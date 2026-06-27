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Yaşam
800 Yıllık Japon Sırrı: Tek Bir Ağaç Bile Kesmeden Odun Üretiyorlar

800 Yıllık Japon Sırrı: Tek Bir Ağaç Bile Kesmeden Odun Üretiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 21:01
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Japonya’nın Kyoto kentinde yer alan Kitayama bölgesinde, 14. yüzyıldan bu yana uygulanan olağanüstü bir ormancılık tekniği, günümüz çevre ve sürdürülebilirlik tartışmalarına ışık tutuyor. 'Daisugi' adı verilen bu kadim yöntem, tek bir ağacın dahi kesilmesine gerek kalmadan yüksek kalitede ve pürüzsüz odun elde edilmesine imkan tanıyor. Yüzyıllar öncesinin zorlu coğrafi koşullarına ve dönemin mimari akımlarına bir çözüm olarak geliştirilen bu sanat, doğayla kurulan ortaklığın en somut örnekleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: https://x.com/Rainmaker1973/status/20...
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Bölgedeki fidan kıtlığı ve dönemin değişen mimari trendleri bu benzersiz tekniğin doğuşuna zemin hazırlıyor

Bölgedeki fidan kıtlığı ve dönemin değişen mimari trendleri bu benzersiz tekniğin doğuşuna zemin hazırlıyor

Tekniğin ortaya çıkış sürecinde, Kyoto yakınlarındaki dağlık Kitayama bölgesinin dik yamaçları ve düzlük arazinin azlığı nedeniyle yeni fidan yetiştirmenin son derece güç olması etkili rol oynuyor. Coğrafi kısıtlamaların yanı sıra, 14. yüzyıl Japonya’sında soylular ve samuraylar arasında 'Sukiya-zukuri' adı verilen doğrusal ve sade bir mimari tarz popülerlik kazanıyor. Bu mimari akım için mükemmel derecede düz, budaksız ve estetik sütunlara ihtiyaç duyuluyor ancak mevcut orman varlığı bu yoğun talebi karşılamaya yetmiyor. Kitayama halkı, ham madde açığını kapatabilmek adına ana bir ağacın gövdesini adeta bir üretim platformuna dönüştürerek bu dehası tescilli yöntemi geliştiriyor.

Nesiller boyu aktarılan sabır ve titiz el işçiliği sayesinde ana ağaç zarar görmeden kusursuz sürgünler veriyor

Nesiller boyu aktarılan sabır ve titiz el işçiliği sayesinde ana ağaç zarar görmeden kusursuz sürgünler veriyor

Daisugi tekniğinde, özel olarak seçilen Kitayama sedir ağaçları (Kitayama Sugi) temel olarak kullanılıyor ve bu ağaçlar devasa bir bonsai gibi dipten itibaren budanıyor. Gövdenin üst kısmında bırakılan sürgünlerin dikey olarak, göğe doğru dümdüz uzaması hedefleniyor. Uzman zanaatkarlar, her iki yılda bir bu sürgünleri elle nazikçe budayarak budak oluşumunu tamamen engelliyor. Ana ağaç gövdesi yüzlerce yıl hayatta kalarak tek bir seferde yüzden fazla düzgün sürgün barındırabiliyor. Yaklaşık 20 yıllık büyüme sürecinin ardından göğe uzanan bu kusursuz sürgünler kesilerek hasat edilirken, köklerine dokunulmayan ana ağaç yeni sürgünler vermek üzere yaşamını sürdürüyor.

Bu yöntemle elde edilen odunlar standart ahşaba kıyasla olağanüstü bir dayanıklılık ve esneklik barındırıyor

Bu yöntemle elde edilen odunlar standart ahşaba kıyasla olağanüstü bir dayanıklılık ve esneklik barındırıyor

Daisugi yöntemiyle üretilen odunlar, yalnızca görsel kusursuzluklarıyla değil, aynı zamanda üstün fiziksel özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sıkı ve son derece düzenli büyüme halkaları sayesinde bu ahşap, normal yöntemlerle yetişen sedir ağaçlarına oranla yüzde 200 daha yoğun ve güçlü, yüzde 140 daha esnek bir yapı sergiliyor. Elde edilen bu yüksek esneklik yeteneği, deprem kuşağında yer alan Japonya’daki geleneksel yapıların fırtınalara ve şiddetli sarsıntılara karşı yüzyıllar boyunca ayakta kalmasına doğrudan katkı sağlıyor. Günümüzde modern endüstriyel yöntemlerin gölgesinde kalsa da Daisugi, doğaya zarar vermeden üretim yapmanın zamansız bir sembolü olarak varlığını koruyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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