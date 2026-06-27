Bitpazarından Ucuza Aldıkları Tablo Servet Değerinde Çıktı: Sanat Eserini Yapay Zeka Fark Etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966 yılında bir bitpazarından 100 doların altında bir bedelle satın alınan isimsiz bir tablonun, yapay zeka programının analizi sayesinde ünlü bir ressama ait olduğu belirlendi. Emekli sanat öğretmeni Helene Plotkin tarafından estetik beğenisi nedeniyle tercih edilen ve yaklaşık altmış yıl boyunca aile evinin duvarında asılı kalan eserin yüksek bir maddi değere sahip olduğu anlaşıldı. Haziran 2026'da gerçekleşen bu teknolojik inceleme, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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