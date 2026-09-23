Çöpten Sirke ve Yağ Elde Ediyorlar: Avustralya'da Yılda 30 Bin Ton Atık Dönüştürülüyor

Renergi'nin geliştirdiği yöntem, atıkları yaklaşık 400 ila 500 derece sıcaklıkta piroliz adı verilen termal bir işlemden geçiriyor. Bu işlem sonunda atıklar biyoyağ, biyokömür ve diğer yan ürünlere ayrılıyor.

Deejay Parker'a göre tesis, yılda 30 bin tona yakın biyokütle atığı ve yaklaşık 4 bin ton belediye katı atığı işleyebiliyor. Şirket, işlenen malzemenin yüzde 70'inden fazlasının geri kazanılarak yeni ürünlere dönüştürüldüğünü belirtiyor.

Yani çöp kamyonuyla gelen atığın üçte ikisinden fazlası hiç toprağa gömülmüyor.