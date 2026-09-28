Eski TRT Spikeri Yeşim Şencebe, 45 Yaşında Emekli Olduktan Sonra Nasıl Yeniden Başladığını Anlattı

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Belli bir yaştan sonra yeni bir işe, yeni bir şehre ya da yeni bir hayata başlamak çoğu insanın gözünü korkutuyor. 'Artık bu saatten sonra olmaz' düşüncesi, pek çok kişinin ertelediği hayallerin önündeki en büyük engel oluyor.
Eski TRT spikeri Jade Yeşim Şencebe ('jadeyesims'), spikerlikten New York muhabirliğine, tezgâhtarlıktan şirket yöneticiliğine uzanan hayat hikâyesini kısa bir videoyla paylaştı. Şencebe'nin 'Bir ömre kaç hayat sığar?' sorusuyla başlayan paylaşımı, yeniden başlamayı düşünen pek çok kişiye cesaret verdi.
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Spikerlikle başlayan yol bugün bir şirketin COO koltuğuna uzanıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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