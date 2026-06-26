article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Miras Kalan Ev ve Arsalarda Yeni Dönem: Kurallar Değişti, Öncelik Onlarda

Miras Kalan Ev ve Arsalarda Yeni Dönem: Kurallar Değişti, Öncelik Onlarda

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 11:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen 12. Yargı Paketi kapsamında, miras kalan ev, arsa ve tarla gibi taşınmazların satış usulünde köklü bir değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kanun teklifi, özellikle aile yadigarı niteliğindeki taşınmazların icra süreçlerinde piyasa değerinin altında üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemeyi amaçlıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miras kalan mülklerin satışında mağduriyet oluşturan eski sistem geride kalıyor

Miras kalan mülklerin satışında mağduriyet oluşturan eski sistem geride kalıyor

Eski yasal uygulamada, miras kalan gayrimenkuller üzerinde hissedarlar arasında uzlaşı sağlanamadığı durumlarda konu yargıya taşınıyordu. Mahkeme kararıyla gidilen ortaklığın giderilmesi davalarında, söz konusu mülkler herkese açık ihalelerle satışa sunuluyordu. Bu durum, aileye ait değerli taşınmazların gerçek piyasa değerinin neredeyse yüzde 50’sine kadar düşük bedellerle yabancı şahıslar tarafından satın alınabilmesine yol açıyor ve mirasçıları ekonomik yönden zarara uğratıyordu. Yeni yasal düzenleme ile bu sürecin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aile mülklerinin korunması amacıyla ilk açık artırma hakkı sadece mirasçılara tanınıyor

Aile mülklerinin korunması amacıyla ilk açık artırma hakkı sadece mirasçılara tanınıyor

Yeni mevzuata göre, bir taşınmazın tüm hissedarlarının mülkü miras yoluyla edinmiş olması ve aralarında hiçbir üçüncü şahıs bulunmaması şartıyla satış prosedürü değişiyor. Ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilen bu mülkler için düzenlenecek ilk açık artırma, yalnızca kendi aralarındaki hissedar mirasçılara açık tutuluyor. Bu özel uygulama, ilgili her bir taşınmaz ihalesi için yalnızca bir defaya mahsus gerçekleştiriliyor. Böylece yabancı alıcıların araya girerek mülkü ucuza kapatması önleniyor ve öncelik aile içinde kalıyor.

Elektronik satış sistemindeki yeni kriterler ihale süreçlerini yeniden şekillendiriyor

Elektronik satış sistemindeki yeni kriterler ihale süreçlerini yeniden şekillendiriyor

Kanun teklifiyle birlikte, elektronik satış portalı üzerinden yürütülen ilan ve teklif süreçlerine de yeni standartlar getiriliyor. Satış talep eden alacaklılar, artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati sonuna kadar icra dairesine başvurduklarında, alacaklarının teminatı karşıladığı ölçüde ek teminat göstermekten muaf tutuluyor. Ayrıca Hazine’nin ihalelerde teminat gösterme zorunluluğunun bulunmadığı bilgisi de ilanlarda açıkça yer alıyor. İlk açık artırmanın sadece mirasçılar arasında yapıldığı durumlarda tekliflerin muhammen kıymetin yüzde 100’ünü bulması şart koşulurken, sürecin ikinci artırmaya taşınması halindeyse taban sınır yüzde 50 olarak uygulanıyor.

İhale şartlarını yerine getirmeyen katılımcılara ağır idari yaptırımlar uygulanıyor

İhale şartlarını yerine getirmeyen katılımcılara ağır idari yaptırımlar uygulanıyor

İhale sürecinin ciddiyetini korumak adına, en yüksek teklifi vermesine rağmen ihale bedelini yasal süresi içinde yatırmayan kişilere ciddi müeyyideler getiriliyor. Bu durumdaki kişilerin yatırdığı teminat iade edilmeyerek öncelikle tüm satış masraflarına mahsup ediliyor, kalan tutar ise hak sahiplerine paylaştırılıyor. Üstelik bu kişilere, beyan ettikleri bedelin yüzde 5’i oranında bir idari para cezası kesiliyor ve bu ceza Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın