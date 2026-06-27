Bitpazarından Ucuza Aldıkları Tablo Servet Değerinde Çıktı: Sanat Eserini Yapay Zeka Fark Etti
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Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966 yılında bir bitpazarından 100 doların altında bir bedelle satın alınan isimsiz bir tablonun, yapay zeka programının analizi sayesinde ünlü bir ressama ait olduğu belirlendi. Emekli sanat öğretmeni Helene Plotkin tarafından estetik beğenisi nedeniyle tercih edilen ve yaklaşık altmış yıl boyunca aile evinin duvarında asılı kalan eserin yüksek bir maddi değere sahip olduğu anlaşıldı. Haziran 2026'da gerçekleşen bu teknolojik inceleme, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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