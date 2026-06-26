Türkiye'nin Hayalet Köyüne Yıllar Sonra Avrupa'dan Geri Dönüşler Başladı

Almanya’da 48 yıl yaşadıktan sonra köyüne kesin dönüş yapan 8 çocuk babası Nusrettin Genç, hem geçmişte köyü ilk terk edenler hem de bugün ilk geri dönenler arasında yer aldığını ifade etti. Köydeki elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel sorunların tamamen çözüldüğünü belirten Genç, bölgede hiçbir güvenlik endişesi taşımadan huzurla yaşadıklarını kaydetti. Hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Genç, 10 evin oturuma hazır olduğunu ve iletişimde oldukları 20 kişinin daha katılımıyla köy hayatının eski günlerine döneceğini dile getirdi.