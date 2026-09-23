Fransız Oyuncu Arnaud Denis Fıtık Ameliyatı Sonrası Ötanazi Kararı Aldı: 43 Yaşında Hayata Veda Etti

Choderlos de Laclos'un ünlü romanından uyarladığı 'Tehlikeli İlişkiler' (Les Liaisons Dangereuses), Fransız tiyatrosunun en önemli ödülü kabul edilen Molière'lerde 2025'te dört dalda aday gösterildi. Ne var ki Denis'in sağlığı artık sahneye çıkmasına izin vermiyordu. Başrolü devretti ve bir daha oyunculuğa dönemedi.

Hastalık ilerledikçe gündelik hayatı da elinden kaydı. 18 Mart 2026'da Belçika'da bir hastanenin palyatif bakım ünitesine yatırılan Denis, ötanazi başvurusunun onaylanmasını burada bekledi. Bu dönemde İngiliz hasta platformu Sling The Mesh'e verdiği röportajda 'Artık yürüyemiyorum, kendimi yıkayamıyorum, düzgün sindiremiyorum' diyordu.

Kararını en az altı ay önce, kendi başına yıkanamaz hale geldiğinde verdiğini anlatan oyuncu şöyle eklemişti: 'Böyle devam etmekten, ölmekten daha çok korkuyorum. Korku tersine döndü.'