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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Diziye Veda Etti: Cihat Süvarioğlu’nu Unutmadı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Diziye Veda Etti: Cihat Süvarioğlu’nu Unutmadı

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2026 - 09:42
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2020 yılında yayın hayatına başlayan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Çekimleri Eskişehir'de yapılan ve kemik bir izleyici kadrosu elde eden dizinin yeni sezon hazırlıkları başlarken sezon öncesi dizide bir ayrılığın yaşanacağı öğrenilmişti. Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren ve Cihat Süvarioğlu'nun ayrılmadan önce dizideki partneri olan Çağlar Hazal diziye ve karakterine veda paylaşımı yaptı.

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olmaya aday.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olmaya aday.

2020 yılında başladığı ekran macerasını sürdüren dizi 7. sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Yazar Mustafa Çiftçi'nin Anadolu halkının yaşamını anlatan bozkır öykülerinden uyarlanan dizide yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Dizide Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan karakterinin partneri Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar'ın diziden ayrılacağı öğrenilmişti. Partneri Cihat Süvarioğlu ise geçtiğimiz sezonun başında diziden ayrılarak Sevdiğim Sensin'in kadrosuna dahil olmuştu.

Futbolcu Samet Akaydın'la dünyaevine giren Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nın yeni sezonu öncesi veda paylaşımı yaptı.

Futbolcu Samet Akaydın'la dünyaevine giren Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nın yeni sezonu öncesi veda paylaşımı yaptı.

Hazal Çağlar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Bugün, hayatımın en özel yolculuklarından birine veda ediyorum…

Tam 6 yıl boyunca Asuman’a hayat verdim. Ama dönüp baktığımda görüyorum ki aslında o da bana çok şey kattı. Birlikte büyüdük… Her sahnede biraz daha öğrendim, biraz daha cesaret buldum, biraz daha kendimi keşfettim.

Bu yolculukta sayısız teşekkür biriktirdim.

En başta, ilk öğretmenlerim @yahya_samanci ve @aslikahramman … Bana sadece oyunculuğu değil; bu mesleğin disiplinini, sabrını ve sorumluluğunu öğrettiniz. Bana inandınız, yol gösterdiniz, emek verdiniz. İyi ki yollarımız kesişti. Adınızı her andığımda gözlerimi dolduran bir sevgi ve minnet olacak kalbimde. ♥️

Yol arkadaşlığı yaptığım, birlikte nice sahneyi paylaştığım partnerim @cihatsuvari birlikte kurduğumuz her sahnede emeğin, desteğin ve katkın benim için her zaman çok kıymetli. İyi ki bu yolun bir parçası oldun. Seni sevmekten de sana kızmaktan da asla vazgeçemem 🫶🏻

Birlikte çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristimiz @aliasafelmas ‘a , hocalarım @ozanuzunoglu ve @kupelihuseyin ‘e , @enginarslansaz ‘a @koprufilm ve @gonuldagitrt ailesine , kamera arkasında yıllarca büyük bir özveriyle emek veren tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Her biriniz bu hikâyede silinmeyecek izler bıraktınız.

En büyük teşekkür ise yıllardır Asuman’ı benimle birlikte seven, onun sevincine sevinen, hüznüne ortak olan ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sizlere… Varlığınız, bu yolculuğun en güzel hediyesi oldu.

Bazı vedalar kolay olmaz. Çünkü geride sadece bir karakter değil; altı yıla sığan emek, dostluklar, kahkahalar, gözyaşları ve ömür boyu kalbimde yaşayacak anılar kalır.

Hoşça kal Asuman… Bana kattığın her şey için minnettarım. Seni hep kalbimin en güzel köşesinde taşıyacağım.

Yeni hikâyelerde yeniden buluşmak dileğiyle… 🤍'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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