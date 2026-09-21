İkinci El Mağazasında 56 Liraya Aldı: Elindeki Kolyenin Sırrı Ortaya Çıktı
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Ukrayna'da yaşayan ve yıllardır ikinci el mağazalarında mücevher avına çıkan bir kadın, raflardaki binlerce ıvır zıvırın arasından gözüne kestirdiği bir kolye ucu için cüzdanını açtı. Satıcının istediği fiyat gülünç denecek kadar düşüktü: sadece 50 grivna, yani yaklaşık 56 lira. Kadın o an elindeki parçanın sıradan bir takı mı, yoksa nadir bir eser mi olduğunu bilmiyordu. Aylar sonra kolyeyi dikkatle incelediğinde karşılaştığı gerçek onu da şaşırttı.
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Kolye Ucu İçin Sadece 50 Grivna (56 Lira) Ödedi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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