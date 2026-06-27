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Bitpazarından Ucuza Aldıkları Tablo Servet Değerinde Çıktı: Sanat Eserini Yapay Zeka Fark Etti

Bitpazarından Ucuza Aldıkları Tablo Servet Değerinde Çıktı: Sanat Eserini Yapay Zeka Fark Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 23:16
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966 yılında bir bitpazarından 100 doların altında bir bedelle satın alınan isimsiz bir tablonun, yapay zeka programının analizi sayesinde ünlü bir ressama ait olduğu belirlendi. Emekli sanat öğretmeni Helene Plotkin tarafından estetik beğenisi nedeniyle tercih edilen ve yaklaşık altmış yıl boyunca aile evinin duvarında asılı kalan eserin yüksek bir maddi değere sahip olduğu anlaşıldı. Haziran 2026'da gerçekleşen bu teknolojik inceleme, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
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Telefon kamerasıyla başlayan araştırma süreci büyük bir keşfe kapı araladı

Telefon kamerasıyla başlayan araştırma süreci büyük bir keşfe kapı araladı

Helene Plotkin’in oğlu Barry Plotkin, uzun yıllardır kökeni bilinmeyen tablonun fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına yükledi ve eserin kime ait olabileceğini sorguladı. Yapay zeka yazılımı, tablodaki fırça darbelerini, renk kullanımını ve art deco tarzını analiz ederek eserin İskoç Renkçileri akımının öncülerinden Francis Campbell Boileau Cadell’e ait olabileceğini rapor etti. Teknoloji bununla da kalmayıp aileye tablonun arkasındaki mühür, imza ve eski lezyon numaralarını kontrol etme tavsiyesinde bulunarak hukuki veri toplama sürecini başlattı.

Sanat uzmanlarının incelemesiyle yapay zekanın tespiti resmiyet kazandı

Sanat uzmanlarının incelemesiyle yapay zekanın tespiti resmiyet kazandı

Yapay zekanın sunduğu veriler ve yönlendirmeler ışığında hareket eden aile, tabloyu İskoçya merkezli ünlü müzayede evi Lyon & Turnbull’a ulaştırdı. Sanat eksperleri tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonucunda, eserin Cadell’in 1920’li yıllara ait ceketli kadın serisinden 'Interior: The Lady in Black' isimli orijinal tablosu olduğu tescillendi. Yapılan açık artırmada, geçmişte önemsiz bir meblağa alınan eser tam 254 bin dolar karşılığında yeni alıcısına satıldı.

Teknolojik veri analizi ile insan uzmanlığı başarılı bir ortaklığa imza attı

Teknolojik veri analizi ile insan uzmanlığı başarılı bir ortaklığa imza attı

Söz konusu keşif süreci, yapay zekanın gücünü gösterirken sınırlarını da ortaya koydu. Yapay zeka, eserin sahibini doğru tahmin etmesine rağmen tabloda resmedilen modelin ismini yanlış belirleyerek hata yaptı. Yapay zekanın model olarak işaret ettiği ismin aksine, insan uzmanlar arşiv belgelerini inceleyerek resimdeki kadının May Easter olduğunu kesinleştirdi. Bu gelişme, yapay zeka ile akademik uzmanlığın sanat tarihindeki tamamlayıcı rolünü gözler önüne serdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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