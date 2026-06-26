Türkiye'nin Hayalet Köyüne Yıllar Sonra Avrupa'dan Geri Dönüşler Başladı
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Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü, yaklaşık otuz yıllık bir sessizliğin ardından yürütülen altyapı ve geri dönüş projeleriyle yeniden hareketlilik kazanıyor. 1990’lı yıllarda terör örgütü PKK’nın saldırıları ve bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle köylerini terk ederek Avrupa’ya göç eden Ezidi aileler, sağlanan huzur ortamıyla birlikte doğdukları topraklara geri dönmeye başladı. Uzun yıllar boyunca tamamen insansız kalan yerleşim yeri, eski sakinlerinin dönüşüyle birlikte yeni bir döneme adım atıyor.
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Bölgedeki Güvenlik Sorunları Köyün Tamamen Boşalmasına Yol Açtı
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Kurumların Koordineli Çalışmalarıyla Köyün Altyapısı Baştan Aşağı Yenilendi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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