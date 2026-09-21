article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İkinci El Mağazasında 56 Liraya Aldı: Elindeki Kolyenin Sırrı Ortaya Çıktı

İkinci El Mağazasında 56 Liraya Aldı: Elindeki Kolyenin Sırrı Ortaya Çıktı

Ukrayna
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 17:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ukrayna'da yaşayan ve yıllardır ikinci el mağazalarında mücevher avına çıkan bir kadın, raflardaki binlerce ıvır zıvırın arasından gözüne kestirdiği bir kolye ucu için cüzdanını açtı. Satıcının istediği fiyat gülünç denecek kadar düşüktü: sadece 50 grivna, yani yaklaşık 56 lira. Kadın o an elindeki parçanın sıradan bir takı mı, yoksa nadir bir eser mi olduğunu bilmiyordu. Aylar sonra kolyeyi dikkatle incelediğinde karşılaştığı gerçek onu da şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kolye Ucu İçin Sadece 50 Grivna (56 Lira) Ödedi

Kolye Ucu İçin Sadece 50 Grivna (56 Lira) Ödedi

Yıllardır ikinci el mağazalarındaki vintage biblo ve takıları didik didik arayan Ukraynalı bir koleksiyoncu, yaklaşık altı ay önce her zaman uğradığı tezgahlardan birinde küçük bir kolye ucuna takıldı. Etrafı sıradan broş, küpe ve yüzüklerle doluydu; kimse o parçaya ikinci bir bakış bile atmamıştı. Kadın parçayı eline aldığında ağırlığını ve işçiliğini beğendi, satıcı da fazla düşünmeden fiyatı söyledi: 50 grivna, yani bugünün kuruyla yaklaşık 56 lira.

Satın alma anında kolyenin ne kadar özel olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu; koleksiyoncu için bu, o güne dek yaptığı yüzlerce ikinci el alışverişinden sadece biriydi. Parça eve gittikten sonra diğer buluntularının arasına kondu ve bir süre unutuldu. Kadının bu tür ucuz buluntularla vakit geçirmesi aslında tesadüf değildi; yıllardır sürdürdüğü bir alışkanlığın parçasıydı.

Değerli Parçayı Diğerlerinden Ayıran Şey Ortaya Çıktı

Değerli Parçayı Diğerlerinden Ayıran Şey Ortaya Çıktı

Kolyeyi daha yakından incelemeye karar veren koleksiyoncu, üzerindeki taşın alışıldık bir cam boncuk olmadığını fark etti. Araştırmasına göre parçada kullanılan malzeme, koleksiyonerler arasında nadir bulunan ve sanatsal değeri yüksek kabul edilen özel bir renkli camdı. 'Bu, sanatsal açıdan gerçekten nadir ve değerli bir camdı' diyen kadın, bu keşfin kendisini de şaşırttığını anlattı.

Koleksiyoncuya göre ikinci el mağazalarında değerli bir parçayı sıradan bir taklitten ayırmanın yolu, üzerindeki küçük damgalara, işçilik kalitesine ve kullanılan metalin türüne dikkatle bakmaktan geçiyor. Mağazalardaki takıların büyük bölümü değerli taş ya da inci görünümü verilmiş plastik ve cam ürünlerden oluşuyor; nadir parçalar ancak tek tek, sabırla incelendiğinde fark ediliyor.

Murano Camından Takılar ve Altın Kaplama Mücevherler de Bulmuştu

Murano Camından Takılar ve Altın Kaplama Mücevherler de Bulmuştu

Safir camdan kolye, kadının ikinci el raflarında karşılaştığı ilk çarpıcı parça değildi. Aynı mağazalarda daha önce İtalya'nın ünlü Murano camından yapılmış süs eşyaları ve 24 ayar altın kaplamayı gösteren GF (Goldfield) damgalı mücevherler de bulduğunu anlatan koleksiyoncu, bu tür işaretlerin bir parçanın gerçekliği hakkında güçlü ipuçları verdiğini söyledi.

Kadın, ikinci el mağazalarında satılan binlerce sıradan eşyanın arasında antika ve nadir parçaların da gizlenebildiğini vurguluyor. Ona göre asıl mesele, o kalabalığın içinde vakit ayırıp doğru soruları sormaktan geçiyor: Taşın parlaklığı gerçek mi, metalin üzerinde bir damga var mı, işçilik özenli mi? Bu sorulara verilen doğru cevaplar, bazen 56 liralık bir alışverişi paha biçilemez bir keşfe dönüştürebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın