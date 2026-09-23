Fon Soruşturmasında Tutuklanan Muhammed Yarız 14,5 Milyon Dolarlık Yattan Önce 19,5 Milyon Dolara Uçak Almış

Vanlıoğlu'nun paylaşımındaki karelerden birinde, uçağın açık kapısının yanında Pusula Portföy'ün logosu net şekilde seçiliyor. Jetten yaklaşık altı ay sonra ise sıra yata geldi: Yarız, 26 Mayıs'ta 34,4 metrelik Benetti Oasis model 'Loretta'yı 14,5 milyon dolara satın aldı. Böylece iki lüks taşıtın toplam bedeli 34 milyon dolara ulaştı.

Yatın parası İsviçre'deki bir hesaba gönderilmişti. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu 14 milyon 500 bin doları Yarız'ın İsviçre'deki hesabına aktaran Selim Dağbaşı ile iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderen Hamza Kablan 21 Eylül'de gözaltına alındı. MASAK raporunda ise Yarız'ın 1 Eylül'de Edmond de Rothschild Bankası'na yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer ettiği yer aldı.

Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a geçtiği iddia edilen Yarız, 13 Eylül'de Bodrum'da ortaya çıkmış ve 15 Eylül'de tutuklanmıştı. Soruşturmada adli işlem gören kişi sayısı 63'e ulaşırken, 44 gözaltı ve 14 firari bulunuyor. Savcılığın bir sonraki adım için SPK'nın hazırlayacağı raporu beklediği öğrenildi.