Asena Keskinci'ye Röportajda Büyük Gaf: Muhabir Evrim Alasya Yerine Evrim Akın Deyince Yüzü Değişti!

20 Nisan 2001'de İstanbul'da doğan Asena Keskinci, kamera karşısına henüz 3 yaşındayken çıktı. 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen Bez Bebek'te canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz oldu, 2010'da TRT Kadın Ödülleri'nde yılın en iyi çocuk oyuncusu seçildi. Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmindeki Yasemin rolü ve HBO Max dizisi Jasmine, yetişkinlik dönemindeki en dikkat çeken işleri arasında yer aldı.

Selin Türkmen'in diziden ayrılmasının ardından yapım, Çimen karakterini hikâyeden çıkarmak yerine yeni bir oyuncuyla devam ettirmeyi seçti. Keskinci de 18 Eylül'de başlayan yeni sezonla birlikte Kıvılcım'ın kızı olarak ekrana geldi.