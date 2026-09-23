Ağa Fahri 8 Milyon 750 Bin TL'ye Satıldı: TİGEM'in 13 Safkan Arap Tayı Toplam 51,6 Milyon Lira Getirdi
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Veliefendi Hipodromu'nda düzenlediği açık artırmada en yüksek fiyat safkan Arap tay Ağa Fahri'ye verildi: 8 milyon 750 bin lira.
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 15 elit taydan 13'ü alıcı buldu ve toplam satış 51 milyon 600 bin liraya ulaştı. İki tay ise bu kez satılamadı.
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22 Eylül'deki ihalede her tay için ayrı bir muhammen bedel belirlendi, taban fiyatın altında hiçbir satış yapılmadı.
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Teklifler hem hipodromdan hem de internetten geldi, ama zirveyi Ağa Fahri'nin 8 milyon 750 bin liralık fiyatı yaptı.
Satışa çıkan tayların arkasında Türk yarış tarihinin tanınan aygırları vardı.
TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül: "Genel olarak biz istediğimizi aldık diyebilirim bu satıştan."
Açık artırmalar bitmedi: Sırada 6 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi'nin tayları var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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