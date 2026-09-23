Fransız Oyuncu Arnaud Denis Fıtık Ameliyatı Sonrası Ötanazi Kararı Aldı: 43 Yaşında Hayata Veda Etti
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Kaynak: https://www.instagram.com/p/Ddmv2a2kWzJ/
Fransız tiyatrosunun tanınan isimlerinden oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis (43), Belçika'nın Namur kentinde ötanaziyle yaşamını sonlandırdı. Denis, 2023'te geçirdiği kasık fıtığı ameliyatında takılan implantın ardından üç yıldır dayanılmaz ağrılar çektiğini anlatıyordu. Son paylaşımında ise ötanaziyi bir 'kurtuluş' olarak tanımladı.
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17 Temmuz 2023'te sağ kasık fıtığı için ameliyat olan Denis'e polipropilen bir yama takıldı ve hayatı o günden sonra tersine döndü.
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Oysa Denis, daha 20 yaşındayken kendi tiyatro topluluğunu kuran ve Fransız sahnesinin genç yetenekleri arasında gösterilen bir isimdi.
'Tehlikeli İlişkiler' uyarlaması 2025'te 4 Molière adaylığı kazandı, ancak Denis hastalığı yüzünden başrolü bırakmak zorunda kaldı.
"Tıbbi kötü muameleye son verdim": Denis, son paylaşımında ötanaziyi üç dayanılmaz yılın ardından gelen bir kurtuluş olarak tanımladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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