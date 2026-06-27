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Van Gölü'nde Doğanın Savaşı: Avın Bir Ucunu Martı, Öbür Ucunu Yılan Kaptı

Van Gölü'nde Doğanın Savaşı: Avın Bir Ucunu Martı, Öbür Ucunu Yılan Kaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 21:59
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Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinin üreme göçü esnasında, Edremit ilçesi sahil şeridinde nadir görülen bir av mücadelesi kaydedildi. Suyun içindeki bir yılan ile gökyüzündeki bir martı arasında yaşanan amansız rekabet, doğadaki besin zincirinin sert yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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İnci kefallerinin üreme yolculuğu avcı hayvanlar için besin kaynağı oluşturuyor

İnci kefallerinin üreme yolculuğu avcı hayvanlar için besin kaynağı oluşturuyor

Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında neslini sürdürmek amacıyla Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefalleri, zorlu bir göç süreci geçiriyor. Akıntının tersi yönünde yüzerek yumurtlama alanlarına ulaşmaya çalışan balıklar, bu mücadele esnasında havzada konuşlanan birçok yırtıcı canlıya yem oluyor. Bölgeye akın eden martılar ve nehir yataklarındaki su yılanları, haftalarca süren bu hareketlilikten faydalanarak avlanıyor.

Bir su yılanının yakaladığı avı almak isteyen martı defalarca suya daldı

Bir su yılanının yakaladığı avı almak isteyen martı defalarca suya daldı

Edremit kıyılarında yaşanan son olayda, bir su yılanı göç halindeki inci kefallerinden birini yakalayarak kıyıya doğru yöneldi. Bu esnada durumu fark eden bir martı, yılanın ağzındaki balığı kapmak amacıyla havadan harekete geçti. Amacına ulaşmak için yılanın bulunduğu noktaya peş peşe dalışlar gerçekleştiren kuş, avı bırakmamak için direnen sürüngenle uzun süre mücadele etti.

Israrlı saldırıların ardından gökyüzünün avcısı mücadeleden galip ayrıldı

Israrlı saldırıların ardından gökyüzünün avcısı mücadeleden galip ayrıldı

Çarpıcı anların fotoğraf karelerine yansıdığı bu doğa olayında, martının kararlılığı sonuç verdi. Yılanın savunmasına rağmen pes etmeyen ve saldırılarını sürdüren martı, nihayetinde balığı yılanın ağzından söküp almayı başardı. Avını kaptıktan sonra hızla bölgeden uzaklaşan martı gökyüzünde gözden kaybolurken, yüzlerce kilometre yol kat eden inci kefallerinin hem akıntıya hem de avcılara karşı verdiği hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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