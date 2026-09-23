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Ağa Fahri 8 Milyon 750 Bin TL'ye Satıldı: TİGEM'in 13 Safkan Arap Tayı Toplam 51,6 Milyon Lira Getirdi

Ağa Fahri 8 Milyon 750 Bin TL'ye Satıldı: TİGEM'in 13 Safkan Arap Tayı Toplam 51,6 Milyon Lira Getirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 07:54
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Veliefendi Hipodromu'nda düzenlediği açık artırmada en yüksek fiyat safkan Arap tay Ağa Fahri'ye verildi: 8 milyon 750 bin lira. 

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 15 elit taydan 13'ü alıcı buldu ve toplam satış 51 milyon 600 bin liraya ulaştı. İki tay ise bu kez satılamadı.

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22 Eylül'deki ihalede her tay için ayrı bir muhammen bedel belirlendi, taban fiyatın altında hiçbir satış yapılmadı.

22 Eylül'deki ihalede her tay için ayrı bir muhammen bedel belirlendi, taban fiyatın altında hiçbir satış yapılmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TİGEM, 2026 sezonunun ilk elit tay satışını 22 Eylül'de İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda yaptı. Satışa çıkarılan 15 safkan Arap tayın tamamı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilmişti.

Hipodromdaki büyük ekrana yansıyan teklifler milyon liralarla ifade ediliyordu. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, taban fiyatın altında hiçbir tayın el değiştirmediğini belirtti; iki tayın satışı ise ertelendi.

Teklifler hem hipodromdan hem de internetten geldi, ama zirveyi Ağa Fahri'nin 8 milyon 750 bin liralık fiyatı yaptı.

Teklifler hem hipodromdan hem de internetten geldi, ama zirveyi Ağa Fahri'nin 8 milyon 750 bin liralık fiyatı yaptı.

Katılımcılar teklifleri hipodromda bizzat ya da çevrim içi olarak verebildi. Gün sonunda 13 tay için ödenen toplam bedel 51 milyon 600 bin lirayı buldu; bu da tay başına ortalama yaklaşık 3 milyon 969 bin lira demek. Türkiye Gazetesi, bu ortalamanın TİGEM satışlarında görülen en yüksek rakam olduğunu yazdı.

Ağa Fahri'yi 8 milyon 750 bin liraya satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Satışa çıkan tayların arkasında Türk yarış tarihinin tanınan aygırları vardı.

Satışa çıkan tayların arkasında Türk yarış tarihinin tanınan aygırları vardı.

Tayların pisti tek tek dolaştırıldığı gösteride soy bilgisi alıcıların en çok dikkat ettiği detaydı. İsmail Bülbül, satışa çıkan hayvanların önemli aygırların soyundan geldiğini şu sözlerle anlattı: 'Özgünhan, Taykut, Yılmabaşar ve Berksoy gibi önemli aygırların temsilcisi taylarımızı bugün sizlerle buluşturuyoruz.'

Bülbül, kurumun köklü bir yetiştiricilik geleneğine dayandığını da vurguladı: 'Biz bütün faaliyetlerimizi bu köklü tecrübeye ve bu mirasın bizlere yüklediği sorumluluğa sahip çıkarak yürütmeye gayret ediyoruz.'

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül: "Genel olarak biz istediğimizi aldık diyebilirim bu satıştan."

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül: "Genel olarak biz istediğimizi aldık diyebilirim bu satıştan."

Sonuçları DHA'ya değerlendiren Bülbül, '50 milyona yaklaşan bir hasılat elde etmiş olduk' dedi. TİGEM'in her yıl 450 ile 500 arasında tay yetiştirdiğini, bunların yaklaşık 45'inin elit tay olarak ayrıldığını kaydetti.

Satılamayan iki tay için de plan hazır. Bülbül, 'Diğer iki tayımızın satışlarını diğer işletmelerimizin ihaleleriyle beraber tekrar edeceğiz' ifadesini kullandı.

Yine de bu yılın zirvesi geçen yılın gerisinde kaldı: Geçen sezonun en pahalı tayı Hızlı Yasin, 10 milyon 500 bin liraya satılmıştı.

Açık artırmalar bitmedi: Sırada 6 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi'nin tayları var.

Açık artırmalar bitmedi: Sırada 6 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi'nin tayları var.

Bülbül'ün açıklamasına göre elit tay satışları iki hafta arayla sürecek. Bir sonraki durak 6 Ekim; bu kez Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen elit taylar açık artırmaya çıkacak.

Veliefendi'deki ilk satışta 8 milyon 750 bin liralık Ağa Fahri'nin çıtayı yükseltmesinin ardından, Karacabey taylarının Hızlı Yasin'in 10,5 milyon liralık rekoruna ne kadar yaklaşacağı merak ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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