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Eski TRT Spikeri Yeşim Şencebe, 45 Yaşında Emekli Olduktan Sonra Nasıl Yeniden Başladığını Anlattı

Eski TRT Spikeri Yeşim Şencebe, 45 Yaşında Emekli Olduktan Sonra Nasıl Yeniden Başladığını Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 23:01

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Belli bir yaştan sonra yeni bir işe, yeni bir şehre ya da yeni bir hayata başlamak çoğu insanın gözünü korkutuyor. 'Artık bu saatten sonra olmaz' düşüncesi, pek çok kişinin ertelediği hayallerin önündeki en büyük engel oluyor.

Eski TRT spikeri Jade Yeşim Şencebe ('jadeyesims'), spikerlikten New York muhabirliğine, tezgâhtarlıktan şirket yöneticiliğine uzanan hayat hikâyesini kısa bir videoyla paylaştı. Şencebe'nin 'Bir ömre kaç hayat sığar?' sorusuyla başlayan paylaşımı, yeniden başlamayı düşünen pek çok kişiye cesaret verdi.

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Spikerlikle başlayan yol bugün bir şirketin COO koltuğuna uzanıyor

Spikerlikle başlayan yol bugün bir şirketin COO koltuğuna uzanıyor

Şencebe, kariyerine TRT'de spiker olarak başladı. Eski röportajlarında Yeşim Günver adıyla da anılan gazeteci, 2002'de Amerika'ya yerleştikten sonra 2003-2006 yılları arasında TRT'nin New York muhabirliğini üstlendi ve Birleşmiş Milletler'deki gelişmeleri Türkiye'ye aktardı. Videoda 45 yaşında emekli olduğunu, ancak evde oturmayı hiç düşünmediğini anlatıyor.

Emeklilikten sonra bir film şirketi kurup ödüller aldığını, ardından sosyal medya danışmanı olarak çalıştığını söyleyen Şencebe, hikâyenin en dikkat çeken kısmını tezgâhtarlık yıllarına ayırıyor. Bir mağazada satış personeli olarak işe girdiğini ve bunu gururla yaptığını vurgulayan eski spiker, kısa sürede satış becerisiyle öne çıkarak yöneticiliğe yükseldi. Sonrasında bir tekstil firmasında genel müdürlük yapan Şencebe, bugün bir şirketin operasyon direktörü (COO) olarak çalışıyor.

İş hayatındaki bu iniş çıkışlara özel hayatındaki dönüm noktaları da eşlik etmiş. İki kez evlenip iki kez boşandığını ve iki çocuk büyüttüğünü anlatan Şencebe, 25 yılın sonunda öğrendiği en önemli şeyin 'yeniden doğuşun yaşı olmadığı' olduğunu söylüyor.

Videonun sonunda hiçbir unvanın kendisini tanımlamadığını, her seferinde kendini yeniden tanımladığını dile getiren eski spiker, 'artık çok geç' diyenlere de seslendi: Kendini seçmek için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsın.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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