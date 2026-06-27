Van Gölü'nde Doğanın Savaşı: Avın Bir Ucunu Martı, Öbür Ucunu Yılan Kaptı
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Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinin üreme göçü esnasında, Edremit ilçesi sahil şeridinde nadir görülen bir av mücadelesi kaydedildi. Suyun içindeki bir yılan ile gökyüzündeki bir martı arasında yaşanan amansız rekabet, doğadaki besin zincirinin sert yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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İnci kefallerinin üreme yolculuğu avcı hayvanlar için besin kaynağı oluşturuyor
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Bir su yılanının yakaladığı avı almak isteyen martı defalarca suya daldı
Israrlı saldırıların ardından gökyüzünün avcısı mücadeleden galip ayrıldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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