Van Gölü'nde Doğanın Savaşı: Avın Bir Ucunu Martı, Öbür Ucunu Yılan Kaptı

Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında neslini sürdürmek amacıyla Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefalleri, zorlu bir göç süreci geçiriyor. Akıntının tersi yönünde yüzerek yumurtlama alanlarına ulaşmaya çalışan balıklar, bu mücadele esnasında havzada konuşlanan birçok yırtıcı canlıya yem oluyor. Bölgeye akın eden martılar ve nehir yataklarındaki su yılanları, haftalarca süren bu hareketlilikten faydalanarak avlanıyor.