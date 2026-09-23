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Fransız Oyuncu Arnaud Denis Fıtık Ameliyatı Sonrası Ötanazi Kararı Aldı: 43 Yaşında Hayata Veda Etti

Fransız Oyuncu Arnaud Denis Fıtık Ameliyatı Sonrası Ötanazi Kararı Aldı: 43 Yaşında Hayata Veda Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 07:40
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Fransız tiyatrosunun tanınan isimlerinden oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis (43), Belçika'nın Namur kentinde ötanaziyle yaşamını sonlandırdı. Denis, 2023'te geçirdiği kasık fıtığı ameliyatında takılan implantın ardından üç yıldır dayanılmaz ağrılar çektiğini anlatıyordu. Son paylaşımında ise ötanaziyi bir 'kurtuluş' olarak tanımladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Ddmv2a2kWzJ/
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17 Temmuz 2023'te sağ kasık fıtığı için ameliyat olan Denis'e polipropilen bir yama takıldı ve hayatı o günden sonra tersine döndü.

17 Temmuz 2023'te sağ kasık fıtığı için ameliyat olan Denis'e polipropilen bir yama takıldı ve hayatı o günden sonra tersine döndü.

Ameliyatın ardından Denis'in genel durumu hızla kötüleşti. Kalıcı bir iltihaplanma, güç kaybı ve yürümekte zorlanma başladı; edinilen bilgiye göre implant, bağışıklık sisteminin işleyişini de etkiliyordu. Doktorlar sonunda ASIA sendromu (adjuvanların tetiklediği otoimmün/enflamatuar sendrom) kapsamında miyaljik ensefalomiyelit teşhisi koydu.

Fransa'da yamayı çıkarabilecek bir uzman bulamayan oyuncu, Nisan 2024'te ABD'ye gidip implantı aldırdı. Beklenen iyileşme ise hiç gelmedi. 2026'nın başında durumunu 'Artık evden çıkamıyorum, sosyal hayatım yok, aslında hiçbir hayatım yok' sözleriyle anlatan Denis, başka bir röportajında da 'Tıp artık bana hiçbir şey sunmuyor' demişti.

Oysa Denis, daha 20 yaşındayken kendi tiyatro topluluğunu kuran ve Fransız sahnesinin genç yetenekleri arasında gösterilen bir isimdi.

Oysa Denis, daha 20 yaşındayken kendi tiyatro topluluğunu kuran ve Fransız sahnesinin genç yetenekleri arasında gösterilen bir isimdi.

1983 doğumlu Arnaud Denis, Fransa'nın en prestijli oyunculuk okulu sayılan Paris Ulusal Yüksek Dram Sanatları Konservatuvarı'nda (Conservatoire national supérieur d'art dramatique) eğitim aldı. 20 yaşında Les Compagnons de la Chimère adlı topluluğu kurdu ve oyunculukla yönetmenliği aynı anda yürütmeye başladı.

Molière'in 'Bilgiç Kadınlar' (Les Femmes Savantes) sahnelemesiyle adını duyuran Denis, klasik metinleri genç bir kadroyla yeniden yorumlamasıyla dikkat çekti. 2013'te Paris'teki Théâtre Montparnasse'ta Oscar Wilde'ın 'Ciddi Olmanın Önemi' oyununda Mathieu Bisson'la birlikte sahneye çıktı.

'Tehlikeli İlişkiler' uyarlaması 2025'te 4 Molière adaylığı kazandı, ancak Denis hastalığı yüzünden başrolü bırakmak zorunda kaldı.

'Tehlikeli İlişkiler' uyarlaması 2025'te 4 Molière adaylığı kazandı, ancak Denis hastalığı yüzünden başrolü bırakmak zorunda kaldı.

Choderlos de Laclos'un ünlü romanından uyarladığı 'Tehlikeli İlişkiler' (Les Liaisons Dangereuses), Fransız tiyatrosunun en önemli ödülü kabul edilen Molière'lerde 2025'te dört dalda aday gösterildi. Ne var ki Denis'in sağlığı artık sahneye çıkmasına izin vermiyordu. Başrolü devretti ve bir daha oyunculuğa dönemedi.

Hastalık ilerledikçe gündelik hayatı da elinden kaydı. 18 Mart 2026'da Belçika'da bir hastanenin palyatif bakım ünitesine yatırılan Denis, ötanazi başvurusunun onaylanmasını burada bekledi. Bu dönemde İngiliz hasta platformu Sling The Mesh'e verdiği röportajda 'Artık yürüyemiyorum, kendimi yıkayamıyorum, düzgün sindiremiyorum' diyordu.

Kararını en az altı ay önce, kendi başına yıkanamaz hale geldiğinde verdiğini anlatan oyuncu şöyle eklemişti: 'Böyle devam etmekten, ölmekten daha çok korkuyorum. Korku tersine döndü.'

"Tıbbi kötü muameleye son verdim": Denis, son paylaşımında ötanaziyi üç dayanılmaz yılın ardından gelen bir kurtuluş olarak tanımladı.

"Tıbbi kötü muameleye son verdim": Denis, son paylaşımında ötanaziyi üç dayanılmaz yılın ardından gelen bir kurtuluş olarak tanımladı.

Ölümünden önce Facebook hesabından yaptığı son paylaşımda Denis, yaşadığı acıları 'aşağılayıcı' olarak nitelendirdi. Tekrarlanan tıbbi hataları, ağrılarının sağlık çalışanlarınca küçümsenmesini ve Fransa İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı'nın (ANSM) hasta uyarılarına karşı gösterdiği 'hafifliği' sert bir dille eleştirdi.

Mücadeleyi yalnızca kendisi için vermedi. Kurduğu 'Victimes françaises des prothèses de hernies' (Fıtık Protezlerinin Fransız Mağdurları) kolektifi, sosyal medyada fıtık yamalarının yan etkilerini yaşayan yüzlerce hastanın tanıklığını bir araya getirdi. ANSM'ye yalnızca Ocak-Mayıs 2025 arasında fıtık implantlarıyla ilgili 75 bildirim ulaştı; kurum Haziran 2026'da hasta temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından takibi sıkılaştırma ve üreticileri denetleme kararı aldı. 'Ölümümün boşa gitmemesini isterim, çünkü bu ölmekten de beter olur: hiç uğruna ölmek' diyordu Denis.

Hukuki süreç ise beklediği gibi ilerlemedi. 5 Ocak 2026'da Paris Başsavcılığı'na 'taksirle yaralama' suçlamasıyla yaptığı başvuru, 29 Ağustos'ta 'suçun yeterince oluşmadığı' gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı. Avukatı Philippe Courtois, 18 Eylül'de bu karara itiraz etti ve adli soruşturma açılması için müdahil sıfatıyla yeni bir şikâyette bulundu.

Courtois, fıtık implantlarını 'sessiz bir halk sağlığı skandalı' olarak nitelendirirken kararın Namur'da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından verildiğini açıkladı: 'Vücudu artık onu taşıyamıyordu, kontrolünü kaybetmişti. Arnaud Denis'in ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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