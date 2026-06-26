Orman Yapmak İçin Diktikleri Şehri Çöle Çevirdi: Tek Başına Suyu Kuruttu
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Kaynak: https://www.ensonhaber.com/orman-olsu...
Brezilya’nın Minas Gerais ve Bahia eyaletlerinde, kâğıt ile selüloz sanayisine ham madde sağlamak amacıyla milyonlarca okaliptüs ağacı toprakla buluşturuldu. Uzaktan bakıldığında göz alabildiğine uzanan ormanlık alanları andıran bu yapay ekosistemler, biyoçeşitliliği yok etmesi sebebiyle bölge halkı ve çevre uzmanları tarafından 'yeşil çöl' olarak adlandırılıyor. Sanayi kollarına yüksek kazanç sağlama hedefiyle yürütülen bu monokültür (tek tip) ağaçlandırma politikası, ülkenin en verimli topraklarını adım adım geri dönülemez bir yıkıma sürüklüyor.
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Kontrolsüz şekilde büyüyen endüstriyel ağaçlar bölgenin su rezervlerini tamamen tüketti
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Tarımsal üretimin bitmesiyle birlikte binlerce yerel aile topraklarını terk etmek zorunda kaldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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