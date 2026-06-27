Tarihi Değiştiren Keşif: 2 Bin Yıl Önce Taşa Dönmüş Yazıların Sırrını Lazerlerle Çözdüler
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Kaynak: https://edition.cnn.com/2026/06/26/sc...
MÖ 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu Herculaneum kentinde kömürleşen ve yüzyıllardır dokunulamayan antik papirüs ruloları, yapay zeka teknolojisi sayesinde fiziksel olarak açılmadan deşifre ediliyor. Bilim insanları, yürütülen uluslararası bir proje kapsamında 'PHerc. 1667' olarak adlandırılan ruloyu sanal ortamda açarak yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki metni okumayı başarıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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