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Milyonlarcasını Aynı Anda Helikopterle Şehre Bıraktılar: Ondan Hızlısı Yok

Milyonlarcasını Aynı Anda Helikopterle Şehre Bıraktılar: Ondan Hızlısı Yok

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 17:45
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Küresel iklim krizinin tetiklediği devasa orman yangınları, geleneksel ağaçlandırma yöntemlerini küresel ölçekte yetersiz kılarken dünyayı yepyeni teknolojik çözümlere mecbur bırakıyor. Bu alanda öncü bir adım atan Kanada, yangınlar sebebiyle tamamen küle dönen ve insan gücüyle ulaşılması imkansız olan sarp dağlık arazileri, yapay zeka destekli otonom sistemler ve ağır nakliye helikopterleriyle havadan yeniden canlandırıyor. Literatürde 'havadan tohumlama' olarak adlandırılan bu radikal ve modern vizyon, geleneksel fidan dikim faaliyetlerine oranla benzersiz bir operasyonel hız, verimlilik ve düşük maliyet sunuyor.

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Kaynak: https://www.farmprogress.com/technolo...
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Laboratuvarda geliştirilen üç katmanlı akıllı kapsüller doğanın zorlu şartlarına karşı tohumları adeta bir kalkan gibi koruyor

Laboratuvarda geliştirilen üç katmanlı akıllı kapsüller doğanın zorlu şartlarına karşı tohumları adeta bir kalkan gibi koruyor

Geçmiş yıllarda havadan düzensizce bırakılan çıplak tohumlar rüzgarda savruluyor, kuraklıktan kuruyor ya da canlılar tarafından tüketiliyordu. Kanada, bu kronik sorunu tamamen aşmak adına laboratuvar ortamında geliştirilen özel 'akıllı tohum topları' teknolojisini kullanıyor. Kapsülün en iç kısmında, tohumun çimlenme anında ihtiyaç duyacağı tüm makro ve mikro elementleri barındıran zengin bir mineral tabakası yer alıyor. Dış çeperde ise kurak dönemlerde tohumun dehidrasyona uğramasını yani susuz kalmasını önleyen, doğada tamamen çözünebilen biyobozunur bir koruyucu katman bulunuyor. En dikkat çekici üçüncü unsur ise kuşların ve böceklerin koku alma duyularını rahatsız ederek tohumların yem olmasını engelleyen, tamamen doğal bitkisel bileşenlerden oluşuyor.

Helikopterlere entegre edilen özel mekanik hazneler dakikada binlerce akıllı kapsülü toprağın derinliklerine fırlatıyor

Helikopterlere entegre edilen özel mekanik hazneler dakikada binlerce akıllı kapsülü toprağın derinliklerine fırlatıyor

Operasyonun saha ayağında, helikopterlerin gövde altına entegre edilen 'Aeroseeder' isimli özel mekanik hazneler görev yapıyor. Uçuş esnasında dakikada binlerce akıllı kapsülü toprağa fırlatabilen bu sistem; yerçekimi ve helikopterin yarattığı güçlü hava basıncının etkisiyle, kapsüllerin sertleşmiş yangın toprağına derinlemesine saplanmasını sağlıyor. Toprağa güvenle yerleşen kapsüller, bölgeye düşen ilk yağmurla birlikte dış kabuklarını eriterek köklenme sürecini otonom olarak başlatıyor. Günde ortalama sadece 200 fidan dikebilen bir orman işçisinin karşısında, tek bir helikopter sortisiyle yüz binlerce tohumu toprakla buluşturan bu sistem, zamanla yarışılan felaket bölgelerinde devrimsel bir sürat yaratıyor.

İnsansız hava araçlarından toplanan veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek milimetrik bir dijital ekim haritasına dönüştürülüyor

İnsansız hava araçlarından toplanan veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek milimetrik bir dijital ekim haritasına dönüştürülüyor

Bu ağaçlandırma projesinin arkasında muazzam bir dijital veri analizi ve akıllı rota planlaması yatıyor. Gelişmiş multispektral kameralarla donatılmış insansız hava araçları yangın bölgelerini milimetrik olarak tarıyor. Toplanan verileri hassasiyetle işleyen yapay zeka algoritmaları, toprağın nem oranını, eğimini ve hangi bölgenin tam olarak hangi ağaç türüne ihtiyaç duyduğunu belirliyor. Hazırlanan dijital ekim haritası helikopterin bilgisayarına yükleniyor ve sistem, koordinat eşleşmesi sağlandığı anda doğru noktaya, doğru ağaç türünü otonom olarak bırakıyor. Uzmanlar, bu teknolojinin geleneksel fidan dikiminin yerini tamamen almasından ziyade, ulaşılamaz ve ağır hasarlı ekosistemlerin hızlıca kurtarılmasında hayati bir tamamlayıcı rol üstleneceğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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