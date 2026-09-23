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Çöpten Sirke ve Yağ Elde Ediyorlar: Avustralya'da Yılda 30 Bin Ton Atık Dönüştürülüyor

Çöpten Sirke ve Yağ Elde Ediyorlar: Avustralya'da Yılda 30 Bin Ton Atık Dönüştürülüyor

Avustralya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 09:11
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Kömürüyle bilinen Batı Avustralya kasabası Collie'de çöp kamyonları artık çöplüğe gitmiyor. Renergi'nin kurduğu tesiste atıklar 400 ila 500 derece arasında ısıyla parçalıyor. Süreç sonunda ortaya sıvı bir yağ ve toprağı besleyen biyokömür çıkıyor. Üçüncü bir yan ürün de tarımda kullanılan odun sirkesi elde ediliyor. 

İşte detaylar.

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Yılda 30 Bin Ton Biyokütle ile 4 Bin Ton Katı Atık İşleniyor

Yılda 30 Bin Ton Biyokütle ile 4 Bin Ton Katı Atık İşleniyor

Renergi'nin geliştirdiği yöntem, atıkları yaklaşık 400 ila 500 derece sıcaklıkta piroliz adı verilen termal bir işlemden geçiriyor. Bu işlem sonunda atıklar biyoyağ, biyokömür ve diğer yan ürünlere ayrılıyor. 

Deejay Parker'a göre tesis, yılda 30 bin tona yakın biyokütle atığı ve yaklaşık 4 bin ton belediye katı atığı işleyebiliyor. Şirket, işlenen malzemenin yüzde 70'inden fazlasının geri kazanılarak yeni ürünlere dönüştürüldüğünü belirtiyor.

Yani çöp kamyonuyla gelen atığın üçte ikisinden fazlası hiç toprağa gömülmüyor.

Bu Teknoloji, 10,4 Milyon Dolarlık Projeyle Hayata Geçti

Bu Teknoloji, 10,4 Milyon Dolarlık Projeyle Hayata Geçti

Profesör Chun-Zhu Li, teknolojiyi Curtin Üniversitesi'ndeki mühendislik ekibiyle geliştirdi. Batı Avustralya ve federal hükümetler, projeyi 10,4 milyon dolarla destekledi. Bölgesel Kalkınma Bakanı Don Punch, projeyi 'çöpü hazineye çeviren' bir yatırım olarak tanımladı. Tesis, bölgeye 12 kişilik istihdam da sağlıyor.

Avustralya Yılda Yaklaşık 76 Milyon Ton Atık Üretiyor.

Avustralya Yılda Yaklaşık 76 Milyon Ton Atık Üretiyor.

Ülke çapında yılda yaklaşık 76 milyon ton çöp birikiyor. Tesisten çıkan biyokömür, Batı Avustralya'daki meyve bahçelerinde ve şaraplıklarda toprağı besliyor. Aynı haberde yer alan başka bir girişimci ise gıda atığından bir haftada selüloz çıkarıyor. Collie'deki tesis ise şimdilik yalnızca gösterim amaçlı işliyor. Renergi, teknolojiyi ülkenin başka bölgelerine taşımayı planladığını söylüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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