Orman Yapmak İçin Diktikleri Şehri Çöle Çevirdi: Tek Başına Suyu Kuruttu

Bu çevresel tahribat, doğanın dengesini bozmakla kalmayıp doğrudan insan hayatını ve bölge sosyolojisini de derinden etkiliyor. Bahia’nın güneyinde yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle tarım ve hayvancılık yaparak geçinen binlerce küçük çiftçi, su kaynaklarının yok olmasıyla büyük bir geçim kriziyle karşı karşıya kaldı. Şirketlerin her geçen gün genişleyen plantasyon sahaları karşısında üretim imkânı bulamayan yerel halk, çareyi göç etmekte buluyor. Bölgedeki sosyal hareketlerin raporlarına göre, geçim kaynaklarını yitiren binlerce aile ata topraklarını arkalarında bırakarak büyük şehirlere göç etmek zorunda bırakılıyor.

Brezilya'da yaşanan bu trajik dönüşüm, sürdürülebilirlik ilkelerini ve yerel halkın haklarını göz ardı eden sanayi hamlelerinin ağır bedelini açıkça gözler önüne seriyor. Uzmanlar, gerçek bir ormanın binlerce canlıya ev sahipliği yapan yaşayan bir mekanizma olduğunu, sadece kâr odaklı dikilen tek tip ağaçların ise geleceği kurutan yapay bir çölden öteye geçemeyeceğini vurguluyor.