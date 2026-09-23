Çöpten Sirke ve Yağ Elde Ediyorlar: Avustralya'da Yılda 30 Bin Ton Atık Dönüştürülüyor
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Kömürüyle bilinen Batı Avustralya kasabası Collie'de çöp kamyonları artık çöplüğe gitmiyor. Renergi'nin kurduğu tesiste atıklar 400 ila 500 derece arasında ısıyla parçalıyor. Süreç sonunda ortaya sıvı bir yağ ve toprağı besleyen biyokömür çıkıyor. Üçüncü bir yan ürün de tarımda kullanılan odun sirkesi elde ediliyor.
İşte detaylar.
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Yılda 30 Bin Ton Biyokütle ile 4 Bin Ton Katı Atık İşleniyor
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Bu Teknoloji, 10,4 Milyon Dolarlık Projeyle Hayata Geçti
Avustralya Yılda Yaklaşık 76 Milyon Ton Atık Üretiyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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