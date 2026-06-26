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Orman Yapmak İçin Diktikleri Şehri Çöle Çevirdi: Tek Başına Suyu Kuruttu

Orman Yapmak İçin Diktikleri Şehri Çöle Çevirdi: Tek Başına Suyu Kuruttu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 15:07
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Brezilya’nın Minas Gerais ve Bahia eyaletlerinde, kâğıt ile selüloz sanayisine ham madde sağlamak amacıyla milyonlarca okaliptüs ağacı toprakla buluşturuldu. Uzaktan bakıldığında göz alabildiğine uzanan ormanlık alanları andıran bu yapay ekosistemler, biyoçeşitliliği yok etmesi sebebiyle bölge halkı ve çevre uzmanları tarafından 'yeşil çöl' olarak adlandırılıyor. Sanayi kollarına yüksek kazanç sağlama hedefiyle yürütülen bu monokültür (tek tip) ağaçlandırma politikası, ülkenin en verimli topraklarını adım adım geri dönülemez bir yıkıma sürüklüyor.

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Kaynak: https://www.ensonhaber.com/orman-olsu...
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Kontrolsüz şekilde büyüyen endüstriyel ağaçlar bölgenin su rezervlerini tamamen tüketti

Kontrolsüz şekilde büyüyen endüstriyel ağaçlar bölgenin su rezervlerini tamamen tüketti

Okaliptüs, yapısı gereği son derece hızlı büyüyen ve bu büyüme evresinde muazzam miktarda suya ihtiyaç duyan bir bitki olarak biliniyor. Doğal ekosistemin dengesi ve yer altı su seviyeleri gözetilmeden binlerce hektarlık alana yalnızca bu türün dikilmesi, bölgenin su döngüsünü tamamen altüst etme noktasına getirdi. Yıllar içinde derinlere uzanan güçlü okaliptüs kökleri, nehir yataklarını ve su pınarlarını adeta bir sünger gibi emerek kuruttu. Tarım arazilerinin susuz kalması, toprak yapısının çoraklaşmasına ve bölgedeki geleneksel tarım faaliyetlerinin tamamen durma noktasına gelmesine sebebiyet verdi.

Tarımsal üretimin bitmesiyle birlikte binlerce yerel aile topraklarını terk etmek zorunda kaldı

Tarımsal üretimin bitmesiyle birlikte binlerce yerel aile topraklarını terk etmek zorunda kaldı

Bu çevresel tahribat, doğanın dengesini bozmakla kalmayıp doğrudan insan hayatını ve bölge sosyolojisini de derinden etkiliyor. Bahia’nın güneyinde yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle tarım ve hayvancılık yaparak geçinen binlerce küçük çiftçi, su kaynaklarının yok olmasıyla büyük bir geçim kriziyle karşı karşıya kaldı. Şirketlerin her geçen gün genişleyen plantasyon sahaları karşısında üretim imkânı bulamayan yerel halk, çareyi göç etmekte buluyor. Bölgedeki sosyal hareketlerin raporlarına göre, geçim kaynaklarını yitiren binlerce aile ata topraklarını arkalarında bırakarak büyük şehirlere göç etmek zorunda bırakılıyor.

Brezilya'da yaşanan bu trajik dönüşüm, sürdürülebilirlik ilkelerini ve yerel halkın haklarını göz ardı eden sanayi hamlelerinin ağır bedelini açıkça gözler önüne seriyor. Uzmanlar, gerçek bir ormanın binlerce canlıya ev sahipliği yapan yaşayan bir mekanizma olduğunu, sadece kâr odaklı dikilen tek tip ağaçların ise geleceği kurutan yapay bir çölden öteye geçemeyeceğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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