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Türkiye'nin Hayalet Köyüne Yıllar Sonra Avrupa'dan Geri Dönüşler Başladı

Türkiye'nin Hayalet Köyüne Yıllar Sonra Avrupa'dan Geri Dönüşler Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 14:25
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Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü, yaklaşık otuz yıllık bir sessizliğin ardından yürütülen altyapı ve geri dönüş projeleriyle yeniden hareketlilik kazanıyor. 1990’lı yıllarda terör örgütü PKK’nın saldırıları ve bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle köylerini terk ederek Avrupa’ya göç eden Ezidi aileler, sağlanan huzur ortamıyla birlikte doğdukları topraklara geri dönmeye başladı. Uzun yıllar boyunca tamamen insansız kalan yerleşim yeri, eski sakinlerinin dönüşüyle birlikte yeni bir döneme adım atıyor.

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Bölgedeki Güvenlik Sorunları Köyün Tamamen Boşalmasına Yol Açtı

Bölgedeki Güvenlik Sorunları Köyün Tamamen Boşalmasına Yol Açtı
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Geçmiş dönemde yaşanan asayiş problemleri nedeniyle haritadan silinme noktasına gelen Mağara köyü, onlarca yıl kaderine terk edilmiş bir vaziyette bekledi. Bu süreçte can güvenliği endişesiyle başta Almanya, Belçika ve Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine göç eden Ezidi aileler, köylerinden uzakta bir yaşam sürmek mecburiyetinde kaldı. Son yıllarda bölgede kalıcı olarak tesis edilen huzur ve güven iklimi, devlet destekli geri dönüş projelerinin hayata geçirilmesine zemin hazırladı.

Kurumların Koordineli Çalışmalarıyla Köyün Altyapısı Baştan Aşağı Yenilendi

Kurumların Koordineli Çalışmalarıyla Köyün Altyapısı Baştan Aşağı Yenilendi

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Köye Dönüş Projesi' doğrultusunda harekete geçen Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı, yurt dışında yaşayan eski köy sakinleriyle resmi temaslar kurdu. İlk aşamada 5 ailenin kesin dönüş kararı alması üzerine, ilgili kurumlar köyde kapsamlı bir imar ve altyapı seferberliği başlattı. Bu doğrultuda 9,2 kilometrelik yeni bir ulaşım yolu inşa edildi, 2,2 kilometre uzunluğunda sulama şebekesi kuruldu, su arıtma tesisi ile kanalizasyon hatları tamamlandı. Aydınlatma sistemleri ve anıt mezar yapımıyla desteklenen projeyle köy modern yaşam standartlarına kavuşturuldu.

Geri Dönüşlerin Hız Kazanmasıyla Birlikte Evlerin Yapım Süreci İvme Yakaladı

Geri Dönüşlerin Hız Kazanmasıyla Birlikte Evlerin Yapım Süreci İvme Yakaladı

Altyapı yatırımlarının tamamlanması Avrupa’dan köye yönelik tersine göç hareketini doğrudan hızlandırdı. İlk etapta yerleşen ailelerin ardından 5 aile daha harabe durumdaki evlerini aslına uygun şekilde onarmaya başladı. Mevcut durumda 10 konutun tamamen hazır hale getirildiği köyde, Avrupa’da ikamet eden çok sayıda ailenin de göç hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililerin irtibat halinde olduğu yaklaşık 20 ailenin daha önümüzdeki süreçte köye yerleşmesi öngörülüyor.

Yıllar Sonra Topraklarına Kavuşan Vatandaşlar Güven Ortamından Memnuniyet Duyuyor

Yıllar Sonra Topraklarına Kavuşan Vatandaşlar Güven Ortamından Memnuniyet Duyuyor

Almanya’da 48 yıl yaşadıktan sonra köyüne kesin dönüş yapan 8 çocuk babası Nusrettin Genç, hem geçmişte köyü ilk terk edenler hem de bugün ilk geri dönenler arasında yer aldığını ifade etti. Köydeki elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel sorunların tamamen çözüldüğünü belirten Genç, bölgede hiçbir güvenlik endişesi taşımadan huzurla yaşadıklarını kaydetti. Hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Genç, 10 evin oturuma hazır olduğunu ve iletişimde oldukları 20 kişinin daha katılımıyla köy hayatının eski günlerine döneceğini dile getirdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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