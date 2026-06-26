Miras Kalan Ev ve Arsalarda Yeni Dönem: Kurallar Değişti, Öncelik Onlarda
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TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen 12. Yargı Paketi kapsamında, miras kalan ev, arsa ve tarla gibi taşınmazların satış usulünde köklü bir değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kanun teklifi, özellikle aile yadigarı niteliğindeki taşınmazların icra süreçlerinde piyasa değerinin altında üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemeyi amaçlıyor.
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Miras kalan mülklerin satışında mağduriyet oluşturan eski sistem geride kalıyor
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Aile mülklerinin korunması amacıyla ilk açık artırma hakkı sadece mirasçılara tanınıyor
Elektronik satış sistemindeki yeni kriterler ihale süreçlerini yeniden şekillendiriyor
İhale şartlarını yerine getirmeyen katılımcılara ağır idari yaptırımlar uygulanıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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