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Asena Keskinci'ye Röportajda Büyük Gaf: Muhabir Evrim Alasya Yerine Evrim Akın Deyince Yüzü Değişti!

Asena Keskinci'ye Röportajda Büyük Gaf: Muhabir Evrim Alasya Yerine Evrim Akın Deyince Yüzü Değişti!

Kızılcık Şerbeti
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.09.2026 - 09:05
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, muhabirlerin sorularını yanıtladığı sırada hiç beklemediği bir isimle karşılaştı. Dizideki rol arkadaşıyla ilgili sorulmak istenen soruda yapılan isim karışıklığı, anın havasını bir anda değiştirdi. 

Kaynak: Gece Muhabiri

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Asena Keskinci, Bez Bebek'in Yağmur'u olarak tanındıktan yıllar sonra Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i oldu.

Asena Keskinci, Bez Bebek'in Yağmur'u olarak tanındıktan yıllar sonra Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i oldu.

20 Nisan 2001'de İstanbul'da doğan Asena Keskinci, kamera karşısına henüz 3 yaşındayken çıktı. 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen Bez Bebek'te canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz oldu, 2010'da TRT Kadın Ödülleri'nde yılın en iyi çocuk oyuncusu seçildi. Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmindeki Yasemin rolü ve HBO Max dizisi Jasmine, yetişkinlik dönemindeki en dikkat çeken işleri arasında yer aldı.

Selin Türkmen'in diziden ayrılmasının ardından yapım, Çimen karakterini hikâyeden çıkarmak yerine yeni bir oyuncuyla devam ettirmeyi seçti. Keskinci de 18 Eylül'de başlayan yeni sezonla birlikte Kıvılcım'ın kızı olarak ekrana geldi.

27. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri Gecesi’ne katılan Asena Keskinci'ye dizideki yeni annesi Evrim Alasya sorulacağına 'yanlışlıkla' Evrim Akın soruldu.

27. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri Gecesi’ne katılan Asena Keskinci'ye dizideki yeni annesi Evrim Alasya sorulacağına 'yanlışlıkla' Evrim Akın soruldu.

Sorulara yanıt veren Keskinci'ye, Kızılcık Şerbeti'nde annesi Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya hakkında bir soru yöneltilmek istendi. Ancak muhabir, Alasya yerine Evrim Akın adını kullandı. İsmi duyan oyuncunun yüz ifadesi anında değişti ve Keskinci karışıklığı hemen düzeltti.

Asena Keskinci ile Evrim Akın arasındaki gerilim, Bez Bebek setine dair iddialarla başlamıştı.

Asena Keskinci ile Evrim Akın arasındaki gerilim, Bez Bebek setine dair iddialarla başlamıştı.

Keskinci, 19 Kasım 2025'te sosyal medyada paylaştığı bir videoda Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın hakkında ağır iddialarda bulunmuştu. Oyuncu, çocuk yaşta sette psikolojik ve fiziksel baskı gördüğünü, Akın'ın babası Güray Keskinci ile ilişkisinin de çocukluk yıllarına uzandığını öne sürmüştü. Evrim Akın ise avukatı aracılığıyla iddiaları 'tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışı' diye nitelendirdi, Güray Keskinci ile birlikteliklerinin son 3 yıla dayandığını belirtti ve her türlü hukuki hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. Ardından gözyaşları içinde düzenlediği basın toplantısında yaşananları 'itibar suikasti' olarak tanımladı.

Keskinci'nin avukatı Feyza Altun da 29 Kasım 2025'teki açıklamasında, gerçeklerin hukuk önünde ortaya çıkması konusunda kararlı olduklarını duyurdu. Hukuki sürece taşınan bu gerilim, muhabirin yaptığı isim karışıklığının neden bu kadar dikkat çektiğini de açıklıyor.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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