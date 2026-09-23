30 Tabak Sipariş Etti, Kargodan Çıkanlara İnanamadı

Lokantada çalışan Mustafa Emre Akgül'ün aktardığına göre, patronu internet üzerinden 30 adet plastik tabak sipariş etti. Ancak siparişin yerine ulaşmasıyla birlikte kutudan beklenmedik ürünler çıktı.

Paketten kullanılmış bir kot pantolon ve bir kadın çantası çıktı. Akgül, kıyafetlerin oldukça kötü koktuğunu belirterek yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

Çantanın İçinden Almanya'ya Ait Aşı Kartı da Çıktı

Kutudan çıkan kadın çantasının içinde Almanya'ya ait uluslararası bir aşı kartı bulundu. Aşı kartının kıyafetlerin arasında saklı hâlde olduğu belirtildi.

Bu detayın ardından işletme çalışanları, ellerine ulaşan paketin basit bir kargo karışıklığından mı kaynaklandığını anlamaya çalışmaya başladı. Ancak haberde siparişin verildiği platformun ya da kargo firmasının adı yer almıyor.