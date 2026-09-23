Asena Keskinci'ye Röportajda Büyük Gaf: Muhabir Evrim Alasya Yerine Evrim Akın Deyince Yüzü Değişti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, muhabirlerin sorularını yanıtladığı sırada hiç beklemediği bir isimle karşılaştı. Dizideki rol arkadaşıyla ilgili sorulmak istenen soruda yapılan isim karışıklığı, anın havasını bir anda değiştirdi.
Kaynak: Gece Muhabiri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asena Keskinci, Bez Bebek'in Yağmur'u olarak tanındıktan yıllar sonra Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
27. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri Gecesi’ne katılan Asena Keskinci'ye dizideki yeni annesi Evrim Alasya sorulacağına 'yanlışlıkla' Evrim Akın soruldu.
Asena Keskinci ile Evrim Akın arasındaki gerilim, Bez Bebek setine dair iddialarla başlamıştı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın