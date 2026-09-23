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Koreli Bir Turist Sultanahmet Camii'nde İlk Kez Ezan Sesini Duyduğu Anları Paylaştı

Koreli Bir Turist Sultanahmet Camii'nde İlk Kez Ezan Sesini Duyduğu Anları Paylaştı

Vera
Vera - Onedio Üyesi
23.09.2026 - 15:31

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Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin ülkeyle ilgili paylaştığı içerikler sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Dini inancı ne olursa olsun pek çok yabancı ziyaretçi, özellikle Sultanahmet gibi büyük camilerde aynı anda birden fazla minareden yükselen ezan sesini duyduğunda derin bir etki altında kalıyor. Caminin geniş kubbeleri ve avlusu da sesin yankılanmasını sağlayarak bu deneyimi daha da güçlü hale getiriyor. 

Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Koreli bir turist, ezan sesi karşısındaki tepkisini paylaştı. Müslüman olmadığını belirten turist, duyduğu sesin kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi. O anları 'Müslüman değilim ama bu... Wow' notuyla paylaştı. 

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Vera
Vera
Onedio Üyesi
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