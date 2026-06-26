Miras Kalan Ev ve Arsalarda Yeni Dönem: Kurallar Değişti, Öncelik Onlarda

Yeni mevzuata göre, bir taşınmazın tüm hissedarlarının mülkü miras yoluyla edinmiş olması ve aralarında hiçbir üçüncü şahıs bulunmaması şartıyla satış prosedürü değişiyor. Ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilen bu mülkler için düzenlenecek ilk açık artırma, yalnızca kendi aralarındaki hissedar mirasçılara açık tutuluyor. Bu özel uygulama, ilgili her bir taşınmaz ihalesi için yalnızca bir defaya mahsus gerçekleştiriliyor. Böylece yabancı alıcıların araya girerek mülkü ucuza kapatması önleniyor ve öncelik aile içinde kalıyor.