30 Tabak Sipariş Etti, Kargodan Çıkanlara İnanamadı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde bir lokanta işletmesinin başına gelenler, internetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. İşletme, 1.000 TL karşılığında 30 adet plastik tabak sipariş etti. Ancak kapıya gelen kargodan bambaşka şeyler çıktı. Lokanta çalışanı, 'Leş gibi kokuyor' diyerek yaşadıkları şoku anlattı.
İşte detaylar.
Kaynak: İHA
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30 Tabak Yerine Kargodan Kadın Kıyafetleri Çıktı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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