hazal diziye ve karakterine veda paylaşımı yaptı.
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olmaya aday.
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Futbolcu Samet Akaydın'la dünyaevine giren Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nın yeni sezonu öncesi veda paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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