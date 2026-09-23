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30 Tabak Sipariş Etti, Kargodan Çıkanlara İnanamadı

30 Tabak Sipariş Etti, Kargodan Çıkanlara İnanamadı

Eskişehir Dolandırıcılık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 14:31
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde bir lokanta işletmesinin başına gelenler, internetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. İşletme, 1.000 TL karşılığında 30 adet plastik tabak sipariş etti. Ancak kapıya gelen kargodan bambaşka şeyler çıktı. Lokanta çalışanı, 'Leş gibi kokuyor' diyerek yaşadıkları şoku anlattı. 

İşte detaylar. 

Kaynak: İHA 

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30 Tabak Yerine Kargodan Kadın Kıyafetleri Çıktı

30 Tabak Yerine Kargodan Kadın Kıyafetleri Çıktı

Lokantada çalışan Mustafa Emre Akgül'ün aktardığına göre, patronu internet üzerinden 30 adet plastik tabak sipariş etti. Ancak siparişin yerine ulaşmasıyla birlikte kutudan beklenmedik ürünler çıktı.

Paketten kullanılmış bir kot pantolon ve bir kadın çantası çıktı. Akgül, kıyafetlerin oldukça kötü koktuğunu belirterek yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

Çantanın İçinden Almanya'ya Ait Aşı Kartı da Çıktı

Kutudan çıkan kadın çantasının içinde Almanya'ya ait uluslararası bir aşı kartı bulundu. Aşı kartının kıyafetlerin arasında saklı hâlde olduğu belirtildi.

Bu detayın ardından işletme çalışanları, ellerine ulaşan paketin basit bir kargo karışıklığından mı kaynaklandığını anlamaya çalışmaya başladı. Ancak haberde siparişin verildiği platformun ya da kargo firmasının adı yer almıyor.

İşletme Şikayetçi Olmaya Hazırlanıyor

İşletme Şikayetçi Olmaya Hazırlanıyor

Akgül, yaşananın basit bir hata olmadığını düşünüyor: 'İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar.' İşletme sahibi ise mağduriyetinin giderilmesi için en kısa sürede emniyet müdürlüğüne başvurup şikayetçi olmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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