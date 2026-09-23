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Fon Soruşturmasında Tutuklanan Muhammed Yarız 14,5 Milyon Dolarlık Yattan Önce 19,5 Milyon Dolara Uçak Almış

Fon Soruşturmasında Tutuklanan Muhammed Yarız 14,5 Milyon Dolarlık Yattan Önce 19,5 Milyon Dolara Uçak Almış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 07:19
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Fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın (28), 14,5 milyon dolarlık süper yatından önce 19,5 milyon dolara Bombardier Global 5000 model bir özel jet satın aldığı ortaya çıktı. Türkiye'de TC-YRZ tesciliyle kayda geçen uçağın ilk yolcuları arasında emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu olduğu ortaya çıktı. Yarız'ın bu uçakla umre yolculuğu düzenlediği belirtildi.

Kaynak: Bala Ateş Irmak / Sözcü

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Pusula logolu jetle yapılan ilk umre yolculuğu, Cemal Vanlıoğlu'nun 23 Kasım 2025 tarihli paylaşımıyla belgelendi.

Pusula logolu jetle yapılan ilk umre yolculuğu, Cemal Vanlıoğlu'nun 23 Kasım 2025 tarihli paylaşımıyla belgelendi.

Sözcü'nün ulaştığı kayıtlara göre Bombardier Global 5000, 3 Kasım 2025'te Man Adası sicilinden çıkarıldı ve Türkiye'de TC-YRZ tescilini aldı. Tescil kodundaki 'YRZ' harfleri de Yarız soyadını akla getiriyor. Uçağın Türkiye'ye gelişinden yaklaşık üç hafta sonra ilk umre seferi düzenlendi.

Yolculuğun kanıtı, Diyanet'te uzun yıllar görev yapan emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu'nun 23 Kasım 2025'te İstanbul Atatürk Havalimanı General Aviation Terminali'nden yaptığı Instagram paylaşımı oldu. Başında beyaz takke, üzerinde beyaz kıyafetle jetin önünde poz veren Vanlıoğlu, fotoğrafa 'Rabb'imin lütfuyla bir umre daha yapıp vatanımıza döndük elhamdülillah. Rabb'im bizi vatansız, devletsiz, bayraksız ve ezansız bırakmasın' notunu düştü.

Halk TV'nin telefonla ulaştığı Vanlıoğlu, bu jetle umreye gittiğini doğruladı. Aynı yolculukta yer alan Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı Esat Palazoğlu ise soruları yanıtsız bırakıp görüşmeyi sonlandırdı.

Uçağın kapısının hemen yanındaki Pusula logosu, jetin kime ait olduğunu ele verdi.

Uçağın kapısının hemen yanındaki Pusula logosu, jetin kime ait olduğunu ele verdi.

Vanlıoğlu'nun paylaşımındaki karelerden birinde, uçağın açık kapısının yanında Pusula Portföy'ün logosu net şekilde seçiliyor. Jetten yaklaşık altı ay sonra ise sıra yata geldi: Yarız, 26 Mayıs'ta 34,4 metrelik Benetti Oasis model 'Loretta'yı 14,5 milyon dolara satın aldı. Böylece iki lüks taşıtın toplam bedeli 34 milyon dolara ulaştı.

Yatın parası İsviçre'deki bir hesaba gönderilmişti. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu 14 milyon 500 bin doları Yarız'ın İsviçre'deki hesabına aktaran Selim Dağbaşı ile iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderen Hamza Kablan 21 Eylül'de gözaltına alındı. MASAK raporunda ise Yarız'ın 1 Eylül'de Edmond de Rothschild Bankası'na yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer ettiği yer aldı.

Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a geçtiği iddia edilen Yarız, 13 Eylül'de Bodrum'da ortaya çıkmış ve 15 Eylül'de tutuklanmıştı. Soruşturmada adli işlem gören kişi sayısı 63'e ulaşırken, 44 gözaltı ve 14 firari bulunuyor. Savcılığın bir sonraki adım için SPK'nın hazırlayacağı raporu beklediği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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