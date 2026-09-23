Yılda 2 Kez Toplanıyor: Bu Biberin Kilosu 3 Bin TL'ye Çıkıyor

Hasat edilen biberler ipe dizilerek güneşte kurutuluyor; bu süreç yaklaşık 1,5 ay sürüyor. Bir ton taze biberden ortalama 70 kilogram kuru biber elde ediliyor.

Kurutulan biberin kilogramı 3 bin liradan, taze biberin kilogramı ise 150 liradan satılıyor. Ule, biberin sadece tava ciğeriyle sınırlı kalmadığını da vurguluyor: 'Sadece ciğerle değil, sulu yemekler ve mezelerde de tercih ediliyor.'

Yılda 2 kez hasat edilen biberler için yılın son hasadı başlıyor. Üreticiler şimdi ikinci hasada hazırlanıyor; kırmızıya dönen biberlerden bu kez de acı sos üretilecek.