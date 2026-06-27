800 Yıllık Japon Sırrı: Tek Bir Ağaç Bile Kesmeden Odun Üretiyorlar

Daisugi tekniğinde, özel olarak seçilen Kitayama sedir ağaçları (Kitayama Sugi) temel olarak kullanılıyor ve bu ağaçlar devasa bir bonsai gibi dipten itibaren budanıyor. Gövdenin üst kısmında bırakılan sürgünlerin dikey olarak, göğe doğru dümdüz uzaması hedefleniyor. Uzman zanaatkarlar, her iki yılda bir bu sürgünleri elle nazikçe budayarak budak oluşumunu tamamen engelliyor. Ana ağaç gövdesi yüzlerce yıl hayatta kalarak tek bir seferde yüzden fazla düzgün sürgün barındırabiliyor. Yaklaşık 20 yıllık büyüme sürecinin ardından göğe uzanan bu kusursuz sürgünler kesilerek hasat edilirken, köklerine dokunulmayan ana ağaç yeni sürgünler vermek üzere yaşamını sürdürüyor.