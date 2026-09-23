Ağa Fahri 8 Milyon 750 Bin TL'ye Satıldı: TİGEM'in 13 Safkan Arap Tayı Toplam 51,6 Milyon Lira Getirdi

Katılımcılar teklifleri hipodromda bizzat ya da çevrim içi olarak verebildi. Gün sonunda 13 tay için ödenen toplam bedel 51 milyon 600 bin lirayı buldu; bu da tay başına ortalama yaklaşık 3 milyon 969 bin lira demek. Türkiye Gazetesi, bu ortalamanın TİGEM satışlarında görülen en yüksek rakam olduğunu yazdı.

Ağa Fahri'yi 8 milyon 750 bin liraya satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.