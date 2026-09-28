Eski TRT Spikeri Yeşim Şencebe, 45 Yaşında Emekli Olduktan Sonra Nasıl Yeniden Başladığını Anlattı

Şencebe, kariyerine TRT'de spiker olarak başladı. Eski röportajlarında Yeşim Günver adıyla da anılan gazeteci, 2002'de Amerika'ya yerleştikten sonra 2003-2006 yılları arasında TRT'nin New York muhabirliğini üstlendi ve Birleşmiş Milletler'deki gelişmeleri Türkiye'ye aktardı. Videoda 45 yaşında emekli olduğunu, ancak evde oturmayı hiç düşünmediğini anlatıyor.

Emeklilikten sonra bir film şirketi kurup ödüller aldığını, ardından sosyal medya danışmanı olarak çalıştığını söyleyen Şencebe, hikâyenin en dikkat çeken kısmını tezgâhtarlık yıllarına ayırıyor. Bir mağazada satış personeli olarak işe girdiğini ve bunu gururla yaptığını vurgulayan eski spiker, kısa sürede satış becerisiyle öne çıkarak yöneticiliğe yükseldi. Sonrasında bir tekstil firmasında genel müdürlük yapan Şencebe, bugün bir şirketin operasyon direktörü (COO) olarak çalışıyor.

İş hayatındaki bu iniş çıkışlara özel hayatındaki dönüm noktaları da eşlik etmiş. İki kez evlenip iki kez boşandığını ve iki çocuk büyüttüğünü anlatan Şencebe, 25 yılın sonunda öğrendiği en önemli şeyin 'yeniden doğuşun yaşı olmadığı' olduğunu söylüyor.

Videonun sonunda hiçbir unvanın kendisini tanımlamadığını, her seferinde kendini yeniden tanımladığını dile getiren eski spiker, 'artık çok geç' diyenlere de seslendi: Kendini seçmek için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsın.