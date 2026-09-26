İçerik Üreticisi Tuğba Karakaş Çocuklarının Arasında Yıllar İçinde Gelişen Kardeşlik Bağını Paylaştı

İlk çocukların, kardeşlerine alışma süreçleri her zaman kolay olmuyor. Bu süreç aile arasında sık sık krizlere de sebep olabiliyor. Fakat elbette bu sürece tanıklık etmek de paha biçilemez. Özellikle yeni doğan bir bebeğin, büyüyen ağabeyi veya ablasıyla kurduğu bağın yıllar içindeki değişimi hem ebeveynleri hem izleyenleri duygulandırıyor.

İçerik üreticisi Tuğba Yılmaz Karakaş küçük kızının doğduğu ilk günden itibaren ağabeyiyle geçirdiği zaman görüntülendi. 'Day one' notuyla başlayan videoda minik Ekin'in kardeşini ilk gördüğünde sergilediği net ve çekingen tavır yerini zamanla sıcacık bir bağa bıraktı. Ortaya çıkan bu tatlı değişim kalpleri ısıttı.

Kaynak