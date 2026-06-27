Milyonlarcasını Aynı Anda Helikopterle Şehre Bıraktılar: Ondan Hızlısı Yok

Geçmiş yıllarda havadan düzensizce bırakılan çıplak tohumlar rüzgarda savruluyor, kuraklıktan kuruyor ya da canlılar tarafından tüketiliyordu. Kanada, bu kronik sorunu tamamen aşmak adına laboratuvar ortamında geliştirilen özel 'akıllı tohum topları' teknolojisini kullanıyor. Kapsülün en iç kısmında, tohumun çimlenme anında ihtiyaç duyacağı tüm makro ve mikro elementleri barındıran zengin bir mineral tabakası yer alıyor. Dış çeperde ise kurak dönemlerde tohumun dehidrasyona uğramasını yani susuz kalmasını önleyen, doğada tamamen çözünebilen biyobozunur bir koruyucu katman bulunuyor. En dikkat çekici üçüncü unsur ise kuşların ve böceklerin koku alma duyularını rahatsız ederek tohumların yem olmasını engelleyen, tamamen doğal bitkisel bileşenlerden oluşuyor.