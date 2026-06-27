800 Yıllık Japon Sırrı: Tek Bir Ağaç Bile Kesmeden Odun Üretiyorlar
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Japonya’nın Kyoto kentinde yer alan Kitayama bölgesinde, 14. yüzyıldan bu yana uygulanan olağanüstü bir ormancılık tekniği, günümüz çevre ve sürdürülebilirlik tartışmalarına ışık tutuyor. 'Daisugi' adı verilen bu kadim yöntem, tek bir ağacın dahi kesilmesine gerek kalmadan yüksek kalitede ve pürüzsüz odun elde edilmesine imkan tanıyor. Yüzyıllar öncesinin zorlu coğrafi koşullarına ve dönemin mimari akımlarına bir çözüm olarak geliştirilen bu sanat, doğayla kurulan ortaklığın en somut örnekleri arasında yer alıyor.
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Bölgedeki fidan kıtlığı ve dönemin değişen mimari trendleri bu benzersiz tekniğin doğuşuna zemin hazırlıyor
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Nesiller boyu aktarılan sabır ve titiz el işçiliği sayesinde ana ağaç zarar görmeden kusursuz sürgünler veriyor
Bu yöntemle elde edilen odunlar standart ahşaba kıyasla olağanüstü bir dayanıklılık ve esneklik barındırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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