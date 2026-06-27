Tarihi Değiştiren Keşif: 2 Bin Yıl Önce Taşa Dönmüş Yazıların Sırrını Lazerlerle Çözdüler

Julius Caesar'ın kayınpederine ait olduğu tahmin edilen bir villada, çamur ve kül katmanlarının altında korunan bu rulolar, 18. yüzyılda bir İtalyan çiftçi tarafından bulunuyor. Klasik antik çağdan günümüze ulaşan tek büyük kütüphane olma özelliğini taşıyan koleksiyon, aşırı kırılgan yapısı sebebiyle bugüne kadar tam anlamıyla incelenemiyor. Geçmiş dönemlerde kimyasallar ya da mekanik yöntemlerle gerçekleştirilen fiziksel açma girişimleri, bu tarihi belgelerin parçalanarak yok olmasına sebebiyet veriyor.