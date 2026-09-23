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Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan Tutuklandı

Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 08:52
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Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım ve Pusula yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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