İkinci El Mağazasında 56 Liraya Aldı: Elindeki Kolyenin Sırrı Ortaya Çıktı

Yıllardır ikinci el mağazalarındaki vintage biblo ve takıları didik didik arayan Ukraynalı bir koleksiyoncu, yaklaşık altı ay önce her zaman uğradığı tezgahlardan birinde küçük bir kolye ucuna takıldı. Etrafı sıradan broş, küpe ve yüzüklerle doluydu; kimse o parçaya ikinci bir bakış bile atmamıştı. Kadın parçayı eline aldığında ağırlığını ve işçiliğini beğendi, satıcı da fazla düşünmeden fiyatı söyledi: 50 grivna, yani bugünün kuruyla yaklaşık 56 lira.

Satın alma anında kolyenin ne kadar özel olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu; koleksiyoncu için bu, o güne dek yaptığı yüzlerce ikinci el alışverişinden sadece biriydi. Parça eve gittikten sonra diğer buluntularının arasına kondu ve bir süre unutuldu. Kadının bu tür ucuz buluntularla vakit geçirmesi aslında tesadüf değildi; yıllardır sürdürdüğü bir alışkanlığın parçasıydı.