Fon Soruşturmasında Tutuklanan Muhammed Yarız 14,5 Milyon Dolarlık Yattan Önce 19,5 Milyon Dolara Uçak Almış
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Fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın (28), 14,5 milyon dolarlık süper yatından önce 19,5 milyon dolara Bombardier Global 5000 model bir özel jet satın aldığı ortaya çıktı. Türkiye'de TC-YRZ tesciliyle kayda geçen uçağın ilk yolcuları arasında emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu olduğu ortaya çıktı. Yarız'ın bu uçakla umre yolculuğu düzenlediği belirtildi.
Kaynak: Bala Ateş Irmak / Sözcü
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Pusula logolu jetle yapılan ilk umre yolculuğu, Cemal Vanlıoğlu'nun 23 Kasım 2025 tarihli paylaşımıyla belgelendi.
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Uçağın kapısının hemen yanındaki Pusula logosu, jetin kime ait olduğunu ele verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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