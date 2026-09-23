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Yılda 2 Kez Toplanıyor: Bu Biberin Kilosu 3 Bin TL'ye Çıkıyor

Yılda 2 Kez Toplanıyor: Bu Biberin Kilosu 3 Bin TL'ye Çıkıyor

Edirne
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 15:55
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Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde ata tohumundan yetiştirilen patentli acı biber, aylar süren emeğin ardından kurutuluyor. Kentin ünlü tava ciğerinin vazgeçilmez eşlikçilerinden olan biber, kurutulduktan sonra kilogramı 3 bin liraya kadar alıcı buluyor.

İşte detaylar. 

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Mayısta Toprakla Buluşan Fide, Temmuzda Hasada Hazır Oldu

Mayısta Toprakla Buluşan Fide, Temmuzda Hasada Hazır Oldu

Yöreye özgü Karaağaç acı biberinin serüveni mayıs ayında fidelerin toprakla buluşturulmasıyla başlıyor. Yaklaşık 3 aylık bir gelişim sürecinin ardından temmuz ayı sonunda hasat başlıyor.

İlk hasatta 90 ton biber toplandı; bunun 70 tonu taze haliyle doğrudan ciğer salonlarına satılırken 20 tonu kurutulmak üzere ayrıldı. Üretici Tunahan Ule, biberin en belirgin özelliğinin ince kabuklu olması olduğunu belirtiyor: 

'Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması, yoksa kurumaz.'

İpe Dizilip Güneşte Kurutuluyor: Kilosu 3 Bin Liradan Satılıyor

İpe Dizilip Güneşte Kurutuluyor: Kilosu 3 Bin Liradan Satılıyor

Hasat edilen biberler ipe dizilerek güneşte kurutuluyor; bu süreç yaklaşık 1,5 ay sürüyor. Bir ton taze biberden ortalama 70 kilogram kuru biber elde ediliyor.

Kurutulan biberin kilogramı 3 bin liradan, taze biberin kilogramı ise 150 liradan satılıyor. Ule, biberin sadece tava ciğeriyle sınırlı kalmadığını da vurguluyor: 'Sadece ciğerle değil, sulu yemekler ve mezelerde de tercih ediliyor.' 

Yılda 2 kez hasat edilen biberler için yılın son hasadı başlıyor. Üreticiler şimdi ikinci hasada hazırlanıyor; kırmızıya dönen biberlerden bu kez de acı sos üretilecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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