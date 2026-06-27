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Tarihi Değiştiren Keşif: 2 Bin Yıl Önce Taşa Dönmüş Yazıların Sırrını Lazerlerle Çözdüler

Tarihi Değiştiren Keşif: 2 Bin Yıl Önce Taşa Dönmüş Yazıların Sırrını Lazerlerle Çözdüler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 18:52
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MÖ 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu Herculaneum kentinde kömürleşen ve yüzyıllardır dokunulamayan antik papirüs ruloları, yapay zeka teknolojisi sayesinde fiziksel olarak açılmadan deşifre ediliyor. Bilim insanları, yürütülen uluslararası bir proje kapsamında 'PHerc. 1667' olarak adlandırılan ruloyu sanal ortamda açarak yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki metni okumayı başarıyor.

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Kaynak: https://edition.cnn.com/2026/06/26/sc...
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Julius Caesar'ın kayınpederine ait olduğu tahmin edilen bir villada, çamur ve kül katmanlarının altında korunan bu rulolar, 18. yüzyılda bir İtalyan çiftçi tarafından bulunuyor. Klasik antik çağdan günümüze ulaşan tek büyük kütüphane olma özelliğini taşıyan koleksiyon, aşırı kırılgan yapısı sebebiyle bugüne kadar tam anlamıyla incelenemiyor. Geçmiş dönemlerde kimyasallar ya da mekanik yöntemlerle gerçekleştirilen fiziksel açma girişimleri, bu tarihi belgelerin parçalanarak yok olmasına sebebiyet veriyor.

Geliştirilen Sanal Sarım Çözme Teknolojisi Antik Mürekkep İzlerini Görünür Kılıyor

Geliştirilen Sanal Sarım Çözme Teknolojisi Antik Mürekkep İzlerini Görünür Kılıyor

Bilgisayar bilimcileri ve girişimcilerin öncülüğünde başlatılan Vezüv Projesi, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi taramalarını temel alıyor. Araştırmacılar, iç içe geçmiş papirüs katmanlarını dijital ortamda hassasiyetle takip ederek düzleştiriyor ve ardından makine öğrenimi modelleriyle sayfadaki mürekkep izlerini tespit ediyor. Napoli'de gerçekleştirilen son duyuruyla birlikte, tarihte ilk kez 20 sütundan oluşan kesintisiz bir metin bloğu tamamen okunabilir duruma getiriliyor.

Çözümlenen Felsefi Metinler Stoacı Dürtü ve Bilgelik Kavramlarına Işık Tutuyor

Çözümlenen Felsefi Metinler Stoacı Dürtü ve Bilgelik Kavramlarına Işık Tutuyor

Papyroloji uzmanlarının incelemelerine göre, MÖ 2. veya 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen bu rulo, Stoacı felsefeye dair etik tartışmalar içeriyor. İnsanın dürtülerini kontrol etmesini öğütleyen kavramlar ile en yüksek erdem kabul edilen pratik bilgeliğin işlendiği metinde, insanın kendi doğasından uzaklaşmaması gerektiği vurgulanıyor. Projenin mühendislik safhasını geride bırakan uzmanlar, bundan sonraki süreçte tamamen bu antik satırları yorumlayacak filolog ve tarihçilere odaklanacağını belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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